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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD'den Huawei'ye Android güncellemelerini yayınlamak için ek süre geliyor

    ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'nin geçici lisansını bir kez daha uzatmaya hazırlanıyor. Böylelikle Huawei ve Honor marka telefonlar 6 ay daha Android güncellemelerini alabilecekler.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ABD'den Huawei'ye Android güncellemelerini yayınlamak için ek süre geliyor
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    Politico adlı internet sitesinin haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’nin 18 Kasım’da sona erecek geçici lisansını 6 ay daha uzatabilir.

    Ayrıca Bkz. "16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor"

    Ek altı aylık uzatma bazı telekomünikasyon firmalarının Huawei ile devam eden iş ortaklıklarını sürdürmelerine olanak sağlayacak. Çinli şirketin geçici lisans süresi daha önce de iki kez uzatılmıştı.

    Yeni uzatma kararı ile birlikte muhtemelen yine Huawei ve Honor marka cihazlar için Android güncellemelerinin yayınlanmasına izin verilecek.

    ABD'den Huawei'ye Android güncellemelerini yayınlamak için ek süre geliyor
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    Huawei Mate 30 için değişen birşey olmayacak

    Ancak sadece ABD'nin uyguladığı ticaret yasağında önce Google tarafından onaylanan akıllı telefonlar bu güncellemeleri alabilecek.

    Yani bu da kısa süre önce piyasaya sürülen Huawei Mate 30 serisi akıllı telefonların lisanslı Google uygulamaları ve servislerine erişemeyeceği anlamına geliyor.

    Altı aylık uzatma onaylanırsa, Huawei ve Honor marka akıllı telefonlar 2020'nin Mayıs ayına kadar yazılım güncellemelerini ve yamaları alabilecekler.



    https://www.politico.com/news/2019/11/14/huawei-trade-waiver-070982 Yorum Yaz
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    esmerbuyucu 6 gün en beğenilen
    HarmonyOS'ye geçsinler de şunların ağzına bakmasınlar artık.
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    Kartal Göz 3 gün
    Şu Mate 30 Pro ne şanssız bir cihaz be.
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    _-İsTaNBuL-_ 4 gün
    Ya Uygur Türk'lerine işkence eden Çin Markalari Huawei, Xiaomi, Oppo kullanıyoruz . Yada ABD 'li Apple
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    flegga34 3 gün _-İsTaNBuL-_
    ABD sütten çıkmış ak kaşık dimi. Kızılderelilerden suriyeye kadar her işte parmağı var bunların
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    o8 5 gün
    bi karar verin artık sizde be
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    smart1978 6 gün
    Amerika ne hale sokuyor Huawei ye. ACIDIM ya :/ ...
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    gs09gs09 6 gün
    Cinin guclenmesini sahsen istemem daha seref.... Bir millet amerikalilara beterin beteri var dedirtir yani amerika yerel is birlikcileriyle kari paylasir cin çöker direk rusyada oyle :) denize dusen amerikaya sarilir demisler gelecekte gorucez
    Yanıtla +3
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    esmerbuyucu 6 gün en beğenilen
    HarmonyOS'ye geçsinler de şunların ağzına bakmasınlar artık.
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    koyunsayar 6 gün
    Zaman vermesi iyi olmadı bıraksada boğulsaydı
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