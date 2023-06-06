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    AB: Sosyal medya şirketlerine yapay zeka içeriklerini etiketlemeli

    Avrupa Birliği, dezenformasyonun yayılmasını durdurmak için sosyal medya şirketlerine yapay zeka tarafından üretilen içeriğin etiketlenmesi gerektiğini söylüyor.
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    AB: Sosyal medya şirketleri AI içeriklerini etiketlemeli Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekanın son zamanlardaki ilerlemesi, sosyal medyada gördüğünüz bir şeyin gerçek mi yoksa bir makine tarafından mı üretildiğini söylemenin imkansız olmasa da çoğu zaman zor olmasıyla sonuçlandı, ve bu iyi bir şey değil. AB, Rusya kaynaklı yalan haber ve dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla sosyal medya şirketlerini yapay zeka tarafından üretilen içerik ve görüntüleri etiketlemeye başlamaya çağırıyor.

    Sosyal medyada yapay zeka dezenformasyonu

    AB: Sosyal medya şirketleri AI içeriklerini etiketlemeli Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, "Microsoft için Bing Sohbet, Google için Bard gibi üretken yapay zekayı hizmetlerine entegre eden şirketlerin, bu hizmetlerin kötü niyetli aktörler tarafından dezenformasyon üretmek amacıyla kullanılmaması için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir" dedi.

    Jourova, Jourova, "AI tarafından üretilen dezenformasyonu yayma potansiyeline sahip hizmetlere sahip tarafların (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Google vb.) bu tür içeriği tanıyacak ve kullanıcılara açıkça gösterecek teknolojiyi uygulamaya koymalıdır" diye ekledi.

    AB, açıkça şirketlerden kullanıcıların sosyal medyada gezinirken ve akışlarındaki diğer öğelerle dikkatleri dağılırken açıkça görebilecekleri bir etiketlemenin getirilmesini istiyor. Jourova, 10 gün önce Google CEO'su Sundar Pichai ile görüştüğünü ve şirketinin sahte haberleri tespit edecek teknolojiye sahip olup olmadığını sorduğunu, yanıt olarak ise 'Evet, ama teknolojileri geliştirmeye devam ediyoruz’ cevabını aldığını söyledi. Görünüşe göre ilerleyen dönemlerde AB, bu konuda daha katı adımlar atacak gibi duruyor ve taleplerinin sadece “sözde” kalmamasını hedefliyor.

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