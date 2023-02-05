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    ABD'de kripto para düzenlemesi için hazırlıklar başlıyor

    ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam, kripto para düzenlemesi konusunda yoğunlaşmak istediğini ifade etti.                                   
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    ABD'de kripto para düzenlemesi için hazırlıklar başlıyor Tam Boyutta Gör
    Kripto para birimlerinin artan popülaritesi, giderek artan bir düzenleme ihtiyacını da meydana getiriyor. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan FTX ve Terra olayları, düzenleme konusunu yeni yılın odak noktası haline getirdi. 

    Ülkelerin ve düzenleyicilerin yoğun mesai harcadığı durumda, henüz bir netliğe ulaşılamadı. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC)Başkanı Rostin Behnam, kongreden tam yetki alarak kripto düzenlemelerine yoğunlaşmak istiyor.

    Kripto para sektöründe birçok isim sektörle ilgili ABD’nin düzenleyicilerinden birisi olan CFTC, kripto para birimleri üzerinde durmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu veya CFTC başkanı Rostin Behnam, ajansın menkul kıymet olmayan tokenleri düzenleme çabalarını sürdüreceğini söyledi.

    Behnam, geçtiğimiz günlerde Amerikan Barolar Birliği’nin düzenlediği bir etkinlikte konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, Kongre’nin CFTC‘ye kripto para birimleri için düzenleme yetkisi vermesi gerektiğini savundu. Bu isteğine gerekçe sunan Behnam, kripto sektöründe son zamanlarda meydana gelen iflaslara ve çöküşlere işaret etti. 

    CFTC başkanı Rostin Behnam, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı: Müşterileri korumak ve yerel ve küresel finans piyasalarında tahmin edilebileceği gibi herhangi bir sınır içine alınamayan başarısızlıkları önlemek için düzenleme gereklidir. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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