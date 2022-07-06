ABD'den Çin'e yeni ambargo: ASML'nin sevkiyatları durdurulabilir

Trump yönetimi ile birlikte Huawei ve ZTE gibi şirketlere ambargo uygulama kararı alan ABD, şimdi deHollanda merkezli yarı iletken üreticisi ASML'nin Çin'e olan sevkiyatlarını durdurmayı planlıyor.
Teknoloji ambargoları artıyor
ABD hükümetinin yeni hedefi olan ASML, günümüzde otomobiller, cep telefonları, bilgisayarlar, ve robotlar gibi birçok alanda kullanılan Litografi araçları üretiyor. Daha öncesinde ASML'nin aşırı ultraviyole (EUV) litografi cihazlarını Çin'li şirketlere satmasını engelleyen ABD, şimdi ise bir nesil önceki derin ultraviyole (DUV) araçlarının tedarikini kesmeyi planlıyor.
Bununla birlikte ABD Ticaret Bakanı Yardımcısı Don Graves'ın Mayıs sonu ve Haziran başında Hollanda ve Belçika'ya yaptığı ziyaret sırasında gündeme gelen yeni kararın, Çin'in kendi yarı iletken bağımsızlığını kazanmasında büyük bir etki yaratabileceği düşünülüyor.
Ayrıca gelirlerinin yüzde 16'lık bir kısmını Çin sevkiyatlarından kazanan ASML, "Henüz bir karar verilmedi ve söylentiler hakkında spekülasyon yapmak veya yorum yapmak istemiyoruz" açıklamasında bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...