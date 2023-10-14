Bir darbe daha! TSMC artık Çin’e ekipman satmakta özgür

Tam Boyutta Gör Yıllardır yonga teknolojilerinde geri kalması için Çin’e ağır ambargolar uygulayan ABD, müttefik ülkelerden gelen yoğun tepkiler sonrası geri adım atmaya başladı. Güney Kore’nin ardından Tayvan da ihracat izni aldı.

TSMC artık özgür

ABD’nin uyguladığı Çin’e yönelik yonga ekipmanı ihracatında onay belgesi prosedürü, global yonga ticaretine büyük darbe vuracağı gerekçesiyle Samsung, SK hynix gibi firmalar tarafından eleştiriliyordu. ABD geçen hafta bu iki firmaya Çin’deki üretim tesislerine yönelik olarak modern ekipman ihracatı yapmalarına yönelik ekstra izin sağlamıştı.

Samsung ve Sk hynix özel izinle Çin’e teknoloji ihraç edecek 3 gün önce eklendi

Bu hafta da TSMC firmasının ihracat için sınırsız izin aldığı haberleri geldi. Bundan sonra TSMC de Çin’deki tesislerine ekipman ihraç ederken ayrı bir izin almaya gerek duymayacak. Firmanın Şangay ve Nanjing gibi şehirlerde gelişmiş yonga tesisleri bulunuyor. Bu sayede tesislerinde kesintisiz bir şekilde faaliyetler devam edecek. TSMC’nin hisseleri bu haber sonrasında haftayı yükselişle kapattı.

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