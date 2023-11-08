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    Anlık Bildirim

    iMessage, WhatsApp ve diğerleriyle uyumlu çalışabilir!

    Google, Avrupalı operatörlerin desteğini alıp Avrupa Komisyonu'na bir mektup göndererek Apple'ın iMessage uygulamasının diğer platformlarla uyumlu hale getirilmesini istedi.
    iMessage, WhatsApp ve diğerleriyle uyumlu çalışabilir! Tam Boyutta Gör
    Google, Avrupa'nın önde gelen operatörlerinin desteğini alarak Avrupa Komisyonu'na bir mektup gönderdi ve Apple'ın iMessage'ının "çekirdek platform" olarak belirlenmesini istedi.

    Eğer istek karşılanırsa Mart 2024'e kadar iMessage, WhatsApp ve Google Mesajlar ile beraber RCS uyumlu bir hale gelecek ve çapraz olarak olarak çalışacaklar.

    Financial Times'ın raporuna göre Google, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica ve Orange'ın isteğin arkasındaki isimler olduğu öne sürüldü.

    Bu isteğin arkasında Avrupa Birliği'nin dijital pazarlarda daha fazla rekabet yaratmak amacıyla Digital Markets Act'ı (DMA) yürürlüğe koyması yatıyor. Bu yasaya göre AB'de 45 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve yıllık 7.5 milyar euro geliri olan kuruluşlar "kapı bekçileri" olarak tanımlanıyor. Apple'ın iMessage'nın böyle bir platform olduğu belirlenirse, Apple uygulamayı diğer mesajlaşma platformlarıyla çapraz uyumlu hale getirmek zorunda kalacak. Apple ise iMessage'ın AB'de 45 milyon aktif kullanıcısı olmadığını bu nedenle gerekli şartları karşılamadığını savunuyor.

    Şubat 2024'de karar verilecek

    Google ve operatörler ise iMessage'ın kriterleri karşıladığını ve diğer mesajlaşma uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunuyorlar. AB'nin düzenleyici otoritesi de iMessage'ı Apple'ın gelirine dolaylı olarak katkıda bulunduğu varsayımıyla araştırıyor. Konuyla ilgili karar Şubat 2024'e kadar verilecek.

    RCS nedir?

    RCS (Rich Communication Services), Google'ın da gelişimde katkıda bulunduğu GSMA tarafından desteklenen evrensel bir mesajlaşma protokolüdür. SMS'in yerini almak amacıyla geliştirilen protokol yüksek çözünürlüklü resim, video, sesli mesaj, emoji ve çıkartma gibi özellikleri destekleyerek evrensel bir mesajlaşma standardı olma iddiasını taşıyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/google_top_european_carriers_ask_the_eu_to_make_imessage_a_core_platform_service-news-60512.php https://www.ft.com/content/ec2ec699-a91c-4389-b1a9-ae06dca836d5
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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