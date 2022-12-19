Tam Boyutta Gör Xiaomi, kısa süre önce Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'dan oluşan Xiaomi 13 serisini tanıttı. Her iki telefon etkileyici özelliklere sahip olsa da, Xiaomi 13 Pro’da kullanılan ekran seçimi bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Bilindiği üzere Xiaomi 13 düz bir tasarım kullanırken, Xiaomi 13 Pro'da kavisli bir ekran bulunuyor. Bugün Xiaomi CEO’su Lei Jun, kavisli ekran tercihine açıklık getirdi.

''Telefonu daha kalın yapıyor''

Lei Jun'a göre Xiaomi 13 Pro'da kavisli bir ekran kullanma kararı, düz ekranın telefonu kalın yapmasından kaynaklanıyor. Düz ekranın üst düzey amiral gemisini "çok kalın" yapacağını ve kullanıcıların bunu ''beğenmeyeceğini'' ifade eden Jun, muhtemel olarak telefonun fiziksel kalınlığından ziyade eldeki hissiyatından bahsediyor.

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Paylaşılan açıklamanın ışığında söz konusu tercihinin ince ve şık bir tasarımı korumak için yapıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca geçtiğimiz yıl Lei Jun, Xiaomi 12 serisini iPhone 13 ile karşılaştırıp çok daha hafif olduğunu dile getirmişti. Bu yıl ise yetkili isim, herhangi bir kıyaslamada bulunmadı.

Xiaomi, Xiaomi 13 Pro'nun kavisli ekran tercihili ile eleştiriler alsa da, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro stoklarının Çin'deki e-ticaret sitelerinde ve perakende mağazalarında neredeyse tükendiği belirtiliyor.

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Xiaomi CEO'su Xiaomi 13 Pro hakkındaki eleştirileri yanıtladı