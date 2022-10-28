Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uzmanlar endişeli: ABD’nin Çin’e yönelik yaptırımlarının kapsamı genişleyebilir

    ABD ve Çin arasındaki gerilim sürüyor. Çin’e yönelik kapsamlı çip yaptırımları kararının ardından şimdide biyoteknoloji, kuantum ve yapay zeka alanlarında yaptırımların uygulanması gündemde.
    Oy Ver
    ABD’nin Çin’e yönelik yaptırımlarının kapsamı genişleyebilir Tam Boyutta Gör
    Son gelen bilgiler ışığında ABDÇin’e yönelik yaptırımlara devam edecek gibi görünüyor. Aktarılanlara göre her iki ülke arasında tarihsel olarak yakın iş birliği görmüş bir alan olan biyoteknoloji, yeni yaptırımlar arasında yer alabilir.

    The Washington Post'a göre ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Müsteşarı Alan Estevez’in radarında olası ek yaptırım ve ihracat kontrolleri arasında kuantum hesaplama, biyoteknoloji ve yapay zeka yer alıyor.

    Ancak bu yaptırım olasılığı şimdiden uzmanlar tarafından endişe ile karşılanmış durumda. Zira biyoteknoloji gibi yüksek teknoloji içeren endüstriler esasında küresel çapta ortaklıklara sahne oluyor. İklim politikaları ve sağlık gibi alanlarda ülkeler birbirleriyle çalışmak zorunda. Dolayısıyla Çin'deki bilimsel ilerlemenin ABD'de hayat kurtarabileceğinin altı çiziliyor. Olası kısıtlamaların bu alanlardaki ilerlemelere ciddi zarar verebileceği aktarılmakta.

    ABD kendi ayağına sıkabilir

    ABD’nin Çin’e yönelik yaptırımlarının kapsamı genişleyebilir Tam Boyutta Gör
    Öte yandan sektörün küreselleşmesi de daha fazla verimlilik ile sonuçlanmış halde. Halihazırda biyoteknoloji firmaları her iki tarafında olanaklarından yararlanmakta ve hem Çin’de hem de ABD'de varlıklarını sürdürüyorlar. Çin'de, araştırmalarını ilerletmek için büyük miktarda hasta verisinden, hızlı ve düşük maliyetli klinik deneylerden, yerel vergi indirimlerinden, devlet fonlarından ve sübvansiyonlardan yararlanan biyoteknoloji şirketleri aynı zamanda, ülkenin Ar-Ge yeteneğinden yararlanmak ve FDA düzenleyici onayı ve ticarileştirilmesi için ABD'de faaliyetlerini sürdürüyorlar.

    Bu bağlamda çeşitli örnekler bulunuyor. Örneğin, iğnesiz enjeksiyon cihazı üreticisi NovaXS şirketinin merkezi ABD'de bulunsa da klinik deneyleri Çin’de yürütüyor. Benzer şekilde Çin'in en çok finanse edilen ilaç firması Xtalpi, Ar-Ge faaliyetlerinin merkezi olarak ABD’yi kullanıyor.

    Ek olarak biyoteknoloji endüstrisi inanılmaz maliyetli ve esasında verimsiz bir süreç. Önde gelen biyoteknoloji şirketi Insilico’nun CEO’su Alex Zhavoronkov, araştırmaların karmaşık, belirsiz ve çok riskli bir süreç olduğunu, bir ilacı piyasaya sürmek için 10-15 yıla, 2-3 milyar dolara ihtiyacınız olduğunu ve sürecin yüzde 95-99 oranında başarısızlıkla sonuçlandığını ifade ediyor. Dolayısıyla biyoteknolojide uluslararası iş birliğinin bu büyük risk ve maliyeti paylaşmanın önemli bir yolu olduğu aktarılıyor.

    Özet olarak ABD’de 7 Ekim'de yürürlüğe giren en son kurallar, Çin'e gelişmiş bilgisayar çiplerinin ve bunları üretmek için gereken ekipmanın satışını kısıtlıyor. Bu kısıtlamaların yakın gelecekte artması çip krizine benzer durumların tekrardan yaşanmasına neden olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız