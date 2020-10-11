ABD'deki iPhone kullanıcılarının yarısı, akıllı telefonlarının 5G desteği olduğunu sanıyor

Global Wireless Solutions, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iPhone kullanıcılarından, beşinci nesil (5G) ağlarla ilgili bazı soruları yanıtlamalarını istedi. Yapılan anket sonucunda katılımcıların yüzde 49'unun, kullandığı iPhone modelinin 5G'yi desteklediğini düşündüğü ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor"
5G destekli iPhone'lar bu hafta tanıtılacak
Piyasada satılan iPhone modellerinden hiçbirinin 5G'yi desteklemediği göz önüne alındığında, bu sonuç, kullanıcıların kullandıkları akıllı telefonların yeteneklerinden yeterince haberdar olmadıklarını gösteriyor. Anket ayrıca, kullanıcıların %29'unun akıllı telefonlarının 5G'yi destekleyip desteklemediğini bilmediğini ortaya koydu. Bu yıl bir iPhone satın alan kişilere gelince, bunların %24'ü de cihazlarında 5G desteği olup olmadığı konusunda belirsizliklerini dile getirdiler.
Buna ek olarak, ankete katılanların %38'i telekom operatörlerinin 5G bağlantı hizmetleri sunup sunmadığı konusunda da bilgi sahibi değiller. Ankete toplam 5 bin kişinin katıldığını da belirtmemiz gerek. Apple'ın ilk 5G iPhone'larını önümüzdeki hafta tanıtması bekleniyor. Bu gerçek, akıllı telefonlarının zaten beşinci nesil iletişim ağlarında çalıştığından emin olan anket katılımcılarının %49'unu şaşırtacak diyebiliriz.
https://www.phonearena.com/news/half-of-iphone-users-asked-think-their-phone-is-running-5g_id127713 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
5G var yani
Ben bunu yıllardır anlatamadım şu forumdakilere. Abicim forum içinde evet ekran panelinden işlemci üretim teknolojisine kadar her şeye hakim olabiliriz fakat biz %5-6 bile değiliz belki genel nüfusta. Normal birisi gidiyor vatanbilgisayar’a, bakıyor telefona “ooo marka Samsung, iyi herhalde bu” diyor önce, sonra ekrana bakıyor “renklere bak mütüş” demeye kalmadan satış temsilcisi yanında bitiyor artık onun inisiyatifine giriyor o ne derse doğru kabul edip alıyor telefonu bitti gitti. Kullanırken de zaten ne anlayabilir ki? Instagram, Twitter, YouTube biraz Web oynarsa CandyCrush. Tamam işte. Şu saydıklarımı düzgün yapamayacak kaç tane 2000₺ üstü telefon var 2020’de?
Çoğu kullandığı işletim sisteminin sürümünü bilmiyordur. (Ben bildiğim halde kontrol etme ihtiyacı hissettim. Android 8'den sonra güncelleme alamamışım.)
Bir şey yapmaya çalışıp da yapamayınca bilgi sahibi olur çoğu kullanıcı.
Amerikalar şöyle Amerikalılar böyle haberlerine şaşırırdım, olabilir mi diye, sonra biraz farklı düşündüm. Dünyadan bir haber olmalarının nedeni dünyayı takip etme ihtiyacı hissetmemeleri neden olmasın.
Bizim Vestel cihazlarının işlemcisini, ekranını bile Vestel yapıyor sananlar vardır, sorulmadığı için yüzdesel değerleri ortaya konmamıştır sadece. Sorsunlar bakalım o markaları kullananlara, görelim sonuçları..
Alelade bir haber..
Haberle ilgili soru sorsan %80 ni 3G ve 4G nin ne olduğunu bilmez.
Geçen gün iPhone'u Steve Jobs değil ABD federal hükümeti icat edip bilgileri Jobs'a aktardığıyla alakalı bir haber okumuştum.
Doğruluk payı var mı sizce?
bizde lte yazıyor örneğin kaç kişi biliyor onun ne olduğunu :)
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