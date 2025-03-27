ABD Başkanı Trump, tüm ithal otomobillere %25 vergi getirdi!

Trump, yerli üretimi arttırmak amacıyla ithal edilen tüm otomobillere 2 Nisan'dan itibaren %25 oranında gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.
ABD'de satılan otomobillerin yarıdan fazlası ithal ediliyor
Bu yeni vergilerde bir değişiklik olmaması durumunda, ABD'de otomobil fiyatlarında artış yaşanacak. Çünkü, Amerika'da satılan araçların yarısından fazlası, başta Kanada, Meksika, Güney Kore, Japonya ve Almanya'dan olmak üzere ithal ediliyor.
ABD'de üretimi yeniden arttırmayı hedefleyen Trump, bu vergilerin otomobil üreticilerini ülkede üretim yapmaya iteceğini söylüyor. Trump, daha önce Kanada ve Meksika'dan ithal edilen araçlara yönelik tarifeleri iki kez ertelemişti. Ancak, bu kez daha büyük ölçekte ve istisna olmadan yürürlüğe koydu ve vergilerin kalıcı olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo