ABD, devasa denizaltı laboratuvarı inşa edecek: Okyanusun Uluslararası Uzay İstasyonu

ABD'den dev denizaltı laboratuvarı
Çok amaçlı bir tesis olan Proteus, devlet kurumlarına, özel sektöre ve akademik kurumlara açık olacak. Anlaşma NOAA ve POG'un ortak keşifler yapmasına, personel, veri, tesis ve teknoloji paylaşmasına olanak tanıyacak. POG ayrıca Northeastern Üniversitesi ve Curaçao'daki okullar da dahil olmak üzere farklı taraflarla da çalışmayı hedefliyor. POG, laboratuvarın süper mercanlar, ilaçlar ve iklimle ilgili keşiflere olanak sağlayacağını söylüyor.
Geçmişteki bazı deniz laboratuvarlarında olduğu gibi Proteus da doygunluk dalışına (satürasyon dalışı) olanak tanıyarak akuanautların her dalıştan sonra dekompresyona ihtiyaç duymadan sınırsız süreler boyunca yüzmesine izin verecek. Laboratuvar bunu, iç basıncın çevredeki ortama eşit olmasını sağlayarak başaracak. Esasında bu projeye çok daha erkenden girişilmesi planlanıyordu ancak pandemi dönemi planların ertelenmesine sebep oldu.Kaynakça https://www.techspot.com/news/98697-noaa-cooperates-massive-undersea-lab-completion-2026.html https://news.northeastern.edu/2022/09/12/underwater-laboratory/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.