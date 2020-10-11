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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD'deki iPhone kullanıcılarının yarısı, akıllı telefonlarının 5G desteği olduğunu sanıyor

    Araştırma şirketi Global Wireless Solutions'ın yaptığı son ankete göre, ABD'deki iPhone kullanıcılarının yarısı, cihazlarının 5G teknolojisini desteklediğini düşünüyor.
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    iPhone
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD'deki iPhone kullanıcılarının yarısı, akıllı telefonlarının 5G desteği olduğunu sanıyor
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    Global Wireless Solutions, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iPhone kullanıcılarından, beşinci nesil (5G) ağlarla ilgili bazı soruları yanıtlamalarını istedi. Yapılan anket sonucunda katılımcıların yüzde 49'unun, kullandığı iPhone modelinin 5G'yi desteklediğini düşündüğü ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor"

    5G destekli iPhone'lar bu hafta tanıtılacak

    Piyasada satılan iPhone modellerinden hiçbirinin 5G'yi desteklemediği göz önüne alındığında, bu sonuç, kullanıcıların kullandıkları akıllı telefonların yeteneklerinden yeterince haberdar olmadıklarını gösteriyor. Anket ayrıca, kullanıcıların %29'unun akıllı telefonlarının 5G'yi destekleyip desteklemediğini bilmediğini ortaya koydu. Bu yıl bir iPhone satın alan kişilere gelince, bunların %24'ü de cihazlarında 5G desteği olup olmadığı konusunda belirsizliklerini dile getirdiler.

    ABD'deki iPhone kullanıcılarının yarısı, akıllı telefonlarının 5G desteği olduğunu sanıyor
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    Buna ek olarak, ankete katılanların %38'i telekom operatörlerinin 5G bağlantı hizmetleri sunup sunmadığı konusunda da bilgi sahibi değiller. Ankete toplam 5 bin kişinin katıldığını da belirtmemiz gerek. Apple'ın ilk 5G iPhone'larını önümüzdeki hafta tanıtması bekleniyor. Bu gerçek, akıllı telefonlarının zaten beşinci nesil iletişim ağlarında çalıştığından emin olan anket katılımcılarının %49'unu şaşırtacak diyebiliriz.



    https://www.phonearena.com/news/half-of-iphone-users-asked-think-their-phone-is-running-5g_id127713 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    39 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. en beğenilen
    Sanki Türkiye de durum çok farklı. Adam samsungu türk markası zannediyor. Sorsan 5g ne daha onu bılmezler.
    Yanıtla +30
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    joven 1 hf.
    Haber doğruda yada yalan bilemem ama bir gerçektir Amerika toplumunun azımsanmayacak kadar avanak kesmi olduğu gerçeğini.
    Yanıtla +27
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    iDoctor 1 hf.
    ABD'de ki insanların çoğu daha dünyayı bile bilmiyor o yüzden pek şaşırmadım.
    Yanıtla +14
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fortune 4 1 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu
    habere değil cevaplara olan yanıtım: insan önce kendine bakar sonra başkalarını eleştirir diyorum. dünyanın en güçlü ve gelişmiş ülkesinin insanlarına aptal diyor.. sana gülmüyorum bile senin icin üzülüyorum sadece.. orada yaşayan adamlar senin sandığın gibi aptal olsalardı, o ülke nereye benzerdi biliyorsun.. çekememezlik böyle birsey.. evet süper zekalıyım
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    DH Misafiri 1 hf.
    Iphone 11 kullanıcıları şok geçirip halisünasyon görmeye başlamışlar.
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    alimmm78 (Alimmm78 ) 1 hf.
    4.5G

    5G var yani
    Yanıtla +3
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 hf.
    Dünyanın geneli donanım sitelerinden çıkmadığı için bu oran size saçma geliyor tabi. Telefon alırken herkes Snapdragon 865 falan bakıyor sanıyorsunuz sanırım. Beni şaşırtan 5G olmadığını bilme oranı helal olsun %50’ye.

    Ben bunu yıllardır anlatamadım şu forumdakilere. Abicim forum içinde evet ekran panelinden işlemci üretim teknolojisine kadar her şeye hakim olabiliriz fakat biz %5-6 bile değiliz belki genel nüfusta. Normal birisi gidiyor vatanbilgisayar’a, bakıyor telefona “ooo marka Samsung, iyi herhalde bu” diyor önce, sonra ekrana bakıyor “renklere bak mütüş” demeye kalmadan satış temsilcisi yanında bitiyor artık onun inisiyatifine giriyor o ne derse doğru kabul edip alıyor telefonu bitti gitti. Kullanırken de zaten ne anlayabilir ki? Instagram, Twitter, YouTube biraz Web oynarsa CandyCrush. Tamam işte. Şu saydıklarımı düzgün yapamayacak kaç tane 2000₺ üstü telefon var 2020’de?
    Yanıtla +5
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    fuckulteli 1 hf.
    Anamız babamız kullandığı telefonun kamerasının çözünürlüğünü biliyor mu? Veya işletim sisteminin sürümünü?

    Çoğu kullandığı işletim sisteminin sürümünü bilmiyordur. (Ben bildiğim halde kontrol etme ihtiyacı hissettim. Android 8'den sonra güncelleme alamamışım.)

    Bir şey yapmaya çalışıp da yapamayınca bilgi sahibi olur çoğu kullanıcı.

    Amerikalar şöyle Amerikalılar böyle haberlerine şaşırırdım, olabilir mi diye, sonra biraz farklı düşündüm. Dünyadan bir haber olmalarının nedeni dünyayı takip etme ihtiyacı hissetmemeleri neden olmasın.

    Bizim Vestel cihazlarının işlemcisini, ekranını bile Vestel yapıyor sananlar vardır, sorulmadığı için yüzdesel değerleri ortaya konmamıştır sadece. Sorsunlar bakalım o markaları kullananlara, görelim sonuçları..

    Alelade bir haber..
    1 Yanıt Yanıtla
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    General. 1 hf. fuckulteli
    Aynen katılıyorum. Bizim ülkede de %50-55 lik kesim ülkenin uçtuğunu zannediyor.
    Haberle ilgili soru sorsan %80 ni 3G ve 4G nin ne olduğunu bilmez.
    Yanıtla +2
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    asertyu 1 hf.
    Türkiye’dekiler de redmi note 8 le iPhone 11 i kıyaslıyor.
    Yanıtla +7
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 hf.
    Amerikanlar’ın %70’i sadece okuma-yazma öğrenebilecek kapasitededir. Bir yerde duymuştum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Fortune 4 1 hf. yeni yorumcu Sir Joseph
    Yav he he Amerikalilar cahil ama Turk halki muhtesem o yuzden dolar öro falan hic artmaz, hukuk super, adalet nefis.. Amariğa Alamanya bizi gisganiy
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Mr. Jingles 1 hf.
    ABD’deki cahil kesim azımsanmayacak kadar fazla. Daha dokunmatik telefonların yaygınlaşmadığı Nokia’nın altın çağlarını yaşadığı dönemlerde Avrupalılar Symbian akıllı telefonlarını kullanıyordu. Zamanın el verdiği tüm işlevselliklere sahipti Symbian akıllı telefonlar. ABD’deki moronlar ise Motorola’nın kapaklı featurephone modellerini kullanıyorlardı. ABD halkı Avrupalılardan yaklaşık beş yıl sonra akıllı telefonla tanıştı. O da iPhone ile oldu. Hatırlıyorum da ilk telefonum Nokia 6600’dı. Symbian’ı keşfettikçe telefonuma uygulamalar kurup yeni özellikler kazandırıyordum. Akıllı telefonun ne olduğunu Symbian ile anlamıştım. ABD’deki moronlar böyle şeyleri bilmedikleri için 2007’ye kadar beklediler zavallılar.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    edwinnarc (Timo edwinnarc) 1 hf. Mr. Jingles
    ABD geriden gelmesine rağmen nasıl bir süreçle devrimi başlatabildi sizce?



    Geçen gün iPhone'u Steve Jobs değil ABD federal hükümeti icat edip bilgileri Jobs'a aktardığıyla alakalı bir haber okumuştum.



    Doğruluk payı var mı sizce?
    1 Yanıt Yanıtla
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    anatolianwarrior (Barış Yılmaz) 1 hf.
    Bize sorsan bizdede aynını derler ki. Bize 10G gelse ne yazar 10-20 gb kotayla napacaksak.
    Yanıtla +3
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    e_capkan (emre capkan) 1 hf.
    sınırsız internet kullanıyor adam . umurunda bile değil.
    bizde lte yazıyor örneğin kaç kişi biliyor onun ne olduğunu :)
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