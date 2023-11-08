iMessage, WhatsApp ve diğerleriyle uyumlu çalışabilir!

Eğer istek karşılanırsa Mart 2024'e kadar iMessage, WhatsApp ve Google Mesajlar ile beraber RCS uyumlu bir hale gelecek ve çapraz olarak olarak çalışacaklar.
Financial Times'ın raporuna göre Google, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica ve Orange'ın isteğin arkasındaki isimler olduğu öne sürüldü.
Bu isteğin arkasında Avrupa Birliği'nin dijital pazarlarda daha fazla rekabet yaratmak amacıyla Digital Markets Act'ı (DMA) yürürlüğe koyması yatıyor. Bu yasaya göre AB'de 45 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve yıllık 7.5 milyar euro geliri olan kuruluşlar "kapı bekçileri" olarak tanımlanıyor. Apple'ın iMessage'nın böyle bir platform olduğu belirlenirse, Apple uygulamayı diğer mesajlaşma platformlarıyla çapraz uyumlu hale getirmek zorunda kalacak. Apple ise iMessage'ın AB'de 45 milyon aktif kullanıcısı olmadığını bu nedenle gerekli şartları karşılamadığını savunuyor.
Şubat 2024'de karar verilecek
Google ve operatörler ise iMessage'ın kriterleri karşıladığını ve diğer mesajlaşma uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunuyorlar. AB'nin düzenleyici otoritesi de iMessage'ı Apple'ın gelirine dolaylı olarak katkıda bulunduğu varsayımıyla araştırıyor. Konuyla ilgili karar Şubat 2024'e kadar verilecek.
RCS nedir?
RCS (Rich Communication Services), Google'ın da gelişimde katkıda bulunduğu GSMA tarafından desteklenen evrensel bir mesajlaşma protokolüdür. SMS'in yerini almak amacıyla geliştirilen protokol yüksek çözünürlüklü resim, video, sesli mesaj, emoji ve çıkartma gibi özellikleri destekleyerek evrensel bir mesajlaşma standardı olma iddiasını taşıyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/google_top_european_carriers_ask_the_eu_to_make_imessage_a_core_platform_service-news-60512.php https://www.ft.com/content/ec2ec699-a91c-4389-b1a9-ae06dca836d5 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.