2023'ün en çok satan telefonları açıklandı! Birinci şaşırtmadı

Apple ve Samsung'un pazar üstünlüğü sürüyor
Analiz ve araştırma şirketleti Canalys'e göre, 2023 yılında amiral gemisi telefonlara olan talep artarken, pazardaki küçülme ve düşük rekabet ortamı sürüyor. Yayınlanan rapora baktığımızda, Apple ve iPhone serisinin zirveye yerleştiğini görüyoruz. Buna göre yılın en çok satan telefonu 34 milyon adetle iPhone 14 Pro Max oldu. Listenin devamında ise sırasıyla iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro yer alıyor.
Okları Samsung'a çevirirsek, Koreli dev listeye üç Galaxy modeliyle dahil oldu. Galaxy A14 4G, 21 milyon adet satışla altıncı sıraya yerleşirken, Galaxy A54 20 milyon adetle sekizinci oldu. Hemen ardından ise, Galaxy 14 5G geliyor. Bu noktada Samsung'un bütçe segmentinde lider olduğunu söyleyebiliriz. Amiral gemisi Galaxy S23 serisi ise listeye dahil olamadı.
2023'ün en çok satan telefonları:
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Pro
- iPhone 13
- Galaxy A14 4G
- iPhone 15 Pro
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A14 5G
- iPhone 15
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.