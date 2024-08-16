ABD'nin çip yasası bekleneni henüz veremedi: Yatırımların %40'ı ertelendi

Bilmeyenler için, CHIPS Yasası ABD Hükümeti tarafından 2022'de ülkenin yerel yarı iletken üretimini arttırmak ve dev endüstri oyuncularını ABD'de tesis kurmaya çekmek amacıyla tanıtıldı. Yasa ile vergi indirimleri, krediler ve hibeler şeklinde 400 milyar dolarlık teşvik sunuldu ve Intel ve TSMC gibi yarı iletken üreticileri başta olmak üzere, birçok şirket bu teşviklerden yararlandı.
Yatırımların %40'ı durdu veya ertelendi
Ancak Financial Times'ın haberine göre, büyük üretim yatırımlarının yaklaşık %40'ı henüz bir sonuca ulaşamadı. Bu durum, yasanın etkinliği hakkında büyük soru işaretleri doğuruyor.
Financial Times, şirketlerin planlarını revize etmeye karar vermelerinin başlıca nedenini piyasa koşulları ve siyasi belirsizlik olarak açıklıyor. Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinin sonucunda hükümet politikalarının değişme potansiyeli, büyük ölçekli projelerin ilerlemesini etkiliyor.
Bu projelerden en büyüğü TSMC'nin Arizona tesisi. Durdurulan diğer büyük projeler arasında, Enel Group'un Oklahoma'daki 1 milyar dolarlık güneş paneli fabrikası ve LG Energy Solution'ın Arizona'daki 2,3 milyar dolarlık tesisi bulunuyor. Bunun dışında, TSMC, Intel ve GlobalFoundries gibi yarı iletken şirketleri de geliştirme süreçlerinde engellerle karşılaştı. Dolayısıyla CHIPS Yasası'nın henüz tam anlamıyla başarıya ulaşmaktan uzak, ancak gerçekleceği yönündeki iyimser hava devam ediyor.Kaynakça https://wccftech.com/us-chips-act-fails-to-achieve-industrial-revolution-planned-by-biden-administration-40-investments-delayed-or-halted/ https://www.ft.com/content/afb729b9-9641-42b2-97ca-93974c461c4c Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.