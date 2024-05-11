ABD, Çinli otomobillere yönelik vergiyi 4 kat arttırmayı planlıyor!

Gümrük vergisi %25'ten %100'e yükselebilir
Wall Street Journal'ın haberine göre, mevcut tarifelerin kapsamı genişletilmekle kalmayacak, Çinli elektrikli araçlara yönelik vergi de %25'ten %100'e yükseltilecek. Şuanki %25'lik vergi oranı, Çinli araçların ucuzluğu göz önüne alındığında Çinli üreticilere çok büyük bir engel değil. ABD, vergileri yükselterek Çinli üreticilerin ülke pazarını ele geçirmesini engelleyerek bir nevi ülkeden dışlıyor. Henüz resmi açıklama yapılmasa da Salı günü yeni tarifelere ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
Çin'in hızla artan elektrikli araç üretimi, ABD'li ve Avrupalı otomobil üreticilerini zorluyor. Fiyat konusunda rekabet edemeyen üreticiler, hükümetlerden ekstra vergi uygulanmasını istiyor. Ülke yöneticileri de kendi üreticilerini ve otomobil sanayilerini korumak adına önlemler alıyor.
Henüz ABD pazarında Çinli araçlar çok görünmese de Avrupa pazarında gittikçe satış rakamları artıyor. Ancak uzmanlar, eninde sonunda ABD pazarında da Çinli otomobillerin yaygınlaşacağını düşünüyor.Kaynakça https://electrek.co/2024/05/10/biden-rumored-to-announce-quadrupling-of-tariffs-on-chinese-evs-up-to-100/ https://www.wsj.com/economy/trade/biden-to-quadruple-tariffs-on-chinese-evs-203127bf?mod=hp_lead_pos1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.