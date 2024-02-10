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    2023'ün en çok satan telefonları açıklandı! Birinci şaşırtmadı

    Önde gelen araştırma ve analiz şirketlerinden Canalys, 2023 yılının en çok satan akıllı telefonlarını açıkladı. Peki listede kim birinci oldu? İşte 2023'ün en popüler telefonları...
    2023'ün en çok satan telefonları açıklandı! Birinci şaşırtmadı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji pazarının önde gelen araştırma şirketlerinden Canalys, 2023'te en çok satan telefonları açıkladı. Peki Apple, Samsung ve çok daha fazlasının yarıştığı listede, sıralama nasıl oldu? Gelin 2023'ün en popüler telefonlarına göz atalım...

    Apple ve Samsung'un pazar üstünlüğü sürüyor

    Analiz ve araştırma şirketleti Canalys'e göre, 2023 yılında amiral gemisi telefonlara olan talep artarken, pazardaki küçülme ve düşük rekabet ortamı sürüyor. Yayınlanan rapora baktığımızda, Apple ve iPhone serisinin zirveye yerleştiğini görüyoruz. Buna göre yılın en çok satan telefonu 34 milyon adetle iPhone 14 Pro Max oldu. Listenin devamında ise sırasıyla iPhone 15 Pro MaxiPhone 14 ve iPhone 14 Pro yer alıyor. 

    2023'ün en çok satan telefonları açıklandı! Birinci şaşırtmadı Tam Boyutta Gör
    Bu arada iPhone 15 Pro ve iPhone 15, sırasıyla 21 milyon ve 17 milyon adet satışla listede yedinci ve onuncu sıraya yerleşti. Ancak hem iPhone 14, hem de iPhone 15'in ''Plus'' sürümleri, muadillerinin gerisinde kaldı. Ayrıca Apple, diğer tüm markaları geride bırakarak toplam 186 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi.

    Okları Samsung'a çevirirsek, Koreli dev listeye üç Galaxy modeliyle dahil oldu. Galaxy A14 4G, 21 milyon adet satışla altıncı sıraya yerleşirken, Galaxy A54 20 milyon adetle sekizinci oldu. Hemen ardından ise, Galaxy 14 5G geliyor. Bu noktada Samsung'un bütçe segmentinde lider olduğunu söyleyebiliriz. Amiral gemisi Galaxy S23 serisi ise listeye dahil olamadı.

    2023'ün en çok satan telefonları:

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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