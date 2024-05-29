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    ABD, devasa bir enerji dönüşümüne hazırlanıyor: Bunu her ülke yapmak zorunda

    Gelişmiş ülkeler dahil olmaz üzere çoğu ülkenin elektrik altyapısı oldukça eski ve bu, gelecek için büyük bir sorun. ABD ise bu konuda dev bir adım atarak tüm şebekesini yenilemeye hazırlanıyor.
    ABD, devasa bir enerji dönüşümüne hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Dünya daha çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine doğru ilerlerken, elektrikli araçlar ivme kazanmaya devam ediyor. Elektrikli araçların benimsenmesindeki bu artış, mevcut enerji kaynakları arasına güneş ve rüzgar enerjisinin eklenmesi ve iklim krizinin her zamankinden daha büyük fırtınalara neden olması gibi giderek artan sayıdaki faktörler ülkelerin en temel altyapısını zora sokuyor: Eskiyen elektrik şebekesi. Beyaz Saray ise ABD’nin bu sorunlarını çözmek için ülke genelinde altyapıyı modernize etmeyi amaçlayan adımları açıkladı.

    ABD, elektrik şebekesini yeniliyor

    İklim krizi ve küresel ısınma gibi büyük ölçekli sorunların günümüz dünyasındaki enerji ihtiyacı ile bir araya geldiğinde genellikle ortaya bir felaket senaryosu çıkıyor. Elektrik, çağımızın en vazgeçilmez kaynağı olurken elektrikli araçlar, yapay zeka ve akıllı şehirlere doğru atılan adımlar talebi inanılmaz oranda artıracak. Küresel sorunlar ise her yıl daha da şiddetlenen fırtınalar veya doğa olaylarıyla elektrik arzını tehlikeye sokuyor.

    Kâr amacı gütmeyen Climate Central'ın yakın tarihli bir raporuna göre, daha güçlü fırtınalar eskimiş altyapı üzerinde daha fazla baskı oluşturacak ve hava koşullarına bağlı elektrik kesintileri artmaya devam edecek. Bu bağlamda Beyaz Saray ve Enerji Bakanlığı duyuruyu eyaletler, endüstri grupları ve elektrik düzenleyicilerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

    ABD’nin bu adımı “benzeri görülmemiş” olarak nitelendirilirken şebeke adaptasyonunun hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde yapılacağının üstünde duruluyor. Beyaz Saray, bu girişimin on milyarlarca dolara mal olacağını ve bir nesil için en önemli kamu yatırımı olacağını söylüyor. ABD, daha modern yüksek voltajlı iletim hatları dahil olmak üzere daha fazla elektrik taşıyabilecek yeni iletkenler ile şebeke altyapısını modern etmeyi planlıyor. Bu planlarda belediye, şehirler, eyalet yönetimleri, şirketler ve kurumların rol oynaması isteniyor. Bunun için yasal düzenlemeler ve mali destekler de sağlanacak.

    Her ülke aynısını yapmalı

    ABD, devasa bir enerji dönüşümüne hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    ABD'de elektrik talebi son birkaç on yılda nispeten sabit kalırken, veri merkezleri, yapay zeka ve elektrikli araçlarla birlikte gelen yüksek talep nedeniyle önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Tüm bu yeni tüketim faktörleri, mevcut şebekeler için büyük zorluklar ortaya çıkarıyor. Esasında bu faktörler, neredeyse tüm ülkeler için geçelir. Her ülkede artık daha şiddetli fırtınalar veya daha şiddetli iklim olayları meydana geliyor. Bunlar çoğunlukla elektrik kesintileriyle sonuçlanıyor.

    Uluslararası Enerji Ajansı’na göre (IEA) ışıkları güvenilir bir şekilde açık tutmak isteniyorsa 2040 yılına kadar her ülkenin şebekesini yenilemesi gerekiyor. Bu, 80 milyon kilometrelik altyapının büyük ölçüde yenilenmesi gerektiği anlamına geliyor. Yenileme için de yatırımların 600 milyar doların üzerine çıkması gerektiği belirtiliyor.

    Avrupa Birliği gibi bazı ülkeler 2030 yılına kadar fosil yakıtlı araçların satışını yasaklamayı hedeflerken, dünya çapında hükümetler teşvik ve düzenlemeler yoluyla elektrikli araç kullanımını teşvik ediyor. Sonuç olarak, elektrikli araçların küresel otomobil satışlarında giderek artan bir paya sahip olması bekleniyor ve bazı tahminler 2030 yılına kadar 200 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyor. Ancak elektrikli araçların sayısı arttıkça, bu araçların şarj edilmesinden kaynaklanan elektrik tüketimi de artacak. Sadece binek araçların yüzde 80'inin elektrikli olması durumunda, elektrik tüketimindeki toplam artışın yüzde 10-15 arasında olacağı tahmin ediliyor.

    Kaynakça https://edition.cnn.com/2024/05/28/climate/energy-grid-modernization-biden/ https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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