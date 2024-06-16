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    Anlık Bildirim

    A101 marketler Samsung Galaxy Fit 3 ve Galaxy Watch 4 satacak

    20 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy Fit 3 ve Samsung Galaxy Watch 4 modellerinin yanında Redmi 12 akıllı telefon modeli yer alıyor. 
    20 Haziran A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin önümüzdeki hafta aktüel ürünleri arasında Samsung marka akıllı saatlerden akıllı telefonlara, akıllı televizyonlardan benzinli ATV aracına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

    20 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri

    20 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy Fit 3 akıllı saat modeli var. 1.6 inçlik AMOLED ekran ile gelen saat, 101 farklı spor modunu takip edebiliyor. 6 farklı spor modunda otomatik takip özelliği sunuluyor. Düşme algılama özelliği ile dikkat çekiyor. Tek şarjla 13 güne kadar kullanım sunuyor. Fiyatı ise 1899TL.

    Diğer taraftan 1.19 inçlik AMOLED ekran, Exynos W920 yonga seti, 16GB depolama, EKG, askeri standartlarda dayanıklılık, 7 güne kadar kullanım gibi özellikleri olan Samsung Galaxy Watch 4 modeli ise 3599TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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