2023'ün en çok satan telefonları açıklandı! Birinci şaşırtmadı

Tam Boyutta Gör Teknoloji pazarının önde gelen araştırma şirketlerinden Canalys, 2023'te en çok satan telefonları açıkladı. Peki Apple, Samsung ve çok daha fazlasının yarıştığı listede, sıralama nasıl oldu? Gelin 2023'ün en popüler telefonlarına göz atalım...

Apple ve Samsung'un pazar üstünlüğü sürüyor

Analiz ve araştırma şirketleti Canalys'e göre, 2023 yılında amiral gemisi telefonlara olan talep artarken, pazardaki küçülme ve düşük rekabet ortamı sürüyor. Yayınlanan rapora baktığımızda, Apple ve iPhone serisinin zirveye yerleştiğini görüyoruz. Buna göre yılın en çok satan telefonu 34 milyon adetle iPhone 14 Pro Max oldu. Listenin devamında ise sırasıyla iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada iPhone 15 Pro ve iPhone 15, sırasıyla 21 milyon ve 17 milyon adet satışla listede yedinci ve onuncu sıraya yerleşti. Ancak hem iPhone 14, hem de iPhone 15'in ''Plus'' sürümleri, muadillerinin gerisinde kaldı. Ayrıca Apple, diğer tüm markaları geride bırakarak toplam 186 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi.

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Okları Samsung'a çevirirsek, Koreli dev listeye üç Galaxy modeliyle dahil oldu. Galaxy A14 4G, 21 milyon adet satışla altıncı sıraya yerleşirken, Galaxy A54 20 milyon adetle sekizinci oldu. Hemen ardından ise, Galaxy 14 5G geliyor. Bu noktada Samsung'un bütçe segmentinde lider olduğunu söyleyebiliriz. Amiral gemisi Galaxy S23 serisi ise listeye dahil olamadı.

2023'ün en çok satan telefonları:

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