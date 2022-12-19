Xiaomi CEO'su Xiaomi 13 Pro hakkındaki eleştirileri yanıtladı

''Telefonu daha kalın yapıyor''
Lei Jun'a göre Xiaomi 13 Pro'da kavisli bir ekran kullanma kararı, düz ekranın telefonu kalın yapmasından kaynaklanıyor. Düz ekranın üst düzey amiral gemisini "çok kalın" yapacağını ve kullanıcıların bunu ''beğenmeyeceğini'' ifade eden Jun, muhtemel olarak telefonun fiziksel kalınlığından ziyade eldeki hissiyatından bahsediyor.
Paylaşılan açıklamanın ışığında söz konusu tercihinin ince ve şık bir tasarımı korumak için yapıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca geçtiğimiz yıl Lei Jun, Xiaomi 12 serisini iPhone 13 ile karşılaştırıp çok daha hafif olduğunu dile getirmişti. Bu yıl ise yetkili isim, herhangi bir kıyaslamada bulunmadı.
Xiaomi, Xiaomi 13 Pro'nun kavisli ekran tercihili ile eleştiriler alsa da, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro stoklarının Çin'deki e-ticaret sitelerinde ve perakende mağazalarında neredeyse tükendiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...