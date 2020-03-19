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    AB'den Netflix'e ilginç teklif: Yayın kalitesini düşürün

    İç Pazar'dan sorumlu Avrupa Birliği temsilcisi Thierry Breton, Netflix yayın kalitesinin koronavirüs krizi süreci boyunca düşürülmesini istedi.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    AB'den Netflix'e ilginç teklif: Yayın kalitesini düşürün
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    Avrupa Birliği İç Pazar ve Hizmetler Temsilcisi Thierry Breton, bugün Netflix'e ilginç bir öneride bulunarak yayın kalitesinin düşürülmesini istedi. Koronavirüs salgını sonrasında internet kullanımının zirve yaptığını belirten Breton, kriz süresince internet stabilitesini korumak amacıyla Netflix ve YouTube gibi servislerin yayın kalitelerini düşürmesi gerektiğini söyledi.

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    Netflix CEO'su Reed Hastings ile yaptığı görüşmeden bahseden Thierry Breton,"COVID-19'u yenmek için evde kalıyoruz. Bu anlamda evden çalışma ve streaming servislerinin yardımı büyük, ancak altyapı sistemlerimiz zorlanıyor olabilir. Herkesin internet ulaşımını güvence altına almak için, HD gerekli olmadığında SD'ye geçiş yapalım." sözlerini kullandı. 

    Koranavirüs krizi nedeniyle milyonlarca insan şu anda evlerinden mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyor. Dolayısıyla Netflix ve YouTube gibi servisler hiç olmadığı kadar yüksek trafik çekmeye başladı. Bugün yayınlanan bir raporda, Netflix'in dünya geneli trafiğinin yaklaşık %50 arttığı ifade edildi.

    Konuyla ilgili Netflix tarafından henüz net bir cevap verilmedi. Reed Hastings ve Thierry Breton'un tekrar bir görüşme yapacağı belirtiliyor ancak yine de yayın kalitesini düşürme konusunda Netflix'in herhangi bir adım atması beklemiyoruz.



    https://deadline.com/2020/03/eu-netflix-ceo-switch-to-standard-definition-coronavirus-1202887374/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr.Data 1 gün en beğenilen
    Bu açıklamayı Türk Telekom'dan beklerdim
    2 Yanıt Yanıtla +34
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 21 sa. Mr.Data
    Bunu itinayla kullanırlar eli kulağındaydı zaten.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 12 sa. Mr.Data
    Zaten Veremedikleri İçin Dert Etmiyorlar Diye Zannediyorum
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    alabamalı (can canam) 1 gün
    dijital çağ diyoruz biraz yüklenmede hemen su koyu veriyorsunuz yarın streaming servisleri dahada artacak 8 k çözünürlükler gelecek ozaman ne yapacaksınız çok merak ediyorum.
    dijital çağ diyoruz biraz yüklenmede hemen su koyu veriyorsunuz yarın streaming servisleri dahada artacak 8 k çözünürlükler gelecek ozaman ne yapacaksınız çok m...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    xml-arif (arif yuksel) 16 sa. alabamalı
    biraz yüklenme derken hocam milyarlarca insandan bahsediyoruz anlık çok fazla yüklenme olacaktır haliyle :)
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 1 gün
    Siz evden çalışacaksınız diye biz filmimizi sd mi izleyeceğiz üstüne de internet ve netflix’e para vereceğiz. Hiç kusura bakma arkadaşım yok öyle bir dünya.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    RANCH SOS (Burak ) 1 gün Mr.Data
    Bizim ülkede altyapı zorlanırsa Türkmtelekom direk netflix e erişimi engeller hocam.
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    khaos (sami lale) 1 gün
    Klasik politikacı servis/altyapı firmalarına uyarmaya bile yememiş ki topu netflix e atmış.
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    Musty3535123 1 gün
    bende diyorum görüntü neden çamır gibi.
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    dota (ohiobomber :) 1 gün
    HD den SD ye geçis ileri giderken biraz geriye ugrayalim dedik sanırim
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    vamp (b .) 1 gün
    Zaten netflix yayın kalitesi düşük. 4k içerik izliyorsun ama neresinden tutarsan tut elinde kalıyor. İçeriğin kalitesinin 4k ile uzaktan yakından alakası yok. Bitrate düşük. Bitrate Daha da düşçekse olmaz o iş.
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    Darkeita (İsmail ) 1 gün
    İzleyen çıksın kasıyomuş
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    TsG (Tolga S. Gülen) 1 gün
    4k - hd çevirseler yeter.
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    Mr.Data 1 gün en beğenilen
    Bu açıklamayı Türk Telekom'dan beklerdim
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    7510 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    netflix, koronavirüs ve Bilim ve Teknoloji
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