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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD'nin Vermont eyaleti, 21 yaş altının cep telefonu kullanımını yasaklamak istiyor

    Vermont yasama organının hazırladığı tasarıya göre, 21 yaşının altındaki kişiler sigara içebilecek veya silah kullanabilecek kadar olgun değillerse, cep telefonuna da sahip olmamaları gerekiyor.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD'nin Vermont eyaleti, 21 yaş altının cep telefonu kullanımını yasaklamak istiyor
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    ABD'nin Vermont eyaletinde, 21 yaşın altındaki kişiler için cep telefonu kullanımının yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlandı. Demokrat Senatör John Rodgers tarafından hazırlanan tasarıya göre, 21 yaş altındaki kişiler cep telefonu kullanmak için yeterli olgunluğa sahip değil.

    Ayrıca Bkz. "CES 2020'de yuvarlak ekranlı akıllı telefon tanıtıldı: Cyrcle Phone"

    Tartışmaya açık bir yasa tasarısı

    Buna ek olarak yasa tasarısı, gençlerin karıştığı trafik kazaları ve siber zorbalıkları azaltmayı hedefliyor. Zira araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmak, ABD'deki genç ölümlerinin önde gelen sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca yasa tasarısında, cep telefonu kullanan gençlerin tehdit ve korkutucu eylemlerde bulundukları ve bunun sonucunda da intiharların gerçekleştiğine de dikkat çekilmiş.

    ABD'nin Vermont eyaleti, 21 yaş altının cep telefonu kullanımını yasaklamak istiyor
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    Eğer yasa tasarısı kanunlaşırsa, 21 yaşın altında cep telefonu kullanan kişilere 1.000 dolar para ve bir yıla kadar da hapis cezası verilecek. Tartışma ve tepkilere açık olan bu yasa tasarısının nasıl karşılanacağı ve uygulamaya koyulup koyulmayacağı ise merak konusu olmuş durumda. Eğer oylama sonucunda bu tasarı kabul edilirse, bu gelişmenin birçok ülkeye de örnek olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.



    https://www.cnet.com/news/vermont-bill-would-ban-cell-phone-use-by-anyone-younger-than-21/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    darkaura 1 hf. en beğenilen
    amerikada bir seyde asiriya kacmasin. 21 nedir? 16 yasinda ehliyet verip insanlarin yasamini emanet ettigin adama 21 yasina kadar telefon mu vermiyecen. oluyorlar intihar ediyorlar diye internetede sokma bari, en iyisi pamuklara sarip depoya kaldiralim, guvenle orda saklansinlar, 21 yasina kadar yillansinlar, 21 yasinda sokaga salarsiniz.
    amerikada bir seyde asiriya kacmasin. 21 nedir? 16 yasinda ehliyet verip insanlarin yasamini emanet ettigin adama 21 yasina kadar telefon mu vermiyecen. oluyorl...
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    Yanıtla +19
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    12 Angry Men 1 hf.
    Saçma bir yasa ve muhtemelen çıkmayacak.
    Yanıtla +7
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    Mathias Sandorf 1 hf. yeni yorumcu
    Tum dunyada uygulanmasi gerekli. Ulkemizde boyle bir teklif verilse desteklerim.
    Yanıtla +2
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    Guaire 1 hf.
    Bu eyalet 16 yaşında sürücü ehliyeti verip, bu yaşta trafiğe çıkacak olgunluktasın diyor.

    Bu eyalet 16 yaşında ateşli silah bulundurma izni veriyor.

    Bu eyaletin bulunduğu ülke;

    17 yaşında ailesinin izniyle, 18 yaşında ailesinin iznine ihtiyaç duymadan askere gönüllü olarak yazılıp ölme ve öldürmeye yetecek olgunluğu var diyor.

    18 yaşında seçme hakkı veriyor. Hem 300 küsür milyon Amerikalının, hem 8 milyar insanın geleceğini etkileyecek kararlar verebilecek olgunluktasın diyor.

    18 yaşında hayatları boyunca altında kalacakları borçların altına girebilecek olgunluktasın diyor.

    Mantıklıymış

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    AMC 1 hf.
    Mantıklı bizde de olsa her şeye lkmdglkdngnd yazanlardan kurtarmış oluruz.
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    ozakin70 1 hf.
    Vay gericiler vayyy
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    Krone 1 hf.
    İnsanların özgürlüğünün kısıtlanması hiçbir zaman doğru değil ama şu planlanan şey maalesef doğru. Günümüzde gençler çocuklar sosyal medyaya bağlı hayatlar yaşıyorlar. İnternette hiçbir ortamda bir düzey kalmadı. Çocuklar ulaşmamaları gereken şeylere rahatlıkla ulaşır, konuşmamaları gereken şeyleri konuşur oldular. Keşke ülkemizde de yasak uygulansa.
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    burho 1 hf. yeni yorumcu
    insanlara telefon kullanma ile alakalı ders çıkarsalar mantıklı derdim alkışlardım ama 21 yaşına kadar yasaklama çok çok saçma yapamazlar burada amaç başka bence
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    Ulan Musk 1 hf.
    Bunu tartışan insanlar 21 yıldan uzun süredir dünyada olabilir ama olgunluk kaç yıl var olduğunla alakalı bir konu değil. İçtikleri şey 21 yılda yıllanıp olgunlaşıyor olabilir ama, ona bir şey demiyorum.
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    emrtkn 1 hf.
    Güzel haber.

    Darısı başımıza.

    Tiktok dan başlasalar daha iyi.
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    maximus8282 1 hf.
    “Vermont yasama organının hazırladığı tasarıya göre, 21 yaşının altındaki kişiler sigara içebilecek veya silah kullanabilecek kadar olgun değillerse, cep telefonuna da sahip olmamaları gerekiyor.“



    Nasıl böyle birşey yazabiliyorsunuz merak ediyorum. Sigara içmek ve silah kullanmak olgunluk göstergesiymiş gibi. Gençlerin bilinçaltına sokuyorsunuz. Kaynakta böyle bile yazıyor olsa bunu böyle yazmamalısınız. Türkçe yazmayı bilmiyorsanız yazmayın.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    AREryilmaz 1 hf. maximus8282
    Metin çeviri. Bizde de 18 mesela bu işin yaş sınırı. Yaş sınırı demek o yaşın altı o işi yapacak kadar olgun değil demek.
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    12 Angry Men 1 hf.
    Saçma bir yasa ve muhtemelen çıkmayacak.
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    1669 kez okundu.
    18 yorum yazıldı.

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    ABD, vermont ve
    6 etiket daha yasa tasarısı cep telefonu yasak Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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