ABD, Çinli otomobillere yönelik vergiyi 4 kat arttırmayı planlıyor!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD, Çinli elektrikli araçlara yönelik vergi oranlarını dört kat arttırabilir. İddiaya göre Biden hükümeti, Çin'den ithal edilen otomobiller, güneş panelleri, batarya ve tıbbi ürünler gibi çeşitli ürün gruplarına daha yüksek gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor.

Gümrük vergisi %25'ten %100'e yükselebilir

Wall Street Journal'ın haberine göre, mevcut tarifelerin kapsamı genişletilmekle kalmayacak, Çinli elektrikli araçlara yönelik vergi de %25'ten %100'e yükseltilecek. Şuanki %25'lik vergi oranı, Çinli araçların ucuzluğu göz önüne alındığında Çinli üreticilere çok büyük bir engel değil. ABD, vergileri yükselterek Çinli üreticilerin ülke pazarını ele geçirmesini engelleyerek bir nevi ülkeden dışlıyor. Henüz resmi açıklama yapılmasa da Salı günü yeni tarifelere ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

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Çin'in hızla artan elektrikli araç üretimi, ABD'li ve Avrupalı otomobil üreticilerini zorluyor. Fiyat konusunda rekabet edemeyen üreticiler, hükümetlerden ekstra vergi uygulanmasını istiyor. Ülke yöneticileri de kendi üreticilerini ve otomobil sanayilerini korumak adına önlemler alıyor.

Henüz ABD pazarında Çinli araçlar çok görünmese de Avrupa pazarında gittikçe satış rakamları artıyor. Ancak uzmanlar, eninde sonunda ABD pazarında da Çinli otomobillerin yaygınlaşacağını düşünüyor.

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ABD, Çinli otomobillerin vergisini 4 kat arttırmayı planlıyor!