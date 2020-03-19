AB'den Netflix'e ilginç teklif: Yayın kalitesini düşürün

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Avrupa Birliği İç Pazar ve Hizmetler Temsilcisi Thierry Breton, bugün Netflix'e ilginç bir öneride bulunarak yayın kalitesinin düşürülmesini istedi. Koronavirüs salgını sonrasında internet kullanımının zirve yaptığını belirten Breton, kriz süresince internet stabilitesini korumak amacıyla Netflix ve YouTube gibi servislerin yayın kalitelerini düşürmesi gerektiğini söyledi.

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Netflix CEO'su Reed Hastings ile yaptığı görüşmeden bahseden Thierry Breton,"COVID-19'u yenmek için evde kalıyoruz. Bu anlamda evden çalışma ve streaming servislerinin yardımı büyük, ancak altyapı sistemlerimiz zorlanıyor olabilir. Herkesin internet ulaşımını güvence altına almak için, HD gerekli olmadığında SD'ye geçiş yapalım." sözlerini kullandı.

Koranavirüs krizi nedeniyle milyonlarca insan şu anda evlerinden mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyor. Dolayısıyla Netflix ve YouTube gibi servisler hiç olmadığı kadar yüksek trafik çekmeye başladı. Bugün yayınlanan bir raporda, Netflix'in dünya geneli trafiğinin yaklaşık %50 arttığı ifade edildi.

Konuyla ilgili Netflix tarafından henüz net bir cevap verilmedi. Reed Hastings ve Thierry Breton'un tekrar bir görüşme yapacağı belirtiliyor ancak yine de yayın kalitesini düşürme konusunda Netflix'in herhangi bir adım atması beklemiyoruz.

https://deadline.com/2020/03/eu-netflix-ceo-switch-to-standard-definition-coronavirus-1202887374/

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