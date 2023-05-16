ABD, devasa denizaltı laboratuvarı inşa edecek: Okyanusun Uluslararası Uzay İstasyonu

Tam Boyutta Gör ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve Proteus Okyanus Grubu (POG) kısa bir süre önce aralarında yaptıkları iş birliği ile bazılarının okyanusun Uluslararası Uzay İstasyonu olarak adlandırdığı denizaltı laboratuvarı projesini hayata geçirme konusunda anlaştı. POG, inşa edilecek laboratuvarı 2026 yılında kurmayı planlıyor.

ABD'den dev denizaltı laboratuvarı

Tam Boyutta Gör Karayip ada ülkesi Curaçao kıyılarında yer alması planlanan Proteus laboratuvarı yaklaşık 250 metrekarelik bir alanı kapsayacak ve şu anda dünyanın tek sualtı deniz laboratuvarı olan Florida Keys'deki Aquarius laboratuvarının beş katından fazla bir büyüklüğe sahip olacak. Kurulacak bu istasyonda, yaklaşık iki düzine akuanaut, Proteus'u 24 saat deniz gözlemi için kullanabilir ve uzun süreler boyunca yüzeyin yaklaşık 20 metre altında yaşayabilir olacak.

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Çok amaçlı bir tesis olan Proteus, devlet kurumlarına, özel sektöre ve akademik kurumlara açık olacak. Anlaşma NOAA ve POG'un ortak keşifler yapmasına, personel, veri, tesis ve teknoloji paylaşmasına olanak tanıyacak. POG ayrıca Northeastern Üniversitesi ve Curaçao'daki okullar da dahil olmak üzere farklı taraflarla da çalışmayı hedefliyor. POG, laboratuvarın süper mercanlar, ilaçlar ve iklimle ilgili keşiflere olanak sağlayacağını söylüyor.

Geçmişteki bazı deniz laboratuvarlarında olduğu gibi Proteus da doygunluk dalışına (satürasyon dalışı) olanak tanıyarak akuanautların her dalıştan sonra dekompresyona ihtiyaç duymadan sınırsız süreler boyunca yüzmesine izin verecek. Laboratuvar bunu, iç basıncın çevredeki ortama eşit olmasını sağlayarak başaracak. Esasında bu projeye çok daha erkenden girişilmesi planlanıyordu ancak pandemi dönemi planların ertelenmesine sebep oldu.

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