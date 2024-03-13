Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB Yapay Zeka Yasası onaylandı: Bizi neler bekliyor?

    Avrupa Birliği Parlamentosu, yapay zekayı yönetmek üzere dünyanın ilk büyük düzenleyici temel kurallarını onayladı. AB Yapay Zeka Yasası, teknolojiyi dört risk kategorilerine ayırıyor.
    AB Yapay Zeka Yasası onaylandı: Bizi neler bekliyor? Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği Parlamentosu bugün, yapay zekayı yönetmek üzere dünyanın ilk büyük düzenleyici temel kurallarını resmen onayladı. Avrupa Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton X'te yaptığı açıklamada "Avrupa artık yapay zeka alanında küresel standart belirleyici konumundadır" dedi.

    Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, yasayı çığır açıcı olarak nitelendirirken yasanın temel hakları koruduğunu ve aynı zamanda inovasyonu engellemediğini söyledi. 2021 yılında doğan AB Yapay Zeka Yasası, teknolojiyi kabul edilemezden -ki bu teknolojinin yasaklanacağı anlamına geliyor- yüksek, orta ve düşük tehlikeye kadar çeşitli risk kategorilerine ayırıyor. Düzenlemenin, son kontrollerden geçtikten ve Avrupa Konseyi'nden onay aldıktan sonra Mayıs ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    Bir süre önce Birlik, ABD'li devleri dizginlemek için dönüm noktası niteliğindeki rekabet mevzuatını yürürlüğe koymuştu. Dijital Piyasalar Yasası uyarınca AB, büyük teknoloji şirketlerinin rekabete aykırı uygulamalarını engelleyebilme veya platformlarını açmaya zorlama yetkisine sahip olmuştu.

    AB Yapay Zeka Yasası, yürürlüğe girdiğinde ülkelerin yasaklanmış AI sistemlerini yasaklamak için altı ayı, sohbet robotları gibi "genel amaçlı AI sistemlerine" karşı kuralları uygulamak için 12 ayı ve yasanın "yüksek riskli" olarak belirlediği AI sistemleri için 36 aya kadar süresi olacak.

    Hangi yapay zekalar yasaklanacak?

    • Hassas özellikleri kullanan biyometrik kategorizasyon sistemleri (örneğin siyasi, dini, felsefi inançlar, cinsel yönelim, ırk);
    • Yüz tanıma veritabanları oluşturmak için internetten veya CCTV görüntülerinden yüz görüntülerinin hedeflenmeden kazınması;
    • İşyerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma;
    • Sosyal davranışa veya kişisel özelliklere dayalı sosyal puanlama;
    • İnsan davranışlarını manipüle ederek özgür iradelerini engelleyen AI sistemleri;
    • İnsanların (yaşları, engellilikleri, sosyal veya ekonomik durumları nedeniyle) zayıflıklarını istismar etmek için kullanılan AI uygulamaları yasaklandı.

    Hangi şartlara uyulacak ve cezalar neler?

    Kurallara uyulmaması, ihlale ve şirketin büyüklüğüne bağlı olarak 35 milyon avro veya küresel cironun %7'si ila 7,5 milyon avro veya cironun %1,5'i arasında değişen para cezalarına yol açabilecek. Yapay Zeka Yasası potansiyel olarak ağır para cezalarını açık kaynaklı geliştiricilere, araştırmacılara ve değer zincirinin daha aşağısında çalışan şirketlere uygulamayacak.

    Yeni kurallar, hassas özelliklere dayalı biyometrik kategorizasyon sistemleri ve yüz tanıma veritabanları oluşturmak için internetten veya CCTV görüntülerinden yüz görüntülerinin hedeflenmeden kazınması dahil olmak üzere vatandaşların haklarını tehdit eden belirli AI uygulamalarını yasaklıyor. İşyerinde ve okullarda duygu tanıma, sosyal puanlama, öngörücü polislik ve insan davranışını manipüle eden veya güvenlik açıklarını istismar eden yapay zekalar da yasaklanacak. AB Yapay Zeka Yasası’nın kuralları ve katılı ilgili yapay zeka sistemine bağlı olacak. Yani, risk ne kadar yüksekse kurallar da o kadar katı olacak.

    AB Yapay Zeka Yasası onaylandı: Bizi neler bekliyor? Tam Boyutta Gör
    Yüksek riskli yapay zeka kullanım örnekleri arasında kritik altyapı, eğitim ve mesleki eğitim, istihdam, temel özel ve kamu hizmetleri (örneğin sağlık hizmetleri, bankacılık), kolluk kuvvetlerindeki belirli sistemler, göç ve sınır yönetimi, adalet ve demokratik süreçler (örneğin seçimleri etkileme) yer alıyor. Bu tür sistemlerin riskleri değerlendirmesi ve azaltması, kullanım kayıtlarını tutması, şeffaf ve doğru olması ve insan gözetimini garantiye alması şart koşuluyor. Vatandaşlar, yapay zeka sistemleri hakkında şikayette bulunma ve açıklama alma hakkına da sahip olacak.

    ChatGPT gibi genel amaçlı yapay zeka sistemleri ve bunların dayandığı büyük dil modelleri (GPT-4 gibi) AB telif hakkı yasasına uygunluk ve eğitim için kullanılan içeriğin ayrıntılı özetlerinin yayınlanması dahil olmak üzere belirli şeffaflık gereksinimlerini karşılamak zorunda olacak. Sistemik risk oluşturabilecek daha güçlü modeller için de ek gereklilikler (risk azaltması, raporlama gibi) sağlanacak. Bununla birlikte yapay veya manipüle edilmiş görüntü, ses veya video içeriklerinin (deepfake gibi) açıkça etiketlenmesi gerekecek.

    Genel olarak AB Yapay Zeka Yasası’nın tam anlamıyla etkin olması 2025 yılını bulacak. Yasanın aynı zamanda bu alanda öncü şirketlere (Meta, Amazon, Adobe, Google, Nvidia ve OpenAI gibi) sahip olan ABD’yi de harekete geçirmesi bekleniyor. ABD halen kendi yapay zeka yasasına son şekli vermiş değil.

    Son olarak yasa, mevcut modelleri veya uygulamaları geriye dönük olarak düzenlemiyor ancak OpenAI'ın GPT'sinin, Meta'nın Llama'sının veya Google'ın Gemini'sinin gelecekteki sürümlerinin AB tarafından belirlenen şeffaflık gereksinimlerini dikkate alması gerekecek.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/12/14/24001919/eu-ai-act-foundation-models-regulation-data https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19015/artificial-intelligence-act-meps-adopt-landmark-law https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231206IPR15699/artificial-intelligence-act-deal-on-comprehensive-rules-for-trustworthy-ai
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    monopoly ipotek kuralları martini nasıl içilir şarabın mantarı içine kaçarsa ne olur kutusu kaybolan kulaklık nasıl şarj edilir life is strange türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1502ZA-EJ067A3
    Asus Vivobook X1502ZA-EJ067A3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız