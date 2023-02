Tam Boyutta Gör Kurumsal şirketler ve popüler markalar, NFT sektörüne yavaş yavaş giriş yapmaya başladı. Metaverse ile birlikte hareket eden NFT, markaların yeni adresi oldu. Özellikle birçok marka NFT çalışmaları ile gündeme geliyor. Japon sanatçı Takashi Murakami, lüks saat üreticisi Hublot ile NFT koleksiyonu oluşturmak için iş birliği yaptı.

NFT sektöründe her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez Japon sanatçı Takashi Murakami, İsviçreli lüks saat üreticisi Hublot ile birlikte çalışacak. Murakami ve Hublot, 13 parçadan oluşan NFT saat koleksiyonunu piyasaya sürecek. Bu koleksiyon, on üç adet fiziksel saate bağlı olacak.

Yeni koleksiyon, 1970’lerin Japon video oyunlarından ve televizyon programlarından esinlendi. Ayrıca NFT koleksiyonu, 2021 yılının başında ortaya çıkan, Classic Fusion Takashi Murakami All Black saatine göre şekillendi. Her bir ürün, farklı gökkuşağı tonlarında hazırlandı. Her bir ürün, sanatçının ikonik gülümseme imzasını barındırıyor.

Lüks saat üreticisi Hublot'tan yeni NFT koleksiyonu