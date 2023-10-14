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    Anlık Bildirim

    Bir darbe daha! TSMC artık Çin’e ekipman satmakta özgür

    Yonga teknolojilerine erişim konusunda Çin’e ağır ambargolar uygulayan ABD, müttefiklerini çileden çıkarttı. Güney Kore ve Tayvan büyük itirazlar sonucunda ambargoyu delmeyi başardı.
    ABD ambargo Tam Boyutta Gör
    Yıllardır yonga teknolojilerinde geri kalması için Çin’e ağır ambargolar uygulayan ABD, müttefik ülkelerden gelen yoğun tepkiler sonrası geri adım atmaya başladı. Güney Kore’nin ardından Tayvan da ihracat izni aldı.

    TSMC artık özgür

    ABD’nin uyguladığı Çin’e yönelik yonga ekipmanı ihracatında onay belgesi prosedürü, global yonga ticaretine büyük darbe vuracağı gerekçesiyle Samsung, SK hynix gibi firmalar tarafından eleştiriliyordu. ABD geçen hafta bu iki firmaya Çin’deki üretim tesislerine yönelik olarak modern ekipman ihracatı yapmalarına yönelik ekstra izin sağlamıştı.

    Bu hafta da TSMC firmasının ihracat için sınırsız izin aldığı haberleri geldi. Bundan sonra TSMC de Çin’deki tesislerine ekipman ihraç ederken ayrı bir izin almaya gerek duymayacak. Firmanın Şangay ve Nanjing gibi şehirlerde gelişmiş yonga tesisleri bulunuyor. Bu sayede tesislerinde kesintisiz bir şekilde faaliyetler devam edecek. TSMC’nin hisseleri bu haber sonrasında haftayı yükselişle kapattı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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