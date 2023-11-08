iMessage, WhatsApp ve diğerleriyle uyumlu çalışabilir!

Tam Boyutta Gör Google, Avrupa'nın önde gelen operatörlerinin desteğini alarak Avrupa Komisyonu'na bir mektup gönderdi ve Apple'ın iMessage'ının "çekirdek platform" olarak belirlenmesini istedi.

Eğer istek karşılanırsa Mart 2024'e kadar iMessage, WhatsApp ve Google Mesajlar ile beraber RCS uyumlu bir hale gelecek ve çapraz olarak olarak çalışacaklar.

Financial Times'ın raporuna göre Google, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica ve Orange'ın isteğin arkasındaki isimler olduğu öne sürüldü.

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Bu isteğin arkasında Avrupa Birliği'nin dijital pazarlarda daha fazla rekabet yaratmak amacıyla Digital Markets Act'ı (DMA) yürürlüğe koyması yatıyor. Bu yasaya göre AB'de 45 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve yıllık 7.5 milyar euro geliri olan kuruluşlar "kapı bekçileri" olarak tanımlanıyor. Apple'ın iMessage'nın böyle bir platform olduğu belirlenirse, Apple uygulamayı diğer mesajlaşma platformlarıyla çapraz uyumlu hale getirmek zorunda kalacak. Apple ise iMessage'ın AB'de 45 milyon aktif kullanıcısı olmadığını bu nedenle gerekli şartları karşılamadığını savunuyor.

Şubat 2024'de karar verilecek

Google ve operatörler ise iMessage'ın kriterleri karşıladığını ve diğer mesajlaşma uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunuyorlar. AB'nin düzenleyici otoritesi de iMessage'ı Apple'ın gelirine dolaylı olarak katkıda bulunduğu varsayımıyla araştırıyor. Konuyla ilgili karar Şubat 2024'e kadar verilecek.

RCS nedir?

RCS (Rich Communication Services), Google'ın da gelişimde katkıda bulunduğu GSMA tarafından desteklenen evrensel bir mesajlaşma protokolüdür. SMS'in yerini almak amacıyla geliştirilen protokol yüksek çözünürlüklü resim, video, sesli mesaj, emoji ve çıkartma gibi özellikleri destekleyerek evrensel bir mesajlaşma standardı olma iddiasını taşıyor.

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