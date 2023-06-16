Intel, 4,6 milyarlık yatırımla Polonya’ya yeni üretim tesisi kuruyor

Intel'den Polonya'ya önemli yatırım
Intel geçen yıl, AB'nin ABD ve Asya tedarikine olan bağımlılığını azaltmaya çalışırken Avrupa Komisyonu'nun finansman kurallarını ve sübvansiyonlarını hafifletmesinden faydalanmak için İrlanda ve Fransa'daki tesislerin yanı sıra Almanya'da da büyük bir çip kompleksi inşa etmeyi planladığını duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada Polonya'daki tesisin 2.000 işçi istihdam edeceğini açıkladı.
"Polonya rakiplerinden daha istekliydi"
Polonya tarafından Intel'e teklif edilen sübvansiyonun seviyesi kamuoyuna açıklanmadı ancak diğerlerinden cazip olduğu aşikâr. Yapılan açıklamaya göre tesisin tasarım ve planlamasına hemen başlanacak, inşaat ise Avrupa Komisyonu'nun onayını takiben başlayacak. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Intel'in fabrikasını "Polonya tarihindeki en büyük sıfırdan yatırım" olarak nitelendirdi.
Bu arada tesisin 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. CEO Pat Gelsinger yönetimindeki Intel, çip üretimindeki hakimiyetini yeniden tesis etmek ve rakipleri AMD, Nvidia ve Samsung ile daha iyi rekabet edebilmek için üç kıtada fabrikalar kurmak üzere milyarlarca yatırım yapıyor. Intel ayrıca ABD'nin Ohio eyaletinde potansiyel olarak dünyanın en büyük çip üretim kompleksini inşa etmek için 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi