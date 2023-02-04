Lüks saat üreticisi Hublot'tan yeni NFT koleksiyonu

NFT sektöründe her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez Japon sanatçı Takashi Murakami, İsviçreli lüks saat üreticisi Hublot ile birlikte çalışacak. Murakami ve Hublot, 13 parçadan oluşan NFT saat koleksiyonunu piyasaya sürecek. Bu koleksiyon, on üç adet fiziksel saate bağlı olacak.
Yeni koleksiyon, 1970’lerin Japon video oyunlarından ve televizyon programlarından esinlendi. Ayrıca NFT koleksiyonu, 2021 yılının başında ortaya çıkan, Classic Fusion Takashi Murakami All Black saatine göre şekillendi. Her bir ürün, farklı gökkuşağı tonlarında hazırlandı. Her bir ürün, sanatçının ikonik gülümseme imzasını barındırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?