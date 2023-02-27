ABD, suikastlar için İHA’larına yapay zeka yüz tanıma özelliği ekliyor

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, dronlar için yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisi geliştirerek dronların bireyleri tanımlamasını ve çeşitli biçimlerde görevleri yerine getirmesini sağlayacak. ABD Savunma Bakanlığı bu teknoloji için RealNetworks ile birlikte çalışacak.

“Endişe verici”

New Scientist, bu proje için "ABD Hava Kuvvetleri, otonom dronlar için yüz tanıma yazılımı geliştirme projesini tamamladı ve bu, bireylerin hedef alınıp öldürülebileceğine dair endişelere yol açtı” ifadelerini kullandı. RealNetworks ile yapılan sözleşme sadece makine öğrenimi tabanlı yüz tanıma sistemini değil aynı zamanda dronların otonom olarak görev almasını da içeriyor.

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RealNetworks'e göre, teknoloji potansiyel olarak çevre güvenliği, yerel arama operasyonları ve kurtarma görevleri için kullanılabilir. Ancak otonom haldeki bir dron, yüz tanıma ile aranan bir suçluyu tespit ederse ne olacak? Şimdilik bu soru cevapsız.

Sadece ABD kullanmıyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan yüz tanıma sistemlerini İHA’larda kullanan tek ülke ABD değil. BM daha önce Libya birliklerinin 2021'de insansız hava araçlarını silahlar ve yüz tanıma yazılımı ile donattığını iddia etmişti. Dubai polisi dikkatsiz veya sarhoş sürücüleri bulmak için yüz tanıma teknolojisi kullanan insansız hava araçlarını bir süredir kullanıyor. Çin ise oldukça uzun bir süredir bu sistemlere sahip.

Bununla birlikte sivil hak savunucuları ise yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanılmasına karşı. ABD’de hali hazırda San Francisco, Oakland ve Berkeley şehirleri dahil olmak üzere bazı eyaletler polisin yüz tanıma teknolojisini kullanmasını yasaklamıştı. Ancak bu yasaklar, bazı hassas suçlarla mücadele etmek için yüz tanıma kullanılmasına izin vermekte.

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