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    Anlık Bildirim

    ABD Başkanı Trump, tüm ithal otomobillere %25 vergi getirdi!

    ABD Başkanı Donald Trump, yerli üretimi arttırmak amacıyla ithal edilen tüm otomobillere 2 Nisan'dan itibaren %25 gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.
    ABD Başkanı Trump, tüm ithal otomobillere %25 vergi getirdi! Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere %25 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

    Trump, yerli üretimi arttırmak amacıyla ithal edilen tüm otomobillere 2 Nisan'dan itibaren %25 oranında gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

    ABD'de satılan otomobillerin yarıdan fazlası ithal ediliyor

    Bu yeni vergilerde bir değişiklik olmaması durumunda, ABD'de otomobil fiyatlarında artış yaşanacak. Çünkü, Amerika'da satılan araçların yarısından fazlası, başta Kanada, Meksika, Güney Kore, Japonya ve Almanya'dan olmak üzere ithal ediliyor.

    ABD'de üretimi yeniden arttırmayı hedefleyen Trump, bu vergilerin otomobil üreticilerini ülkede üretim yapmaya iteceğini söylüyor. Trump, daha önce Kanada ve Meksika'dan ithal edilen araçlara yönelik tarifeleri iki kez ertelemişti. Ancak, bu kez daha büyük ölçekte ve istisna olmadan yürürlüğe koydu ve vergilerin kalıcı olduğunu söyledi.

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    TheJudgé 6 saat önce

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