AAA oyun yapmanın maliyeti dudak uçuklatıyor

Microsoft-Activision birleşmesini engelleyen ve genel olarak video oyunları pazarına ilişkin soruşturmaları yürüten Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) gibi düzenleyiciler dünyanın en büyük eğlence sektörüne ilişkin inanılmaz miktarda bilgi toplayıp bunları raporlaştırıyor. CMA tarafından yayınlanan Microsoft-Activision raporunda AAA oyunların astronomik derecede yüksek bütçeleri ortaya konuldu. Bildiğiniz gibi artık AAA dediğimiz büyük bütçeli oyunlar 70 dolar fiyat etiketine sahip ve görünüşe göre bunun arkasındaki neden hayli sağlam.
Toplam maliyetler 1,2 milyar doları bulabiliyor
CMA toplamda dört yayıncının adını vermeden harcadıkları parayı raporda (sayfa 309-310) belirtiyor. Yayıncı firmalar oyunun geliştirme aşamalarında 100 milyon Avro ile 660 milyon Avro arasında bir harcama yaptıklarını aktarıyor. Pazarlama maliyetleri de 50 milyon Avro ile 550 milyon Avro seviyelerine kadar çıkabiliyor. Muhtemelen Ubisoft olduğu düşünülen yayıncının bir AAA oyunun geliştirme aşamalarına 150 milyon Avro, pazarlama için ise 50 milyon Avro ayırdığı aktarılıyor. CMA ayrıca, Call of Duty ve Warcraft serileri de dahil olmak üzere Activision oyunlarının geliştirme maliyetlerinin sektördeki diğer oyunlardan "önemli ölçüde yüksek" olduğunu belirtiyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/91331/publishers-reveal-how-expensive-games-are-to-make-discuss-aaa-game-budgets/index.html https://assets.publishing.service.gov.uk/media/644939aa529eda000c3b0525/Microsoft_Activision_Final_Report_.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah