ABD'nin çip yasası bekleneni henüz veremedi: Yatırımların %40'ı ertelendi

Tam Boyutta Gör ABD'de Biden yönetiminin CHIPS Yasası girişimi beklendiği gibi sonuç vermedi. Financial Times büyük ölçekli yatırımların %40'ının durdurulduğunu veya süresiz olarak ertelendiğini bildirdi.

Bilmeyenler için, CHIPS Yasası ABD Hükümeti tarafından 2022'de ülkenin yerel yarı iletken üretimini arttırmak ve dev endüstri oyuncularını ABD'de tesis kurmaya çekmek amacıyla tanıtıldı. Yasa ile vergi indirimleri, krediler ve hibeler şeklinde 400 milyar dolarlık teşvik sunuldu ve Intel ve TSMC gibi yarı iletken üreticileri başta olmak üzere, birçok şirket bu teşviklerden yararlandı.

Yatırımların %40'ı durdu veya ertelendi

Ancak Financial Times'ın haberine göre, büyük üretim yatırımlarının yaklaşık %40'ı henüz bir sonuca ulaşamadı. Bu durum, yasanın etkinliği hakkında büyük soru işaretleri doğuruyor.

Tam Boyutta Gör Financial Times, 227,9 milyar dolar değerinde yaklaşık 114 büyük projeyi takip etti. Yaklaşık 84 milyar dolar değerindeki yatırımın, iki aydan fazla geciktiği, durdurulduğu ve devam edeceğine dair herhangi bir işaret olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme, CHIPS Yasası'nın önemi veya bu teşvikin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda büyük bir endişeye işaret ediyor.

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Financial Times, şirketlerin planlarını revize etmeye karar vermelerinin başlıca nedenini piyasa koşulları ve siyasi belirsizlik olarak açıklıyor. Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinin sonucunda hükümet politikalarının değişme potansiyeli, büyük ölçekli projelerin ilerlemesini etkiliyor.

Bu projelerden en büyüğü TSMC'nin Arizona tesisi. Durdurulan diğer büyük projeler arasında, Enel Group'un Oklahoma'daki 1 milyar dolarlık güneş paneli fabrikası ve LG Energy Solution'ın Arizona'daki 2,3 milyar dolarlık tesisi bulunuyor. Bunun dışında, TSMC, Intel ve GlobalFoundries gibi yarı iletken şirketleri de geliştirme süreçlerinde engellerle karşılaştı. Dolayısıyla CHIPS Yasası'nın henüz tam anlamıyla başarıya ulaşmaktan uzak, ancak gerçekleceği yönündeki iyimser hava devam ediyor.

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ABD'nin çip yasası bekleneni veremedi: Yatırımların %40'ı durdu