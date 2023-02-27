ABD, suikastlar için İHA’larına yapay zeka yüz tanıma özelliği ekliyor

“Endişe verici”
New Scientist, bu proje için "ABD Hava Kuvvetleri, otonom dronlar için yüz tanıma yazılımı geliştirme projesini tamamladı ve bu, bireylerin hedef alınıp öldürülebileceğine dair endişelere yol açtı” ifadelerini kullandı. RealNetworks ile yapılan sözleşme sadece makine öğrenimi tabanlı yüz tanıma sistemini değil aynı zamanda dronların otonom olarak görev almasını da içeriyor.
RealNetworks'e göre, teknoloji potansiyel olarak çevre güvenliği, yerel arama operasyonları ve kurtarma görevleri için kullanılabilir. Ancak otonom haldeki bir dron, yüz tanıma ile aranan bir suçluyu tespit ederse ne olacak? Şimdilik bu soru cevapsız.
Sadece ABD kullanmıyor
Bununla birlikte sivil hak savunucuları ise yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanılmasına karşı. ABD’de hali hazırda San Francisco, Oakland ve Berkeley şehirleri dahil olmak üzere bazı eyaletler polisin yüz tanıma teknolojisini kullanmasını yasaklamıştı. Ancak bu yasaklar, bazı hassas suçlarla mücadele etmek için yüz tanıma kullanılmasına izin vermekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.