AAA oyun yapmanın maliyeti dudak uçuklatıyor

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının önde gelen yayıncıları AAA oyunları geliştirmek ve pazarlamak için ne kadar para harcadıklarını açıkladı. Sonuçlar ise en hafif tabirle dudak uçuklatıyor. Öte yandan elbette yayıncılar isteyerek bu maliyetleri açıklamadı. Microsoft-Activision birleşmesini engelleyen İngiliz düzenleyici kurum CMA’nın raporunda bu bilgilere yer verildi.

Microsoft-Activision birleşmesini engelleyen ve genel olarak video oyunları pazarına ilişkin soruşturmaları yürüten Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) gibi düzenleyiciler dünyanın en büyük eğlence sektörüne ilişkin inanılmaz miktarda bilgi toplayıp bunları raporlaştırıyor. CMA tarafından yayınlanan Microsoft-Activision raporunda AAA oyunların astronomik derecede yüksek bütçeleri ortaya konuldu. Bildiğiniz gibi artık AAA dediğimiz büyük bütçeli oyunlar 70 dolar fiyat etiketine sahip ve görünüşe göre bunun arkasındaki neden hayli sağlam.

Toplam maliyetler 1,2 milyar doları bulabiliyor

Tam Boyutta Gör CMA'nın raporunda yayıncıların ismine haklı sebeplerden yer verilmiyor ancak bunların Sony Interactive Entertainment, Electronic Arts, Take-Two Interactive ve muhtemelen Ubisoft gibi önde gelen yayıncılar olduğunu varsayabiliriz. Buna göre bazı yayıncılar tüm bir franchise için geliştirme ve pazarlama maliyetlerine 1,2 milyar dolar kadar harcama yapıyor.

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CMA toplamda dört yayıncının adını vermeden harcadıkları parayı raporda (sayfa 309-310) belirtiyor. Yayıncı firmalar oyunun geliştirme aşamalarında 100 milyon Avro ile 660 milyon Avro arasında bir harcama yaptıklarını aktarıyor. Pazarlama maliyetleri de 50 milyon Avro ile 550 milyon Avro seviyelerine kadar çıkabiliyor. Muhtemelen Ubisoft olduğu düşünülen yayıncının bir AAA oyunun geliştirme aşamalarına 150 milyon Avro, pazarlama için ise 50 milyon Avro ayırdığı aktarılıyor. CMA ayrıca, Call of Duty ve Warcraft serileri de dahil olmak üzere Activision oyunlarının geliştirme maliyetlerinin sektördeki diğer oyunlardan "önemli ölçüde yüksek" olduğunu belirtiyor.

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AAA oyun yapmanın maliyeti dudak uçuklatıyor