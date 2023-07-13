Tam Boyutta Gör New York Times'ın haberine göre, 7 Temmuz'da ABD'de zehirli maddeyle dolu son mühimmat imha edildi. Böylece ABD, dünyada kimyasal silahlarını ortadan kaldıran son devlet oldu.

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Bu tehlikeli kitle imha silahına sahip olan ülkelerin çoğu, 1997 tarihli Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden sonraki 10 yıl içerisinde bu silahı imha etmeye hazır olduklarını beyan etmişlerdi. Özellikle Rusya, Eylül 2017'de imha işlemini tamamladı.

Ancak ABD, kimyasal silahlarının devasa stoklarını ve bunların güvenli bir şekilde imha edilmesi sürecinin karmaşıklığını gerekçe göstererek acele etmemişti. ABD'nin ilan ettiği stoktaki son kimyasal mühimmat Kentucky'deki Blue Grass Kimyasal İmha Pilot Tesisinde imha edildi.

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamada, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin 1997 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana dünyanın dört bir yanındaki katılımcı ülkeler tarafından beyan edilen 72,304.34 metrik ton kimyasal silah stokunun imha edildiği belirtildi.

Dünya çapında kimyasal silahlar

Kimyasal silahlar ilk kez I. Dünya Savaşı sırasında büyük ölçekte kullanılmış ve yıkıcı sonuçlar doğurmuştu. ABD'nin 26 yıl önce yürürlüğe giren Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi kapsamında elinde kalan kimyasal silahları imha etmesi için 30 Eylül'e kadar süresi vardı.

1997 yılında imzalanan anlaşmaya 193 ülke imza atmış ve anlaşmaya uyan ülkeler hiçbir zaman kimyasal silah kullanmayacaklarına ve tüm kimyasal silah stoklarını imha edeceklerine söz vermişlerdi.

Kuzey Kore, İsrail, Mısır ve Güney Sudan anlaşmaya imza atmayan ülkelerden bazıları.

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ABD, kimyasal silahlarını imha eden dünyadaki son ülke oldu