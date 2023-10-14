Bir darbe daha! TSMC artık Çin’e ekipman satmakta özgür

TSMC artık özgür
ABD’nin uyguladığı Çin’e yönelik yonga ekipmanı ihracatında onay belgesi prosedürü, global yonga ticaretine büyük darbe vuracağı gerekçesiyle Samsung, SK hynix gibi firmalar tarafından eleştiriliyordu. ABD geçen hafta bu iki firmaya Çin’deki üretim tesislerine yönelik olarak modern ekipman ihracatı yapmalarına yönelik ekstra izin sağlamıştı.
Bu hafta da TSMC firmasının ihracat için sınırsız izin aldığı haberleri geldi. Bundan sonra TSMC de Çin’deki tesislerine ekipman ihraç ederken ayrı bir izin almaya gerek duymayacak. Firmanın Şangay ve Nanjing gibi şehirlerde gelişmiş yonga tesisleri bulunuyor. Bu sayede tesislerinde kesintisiz bir şekilde faaliyetler devam edecek. TSMC’nin hisseleri bu haber sonrasında haftayı yükselişle kapattı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.