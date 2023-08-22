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    Anlık Bildirim

    Call of Duty dahil tüm Activision oyunları Ubisoft+’a geliyor: İşte Ubisoft+ fiyatı

    Microsoft, İngiltere'den onay almak için Activision Blizzard bulut oyun haklarını Ubisoft'a satacak. Böylece Activision Blizzard oyunları Ubisoft+’a gelecek. İşte Ubisoft+ fiyatı:
    Call of Duty dahil tüm Activision oyunları Ubisoft+’a geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yayınladığı bir blog yazısında, Activision Blizzard oyunlarının bulut oyun haklarını rakibi Ubisoft'a satarak Activision Blizzard'ı satın alma teklifini önemli ölçüde yeniden yapılandırdığını belirtti. Bu, Microsoft'un bulut oyunlarındaki potansiyel hakimiyeti nedeniyle anlaşmayı kısmen engelleyen Birleşik Krallık düzenleyicisi CMA'nın endişelerini gidermek için yapılmış gibi görünüyor.

    Activision Blizzard bulut oyun hakları Ubisoft'a satılıyor

    Microsoft ile Activision Blizzard King birleşmesi tamamlanırsa önümüzdeki 15 yıl içinde piyasaya sürülecek tüm mevcut ve yeni Activision Blizzard PC ve konsol oyunlarının bulut yayın hakları Ubisoft’a devredilecek. Microsoft Başkanı Brad Smith, bu hakların kalıcı olacağının altını da çizdi.

    Bu vesileyle Microsoft, Activision Blizzard oyunlarını Xbox Cloud Gaming'e özel hale getiremeyecek ve oyunların rakip hizmetlerde nasıl yayınlanacağı konusunda da söz hakkına sahip olamayacak. Ayrıca Microsoft, Ubisoft'un Apple ve diğer Windows dışı sistemlerde Activision Blizzard bulut oyun hizmetlerini sunmasına da izin verecek.

    Smith anlaşmanın şartlarına ilişkin olarak şunları söyledi: "Ubisoft, Activision Blizzard'ın oyunlarının bulut yayın hakları için Microsoft'a tek seferlik bir ödeme ve kullanıma dayalı fiyatlandırmayı destekleyen bir seçenek de dahil olmak üzere piyasa tabanlı bir toptan fiyatlandırma mekanizması yoluyla ödeme yapacak." Ödemenin miktarı şimdilik belli değil.

    Oyunlar Ubisoft+’a geliyor

    Call of Duty dahil tüm Activision oyunları Ubisoft+’a geliyor Tam Boyutta Gör
    Ubisoft tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Activision Blizzard oyunlarının bir dizi hizmette mevcut olacağı belirtildi. Açıklamada, Ubisoft+ Multi Access'e tek bir abonelikle, oyuncuların Ubisoft ve Activision Blizzard oyunlarını PC, Xbox Amazon Luna dahil olmak üzere birden fazla platformda ve Ubisoft+ Classics aracılığıyla PlayStation platformunda oynayabilecekleri belirtildi. Ubisoft+ aboneliğinin Türkiye fiyatı ise aylık 179 TL.

    CMA (BK Rekabet ve Piyasalar Otoritesi) bu yılın başlarında bulut oyun tekeli endişelerini birincil sorun olarak göstererek önerilen birleşmeyi engellemişti. Ancak ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) birleşmeyi engellemek için yaptığı temyiz başvurusunu kaybetmesinin ardından CMA müzakereleri 29 Ağustos'a kadar uzatmayı kabul etti. Birleşik Krallık düzenleyici kurumunun şimdi yeniden yapılandırılan anlaşmayı inceleyeceği ve 18 Ekim'e kadar bir karar vereceği belirtildi.

    Kaynakça https://www.xbox.com/tr-TR/games/ubisoft-plus https://www.engadget.com/microsoft-will-sell-activision-blizzard-streaming-rights-to-ubisoft-in-attempt-to-win-uk-approval-075237079.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    almanca mı ingilizce mi d suv araçlar madeni yağ market sus ne demek civciv nerede satılır

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