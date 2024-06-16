A101 marketler Samsung Galaxy Fit 3 ve Galaxy Watch 4 satacak

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin önümüzdeki hafta aktüel ürünleri arasında Samsung marka akıllı saatlerden akıllı telefonlara, akıllı televizyonlardan benzinli ATV aracına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

20 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri

20 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy Fit 3 akıllı saat modeli var. 1.6 inçlik AMOLED ekran ile gelen saat, 101 farklı spor modunu takip edebiliyor. 6 farklı spor modunda otomatik takip özelliği sunuluyor. Düşme algılama özelliği ile dikkat çekiyor. Tek şarjla 13 güne kadar kullanım sunuyor. Fiyatı ise 1899TL.

13 Haziran A101 Ekstra ürünler neler? 2 gün önce eklendi

Diğer taraftan 1.19 inçlik AMOLED ekran, Exynos W920 yonga seti, 16GB depolama, EKG, askeri standartlarda dayanıklılık, 7 güne kadar kullanım gibi özellikleri olan Samsung Galaxy Watch 4 modeli ise 3599TL olarak satılacak.

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