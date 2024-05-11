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    Anlık Bildirim

    ABD, Çinli otomobillere yönelik vergiyi 4 kat arttırmayı planlıyor!

    ABD, Çinli elektrikli araçlara yönelik vergi oranlarını dört kat arttırabilir. İddiaya göre ABD, Çin'den ithal edilen otomobil, güneş paneli ve batarya gibi ürünlerin vergisini arttıracak.
    ABD, Çinli otomobillerin vergisini 4 kat arttırmayı planlıyor! Tam Boyutta Gör
    ABD, Çinli elektrikli araçlara yönelik vergi oranlarını dört kat arttırabilir. İddiaya göre Biden hükümeti, Çin'den ithal edilen otomobiller, güneş panelleri, batarya ve tıbbi ürünler gibi çeşitli ürün gruplarına daha yüksek gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor.

    Gümrük vergisi %25'ten %100'e yükselebilir

    Wall Street Journal'ın haberine göre, mevcut tarifelerin kapsamı genişletilmekle kalmayacak, Çinli elektrikli araçlara yönelik vergi de %25'ten %100'e yükseltilecek. Şuanki %25'lik vergi oranı, Çinli araçların ucuzluğu göz önüne alındığında Çinli üreticilere çok büyük bir engel değil. ABD, vergileri yükselterek Çinli üreticilerin ülke pazarını ele geçirmesini engelleyerek bir nevi ülkeden dışlıyor. Henüz resmi açıklama yapılmasa da Salı günü yeni tarifelere ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

    Çin'in hızla artan elektrikli araç üretimi, ABD'li ve Avrupalı otomobil üreticilerini zorluyor. Fiyat konusunda rekabet edemeyen üreticiler, hükümetlerden ekstra vergi uygulanmasını istiyor. Ülke yöneticileri de kendi üreticilerini ve otomobil sanayilerini korumak adına önlemler alıyor.

    Henüz ABD pazarında Çinli araçlar çok görünmese de Avrupa pazarında gittikçe satış rakamları artıyor. Ancak uzmanlar, eninde sonunda ABD pazarında da Çinli otomobillerin yaygınlaşacağını düşünüyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/05/10/biden-rumored-to-announce-quadrupling-of-tariffs-on-chinese-evs-up-to-100/ https://www.wsj.com/economy/trade/biden-to-quadruple-tariffs-on-chinese-evs-203127bf?mod=hp_lead_pos1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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