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    AB, Apple'ı USB-C şarj hızını sınırlamaması için uyardı: "iPhone 15 satışları yasaklanır"

    Apple'ın iPhone 15 serisinde USB-C bağlantı noktasına yer vereceği ancak MFi sertifikası olmayan kablolarda şarj hızını sınırlayacağı söyleniyordu. Avrupa Komisyonu duruma müdahale etti.
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    AB'den Apple'a USB-C uyarısı: 'iPhone 15 satışları yasaklanır' Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği geçtiğimiz yıl, kablolu şarj özelliğine sahip neredeyse tüm elektronik cihazların USB-C bağlantı noktasıyla donatılmasını zorunlu kılan bir yasa çıkarmıştı. Şirketlerin söz konusu yasaya uymak için 28 Aralık 2024 tarihine kadar süresi var.

    Piyasaya sürdüğü cihazlara yönelik aksesuar satışından astronomik kâr elde eden Apple'ın da bu mevzuata ayak uydurması gerekecek. Bu kapsamda şirketin Lightning'den USB-C'ye geçişi bu yılın sonlarında piyasaya süreceği iPhone 15 serisiyle erkenden yapması bekleniyor.

    AB'den Apple'a USB-C uyarısı: 'iPhone 15 satışları yasaklanır' Tam Boyutta Gör

    AB, Apple'ı şimdiden uyardı

    Şubat ayında Çinli kaynaklar Apple'ın USB-C'ye Lightning benzeri bir kimlik doğrulama çipi yerleştireceğini ve MFi sertifikası olmayan USB-C kablolarında şarj ve veri aktarım hızını sınırlamayı planladığını bildirmişti. Avrupa Komisyonu şimdiden bu senaryoyu ortadan kaldıracak bir adım attı.

    Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Mart ayında Apple'a bir mektup göndererek şirketi bu konuda uyardı. Breton, USB-C kablolarının işlevselliğinin sınırlandırılmasına izin vermeyeceklerini ve bunun AB'de iPhone satışlarının yasaklanmasına neden olacağını bildirdi.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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