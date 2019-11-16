ABD'den Huawei'ye Android güncellemelerini yayınlamak için ek süre geliyor

Tam Boyutta Gör

Politico adlı internet sitesinin haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’nin 18 Kasım’da sona erecek geçici lisansını 6 ay daha uzatabilir.

Ayrıca Bkz. "16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor"

Ek altı aylık uzatma bazı telekomünikasyon firmalarının Huawei ile devam eden iş ortaklıklarını sürdürmelerine olanak sağlayacak. Çinli şirketin geçici lisans süresi daha önce de iki kez uzatılmıştı.

Yeni uzatma kararı ile birlikte muhtemelen yine Huawei ve Honor marka cihazlar için Android güncellemelerinin yayınlanmasına izin verilecek.

Tam Boyutta Gör

Huawei Mate 30 için değişen birşey olmayacak

Ancak sadece ABD'nin uyguladığı ticaret yasağında önce Google tarafından onaylanan akıllı telefonlar bu güncellemeleri alabilecek.

Yani bu da kısa süre önce piyasaya sürülen Huawei Mate 30 serisi akıllı telefonların lisanslı Google uygulamaları ve servislerine erişemeyeceği anlamına geliyor.

Altı aylık uzatma onaylanırsa, Huawei ve Honor marka akıllı telefonlar 2020'nin Mayıs ayına kadar yazılım güncellemelerini ve yamaları alabilecekler.

https://www.politico.com/news/2019/11/14/huawei-trade-waiver-070982