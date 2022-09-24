Haftaya ŞOK marketlerde akıllı saat, kulaklık ve projeksiyon cihazı var

Tam Boyutta Gör

Ülkemizde de pek çok ürünü ile yakından tanıdığımız Havit markasına ait farklı elektronik ürünler önümüzdeki hafta ŞOK marketlerde yerini alacak. Ayrıca Asus ve TCL Movetime ürünleri de var.

28 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

28 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait Prime Onyx taşınabilir projeksiyon cihazı yer alıyor. 150 ANSI Lümen parlaklığı olan cihaz 854x480 piksel çözünürlük sunuyor. Bataryası ile 4-6 saat arası kullanılabilirken bir powerbank de hediye olarak veriliyor. 5499TL fiyatı hayli uygun.

A101 aktüel ürünleri neler? 6 gün önce eklendi

Yine Havit markasının Tw967 tam kablosuz kulaklığı 10mm dinamik sürücüler ve 5 saat kullanım süresi ile 249TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca M9024 sesli görüşme yapabilen akıllı saat modeli 479TL seviyesinde.

Hakii markasına ait Bluetooth kulaklık ise aktif gürültü engelleme ve transparan mod ile 499TL seviyesinde alıcılarını bekliyor. TCL markasına ait görüntülü görüşme yaptırabilen Movetime akıllı saat ise 1959TL fiyat etiketine sahip. Son olarak Asus DSL-AC51 çift bant fiber destekli VDSL modem ise 599TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.