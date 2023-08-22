Call of Duty dahil tüm Activision oyunları Ubisoft+’a geliyor: İşte Ubisoft+ fiyatı

Activision Blizzard bulut oyun hakları Ubisoft'a satılıyor
Microsoft ile Activision Blizzard King birleşmesi tamamlanırsa önümüzdeki 15 yıl içinde piyasaya sürülecek tüm mevcut ve yeni Activision Blizzard PC ve konsol oyunlarının bulut yayın hakları Ubisoft’a devredilecek. Microsoft Başkanı Brad Smith, bu hakların kalıcı olacağının altını da çizdi.
Bu vesileyle Microsoft, Activision Blizzard oyunlarını Xbox Cloud Gaming'e özel hale getiremeyecek ve oyunların rakip hizmetlerde nasıl yayınlanacağı konusunda da söz hakkına sahip olamayacak. Ayrıca Microsoft, Ubisoft'un Apple ve diğer Windows dışı sistemlerde Activision Blizzard bulut oyun hizmetlerini sunmasına da izin verecek.
Smith anlaşmanın şartlarına ilişkin olarak şunları söyledi: "Ubisoft, Activision Blizzard'ın oyunlarının bulut yayın hakları için Microsoft'a tek seferlik bir ödeme ve kullanıma dayalı fiyatlandırmayı destekleyen bir seçenek de dahil olmak üzere piyasa tabanlı bir toptan fiyatlandırma mekanizması yoluyla ödeme yapacak." Ödemenin miktarı şimdilik belli değil.
Oyunlar Ubisoft+’a geliyor
CMA (BK Rekabet ve Piyasalar Otoritesi) bu yılın başlarında bulut oyun tekeli endişelerini birincil sorun olarak göstererek önerilen birleşmeyi engellemişti. Ancak ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) birleşmeyi engellemek için yaptığı temyiz başvurusunu kaybetmesinin ardından CMA müzakereleri 29 Ağustos'a kadar uzatmayı kabul etti. Birleşik Krallık düzenleyici kurumunun şimdi yeniden yapılandırılan anlaşmayı inceleyeceği ve 18 Ekim'e kadar bir karar vereceği belirtildi.Kaynakça https://www.xbox.com/tr-TR/games/ubisoft-plus https://www.engadget.com/microsoft-will-sell-activision-blizzard-streaming-rights-to-ubisoft-in-attempt-to-win-uk-approval-075237079.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.