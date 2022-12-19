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    Xiaomi CEO'su Xiaomi 13 Pro hakkındaki eleştirileri yanıtladı

    Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'dan oluşan Xiaomi 13 serisi hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Yetkili isim Xiaomi Pro'da kullanılan kavisli ekran tercihine açıklık getirdi.
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    Xiaomi CEO'su Xiaomi 13 Pro hakkındaki eleştirileri yanıtladı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, kısa süre önce Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'dan oluşan Xiaomi 13 serisini tanıttı. Her iki telefon etkileyici özelliklere sahip olsa da, Xiaomi 13 Pro’da kullanılan ekran seçimi bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Bilindiği üzere Xiaomi 13 düz bir tasarım kullanırken, Xiaomi 13 Pro'da kavisli bir ekran bulunuyor. Bugün Xiaomi CEO’su Lei Jun, kavisli ekran tercihine açıklık getirdi.

    ''Telefonu daha kalın yapıyor''

    Lei Jun'a göre Xiaomi 13 Pro'da kavisli bir ekran kullanma kararı, düz ekranın telefonu kalın yapmasından kaynaklanıyor. Düz ekranın üst düzey amiral gemisini "çok kalın" yapacağını ve kullanıcıların bunu ''beğenmeyeceğini'' ifade eden Jun, muhtemel olarak telefonun fiziksel kalınlığından ziyade eldeki hissiyatından bahsediyor.

    Paylaşılan açıklamanın ışığında söz konusu tercihinin ince ve şık bir tasarımı korumak için yapıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca geçtiğimiz yıl Lei Jun, Xiaomi 12 serisini iPhone 13 ile karşılaştırıp çok daha hafif olduğunu dile getirmişti. Bu yıl ise yetkili isim, herhangi bir kıyaslamada bulunmadı.

    Xiaomi, Xiaomi 13 Pro'nun kavisli ekran tercihili ile eleştiriler alsa da, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro stoklarının Çin'deki e-ticaret sitelerinde ve perakende mağazalarında neredeyse tükendiği belirtiliyor.

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    AssetGroup 8 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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