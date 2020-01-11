ABD'nin Vermont eyaleti, 21 yaş altının cep telefonu kullanımını yasaklamak istiyor

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ABD'nin Vermont eyaletinde, 21 yaşın altındaki kişiler için cep telefonu kullanımının yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlandı. Demokrat Senatör John Rodgers tarafından hazırlanan tasarıya göre, 21 yaş altındaki kişiler cep telefonu kullanmak için yeterli olgunluğa sahip değil.

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Tartışmaya açık bir yasa tasarısı

Buna ek olarak yasa tasarısı, gençlerin karıştığı trafik kazaları ve siber zorbalıkları azaltmayı hedefliyor. Zira araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmak, ABD'deki genç ölümlerinin önde gelen sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca yasa tasarısında, cep telefonu kullanan gençlerin tehdit ve korkutucu eylemlerde bulundukları ve bunun sonucunda da intiharların gerçekleştiğine de dikkat çekilmiş.

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Eğer yasa tasarısı kanunlaşırsa, 21 yaşın altında cep telefonu kullanan kişilere 1.000 dolar para ve bir yıla kadar da hapis cezası verilecek. Tartışma ve tepkilere açık olan bu yasa tasarısının nasıl karşılanacağı ve uygulamaya koyulup koyulmayacağı ise merak konusu olmuş durumda. Eğer oylama sonucunda bu tasarı kabul edilirse, bu gelişmenin birçok ülkeye de örnek olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

https://www.cnet.com/news/vermont-bill-would-ban-cell-phone-use-by-anyone-younger-than-21/

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