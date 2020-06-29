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    ABD kendi 5G devini yaratmayı planlıyor

    Çin ile 5G konusunda baş edemeyen ABD çareyi bir dev ortaya çıkarmakta buldu. Önemli bir sektör ismini satın alarak onu 5G ekipman devi haline getirmeyi planlıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ABD kendi 5G devini yaratmayı planlıyor
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    Çin hükümeti tarafına çalıştığı suçlamasıyla bir yıldan fazla bir süredir ABD’nin Huawei markasına katı ambargolar uyguladığı biliniyor. Bununla birlikte iş 5G alanına geldiğinde şartlar değişiyor. Huawei’ye mecbur kalmak istemeyen ABD kendi 5G devini yaratma peşinde.

    ABD’den 5G devi çıkabilir mi?

    Hem kendi firmalarını hem de kendi ekipmanlarını kullanan yabancı firmaları Huawei ile iş yaparken onaya bağlayan ABD bununla birlikte 5G alternatifinde sıkıntı yaşıyor. Cisco ve Oracle ile görüşen ABD’li yetkililer Huawei alternatifi olamayacaklarını düşünüyor. Bu nedenle 5G konusunda ABD’li firmaların Huawei ile fikir alış verişi yapmasına izin verilmişti.

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    Gelen bilgilere göre ABD bu kez bir 5G ekipman devi yaratmak için düğmeye bastı. Cisco ile görüşen yetkililer Nokia-Siemens veya Ercisson markalarından birisini satın alması için destek verecek.

    Nokia-Siemens özellikle Avrupa’da etkili. Ericsson ise çoklu anten teknolojileri ile sektörün bir numarası. İkisi de Huawei’yi zorlayan rakipler ancak Huawei özellikle 5G teknolojileri konusunda çok ilerlemiş durumda.

    ABD bu ikisinden birisini satın almasının yanında firmalara belirli avantajlar tanımayı da planlıyor. Bunların arasında vergi muafiyeti tanıyarak ekipmanlara daha kolay erişilmesinin önünü açmak da var.

    ABD kendi devini oluşturduktan sonra muhtemelen baskılarını daha da arttıracak zira İngiltere başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi rotayı bu yeni 5G ekipman devine çevirecektir.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/29/us-plans-on-pressuring-huawei-by-creating-a-rival-for-5g-equipment/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 43 dk.
    Geçemezler artık çok geç Huawei bu işin ehli olmuş durumda
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 48 dk.
    Abd 5G'de çok fena çuvalladı. Çinli, Koreli firmalar ardı ardına 5G telefonlarını duyururken şu an en büyük ABD'li telefon üreticisi olan Apple, 5G telefon üretemiyor.
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    cumhurfatih 1 sa.
    turkıyeden ısteseler barı..bızdekı teknolojı cok ılerı...ulaklarla 5g 6g hepsını hallederız...
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    malifural (muhammed ali fural) 1 sa.
    yav şu nokia da pavyonda hiç yaşlanmayan kontramatrist gibi bir şekil de birini ağına düşürüyor.
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 1 sa.
    Hadi bakalım biz göremeyiz belki :)
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