ABD'deki iPhone kullanıcılarının yarısı, akıllı telefonlarının 5G desteği olduğunu sanıyor

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Global Wireless Solutions, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iPhone kullanıcılarından, beşinci nesil (5G) ağlarla ilgili bazı soruları yanıtlamalarını istedi. Yapılan anket sonucunda katılımcıların yüzde 49'unun, kullandığı iPhone modelinin 5G'yi desteklediğini düşündüğü ortaya çıktı.

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5G destekli iPhone'lar bu hafta tanıtılacak

Piyasada satılan iPhone modellerinden hiçbirinin 5G'yi desteklemediği göz önüne alındığında, bu sonuç, kullanıcıların kullandıkları akıllı telefonların yeteneklerinden yeterince haberdar olmadıklarını gösteriyor. Anket ayrıca, kullanıcıların %29'unun akıllı telefonlarının 5G'yi destekleyip desteklemediğini bilmediğini ortaya koydu. Bu yıl bir iPhone satın alan kişilere gelince, bunların %24'ü de cihazlarında 5G desteği olup olmadığı konusunda belirsizliklerini dile getirdiler.

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Buna ek olarak, ankete katılanların %38'i telekom operatörlerinin 5G bağlantı hizmetleri sunup sunmadığı konusunda da bilgi sahibi değiller. Ankete toplam 5 bin kişinin katıldığını da belirtmemiz gerek. Apple'ın ilk 5G iPhone'larını önümüzdeki hafta tanıtması bekleniyor. Bu gerçek, akıllı telefonlarının zaten beşinci nesil iletişim ağlarında çalıştığından emin olan anket katılımcılarının %49'unu şaşırtacak diyebiliriz.

https://www.phonearena.com/news/half-of-iphone-users-asked-think-their-phone-is-running-5g_id127713

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