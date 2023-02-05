ABD'de kripto para düzenlemesi için hazırlıklar başlıyor

Ülkelerin ve düzenleyicilerin yoğun mesai harcadığı durumda, henüz bir netliğe ulaşılamadı. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC)Başkanı Rostin Behnam, kongreden tam yetki alarak kripto düzenlemelerine yoğunlaşmak istiyor.
Kripto para sektöründe birçok isim sektörle ilgili ABD’nin düzenleyicilerinden birisi olan CFTC, kripto para birimleri üzerinde durmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu veya CFTC başkanı Rostin Behnam, ajansın menkul kıymet olmayan tokenleri düzenleme çabalarını sürdüreceğini söyledi.
Behnam, geçtiğimiz günlerde Amerikan Barolar Birliği’nin düzenlediği bir etkinlikte konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, Kongre’nin CFTC‘ye kripto para birimleri için düzenleme yetkisi vermesi gerektiğini savundu. Bu isteğine gerekçe sunan Behnam, kripto sektöründe son zamanlarda meydana gelen iflaslara ve çöküşlere işaret etti.
CFTC başkanı Rostin Behnam, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı: Müşterileri korumak ve yerel ve küresel finans piyasalarında tahmin edilebileceği gibi herhangi bir sınır içine alınamayan başarısızlıkları önlemek için düzenleme gereklidir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?