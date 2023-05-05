AB, Apple'ı USB-C şarj hızını sınırlamaması için uyardı: "iPhone 15 satışları yasaklanır"

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği geçtiğimiz yıl, kablolu şarj özelliğine sahip neredeyse tüm elektronik cihazların USB-C bağlantı noktasıyla donatılmasını zorunlu kılan bir yasa çıkarmıştı. Şirketlerin söz konusu yasaya uymak için 28 Aralık 2024 tarihine kadar süresi var.

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Piyasaya sürdüğü cihazlara yönelik aksesuar satışından astronomik kâr elde eden Apple'ın da bu mevzuata ayak uydurması gerekecek. Bu kapsamda şirketin Lightning'den USB-C'ye geçişi bu yılın sonlarında piyasaya süreceği iPhone 15 serisiyle erkenden yapması bekleniyor.

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AB, Apple'ı şimdiden uyardı

Şubat ayında Çinli kaynaklar Apple'ın USB-C'ye Lightning benzeri bir kimlik doğrulama çipi yerleştireceğini ve MFi sertifikası olmayan USB-C kablolarında şarj ve veri aktarım hızını sınırlamayı planladığını bildirmişti. Avrupa Komisyonu şimdiden bu senaryoyu ortadan kaldıracak bir adım attı.

Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Mart ayında Apple'a bir mektup göndererek şirketi bu konuda uyardı. Breton, USB-C kablolarının işlevselliğinin sınırlandırılmasına izin vermeyeceklerini ve bunun AB'de iPhone satışlarının yasaklanmasına neden olacağını bildirdi.

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