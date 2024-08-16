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    ABD'nin çip yasası bekleneni henüz veremedi: Yatırımların %40'ı ertelendi

    ABD'de Biden yönetiminin CHIPS Yasası girişimi beklendiği gibi sonuç vermedi. Financial Times büyük ölçekli yatırımların %40'ının durdurulduğunu veya süresiz olarak ertelendiğini bildirdi.
    ABD'nin çip yasası bekleneni veremedi: Yatırımların %40'ı durdu Tam Boyutta Gör
    ABD'de Biden yönetiminin CHIPS Yasası girişimi beklendiği gibi sonuç vermedi. Financial Times büyük ölçekli yatırımların %40'ının durdurulduğunu veya süresiz olarak ertelendiğini bildirdi.

    Bilmeyenler için, CHIPS Yasası ABD Hükümeti tarafından 2022'de ülkenin yerel yarı iletken üretimini arttırmak ve dev endüstri oyuncularını ABD'de tesis kurmaya çekmek amacıyla tanıtıldı. Yasa ile vergi indirimleri, krediler ve hibeler şeklinde 400 milyar dolarlık teşvik sunuldu ve Intel ve TSMC gibi yarı iletken üreticileri başta olmak üzere, birçok şirket bu teşviklerden yararlandı. 

    Yatırımların %40'ı durdu veya ertelendi

    Ancak Financial Times'ın haberine göre, büyük üretim yatırımlarının yaklaşık %40'ı henüz bir sonuca ulaşamadı. Bu durum, yasanın etkinliği hakkında büyük soru işaretleri doğuruyor.

    ABD'nin çip yasası bekleneni veremedi: Yatırımların %40'ı durdu Tam Boyutta Gör
    Financial Times, 227,9 milyar dolar değerinde yaklaşık 114 büyük projeyi takip etti. Yaklaşık 84 milyar dolar değerindeki yatırımın, iki aydan fazla geciktiği, durdurulduğu ve devam edeceğine dair herhangi bir işaret olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme, CHIPS Yasası'nın önemi veya bu teşvikin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda büyük bir endişeye işaret ediyor. 

    Financial Times, şirketlerin planlarını revize etmeye karar vermelerinin başlıca nedenini piyasa koşulları ve siyasi belirsizlik olarak açıklıyor. Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinin sonucunda hükümet politikalarının değişme potansiyeli, büyük ölçekli projelerin ilerlemesini etkiliyor.

    Bu projelerden en büyüğü TSMC'nin Arizona tesisi. Durdurulan diğer büyük projeler arasında, Enel Group'un Oklahoma'daki 1 milyar dolarlık güneş paneli fabrikası ve LG Energy Solution'ın Arizona'daki 2,3 milyar dolarlık tesisi bulunuyor. Bunun dışında, TSMC, Intel ve GlobalFoundries gibi  yarı iletken şirketleri de geliştirme süreçlerinde engellerle karşılaştı.  Dolayısıyla CHIPS Yasası'nın henüz tam anlamıyla başarıya ulaşmaktan uzak, ancak gerçekleceği yönündeki iyimser hava devam ediyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/us-chips-act-fails-to-achieve-industrial-revolution-planned-by-biden-administration-40-investments-delayed-or-halted/ https://www.ft.com/content/afb729b9-9641-42b2-97ca-93974c461c4c
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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