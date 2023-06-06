AB: Sosyal medya şirketlerine yapay zeka içeriklerini etiketlemeli

Sosyal medyada yapay zeka dezenformasyonu
Jourova, Jourova, "AI tarafından üretilen dezenformasyonu yayma potansiyeline sahip hizmetlere sahip tarafların (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Google vb.) bu tür içeriği tanıyacak ve kullanıcılara açıkça gösterecek teknolojiyi uygulamaya koymalıdır" diye ekledi.
AB, açıkça şirketlerden kullanıcıların sosyal medyada gezinirken ve akışlarındaki diğer öğelerle dikkatleri dağılırken açıkça görebilecekleri bir etiketlemenin getirilmesini istiyor. Jourova, 10 gün önce Google CEO'su Sundar Pichai ile görüştüğünü ve şirketinin sahte haberleri tespit edecek teknolojiye sahip olup olmadığını sorduğunu, yanıt olarak ise 'Evet, ama teknolojileri geliştirmeye devam ediyoruz’ cevabını aldığını söyledi. Görünüşe göre ilerleyen dönemlerde AB, bu konuda daha katı adımlar atacak gibi duruyor ve taleplerinin sadece “sözde” kalmamasını hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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