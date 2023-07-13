ABD, kimyasal silahlarını imha eden dünyadaki son ülke oldu

Bu tehlikeli kitle imha silahına sahip olan ülkelerin çoğu, 1997 tarihli Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden sonraki 10 yıl içerisinde bu silahı imha etmeye hazır olduklarını beyan etmişlerdi. Özellikle Rusya, Eylül 2017'de imha işlemini tamamladı.
Ancak ABD, kimyasal silahlarının devasa stoklarını ve bunların güvenli bir şekilde imha edilmesi sürecinin karmaşıklığını gerekçe göstererek acele etmemişti. ABD'nin ilan ettiği stoktaki son kimyasal mühimmat Kentucky'deki Blue Grass Kimyasal İmha Pilot Tesisinde imha edildi.
Dünya çapında kimyasal silahlar
Kimyasal silahlar ilk kez I. Dünya Savaşı sırasında büyük ölçekte kullanılmış ve yıkıcı sonuçlar doğurmuştu. ABD'nin 26 yıl önce yürürlüğe giren Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi kapsamında elinde kalan kimyasal silahları imha etmesi için 30 Eylül'e kadar süresi vardı.
Kuzey Kore, İsrail, Mısır ve Güney Sudan anlaşmaya imza atmayan ülkelerden bazıları.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)