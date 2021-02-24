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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD ordusu, “dünyanın en güçlü” lazer silahı olacağı iddia edilen bir platform üzerinde çalışıyor

    ABD'nin "dünyanın en güçlü" lazer silahı olacağı iddia edilen bir proje üzerinde çalıştığı belirtildi. Silahın düşük enerji tüketecek şekilde kısa atımlar yollayarak hedefi imhası öngörülüyor.
    24 Şubat 2021, 20:30 (Güncellendi, 2 gün)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD ordusu, “dünyanın en güçlü” lazer silahı olacağı iddia edilen bir platform üzerinde çalışıyor
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    Özellikle artan dron ve füze tehdidine karşı geliştirilen ve ülkemiz silahlı kuvvetlerinin de içinde bulunduğu orduların üzerinde çalıştığı lazer silahı platformlarıyla ilgili, ABD kaynaklı bir gelişme gündeme taşındı.

    Ayrıca Bkz. "İsrail, ABD ile ortak üretilen Arrow hava savunma sistemini 4. nesle terfi ettirecek"

    İlginizi Çekebilir Avatar ASELSAN üretimi Lazer Savunma Sistemi’nin Libya’da kullanıldığı iddia ediliyor

    Mevcut lazer silahı platformlarından farklı bir prensiple işleyeceği ifade edilen ve Ultra Kısa Darbeli Taktik Lazer (Tactical Ultrashort Pulsed Laser-UPSL) platformu adı verilen sistem, paylaşılan bilgilere göre halihazırda kullanımda olan platformlardan kat be kat daha güçlü olacak. Hedefe sürekli olarak ışın yollayan sistemlerin aksine düşük enerji tüketecek şekilde kısa atımlar yollayacak UPSL ile hedeflerin çok kısa sürede imhası öngörülüyor.

    ABD ordusu, “dünyanın en güçlü” lazer silahı olacağı iddia edilen bir platform üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    200 femtosaniye (saniyenin katrilyonda biri) bir sürede terawatt düzeyinde enerjiyi hedefe göndermesi beklenen sistem ile örneğin düşman dronları ya da füzelerinin adeta buharlaştırılacağının ifade edildiği paylaşımda denemelerin 2022 yılında başlamasının öngörüldüğü bilgisi de yer almakta. Halihazırda kullanılan sistemlerde hedefe sürekli olarak gönderilen ışın ilgili bölgeyi eriterek unsurları imha ediyor.

    İnsanlar üzerinde de kullanılabilir

    UPSL’in işlevsel hale gelmesiyle birlikte silahın sadece dron ya da füze gibi elektronik sistemler değil, insan hedefler üzerinde de kullanılması muhtemel görünüyor.  Çok kısa bir sürede etki gösterecek silah, düşman askerlerinde deri yanığı ya da körlük gibi etkiler bırakabilme potansiyeline sahip. Sistem üzerinde çalışan ekiplerin ilk önceliklerinden biri ise UPSL’i yeterlikte büyüklükte ve askeri platformlarda kullanılacak şekilde dayanıklı olarak tasarlamak.

    Geçtiğimiz yıl, ASELSAN’ın da dahil olduğu ve  TÜBİTAK Savunma ile  Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG)'nun öncülüğünde geliştirilen Lazer Savunma Sistemi’nin (LSS) Libya’da kullanıldığı belirtilmişti.



    https://interestingengineering.com/us-army-is-building-the-worlds-most-powerful-laser-weapon Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Libya, Suriye, Azerbaycan ve Irak gibi bir cok catisma bolgesinde en yeni silahlarimiz terorist ve darbecilerin uzerinden test edilmis oldu. Ordumuz her gittigi yerden guzel haberlerle dondu. Bu elbette tesaduf degildi. Haber sitelerine dusmeyen, kamuoyuyla paylasilmayan, kapali kapilar ardinda gelistirilen eminim daha ne silahlar var
    Libya, Suriye, Azerbaycan ve Irak gibi bir cok catisma bolgesinde en yeni silahlarimiz terorist ve darbecilerin uzerinden test edilmis oldu. Ordumuz her gittigi...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    patatessiz patso 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Lazer silahlar ancak filmlerde olur pratikte terawatt düzeyine de çıksan en fazla ufak dronlari düşürürsun o sirada harcadığı elektriğe değmeyecek şeyler gösteriş için yapılıyor yani bu lazer silahlar. Tabi ileride enerjiyi daha verimli hedefe ulaştıracak teknoloji çıkar (yakin gelecekte mümkün görünmüyor) o zaman başka.
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    C CleanCoders (Fatih ) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) patatessiz patso
    buna sadece drone düşürme olarak bakma. hipersonik füzeleri düşürmenin tek yolu lazer silahı. belki tek başına bir lazer güçsüz olabilir ama 100 tane lazeri yan yana koyup gerekli güç elde edilebilir. enerji konusu da nükleer uçak gemileri için çok dert değil.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır çalışıyor ve bu biliniyor da bunun neresi haber
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Handsome Jack gibi bu silahı geliştirip Moonshot Cannon yapacaklar
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    M meLek122 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ihalar sihalar droneler bu kadar gelişiyorken doğru bir adım olmuş onlar adına
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    smart1978 (X Y) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Izrail'in lazer askiyla e icraatleriyle Amerika boy olcusemez :) .
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    Frobisher (Orhan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Death Star yavaştan gerçek oluyor.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Lazer önemli ilerde dron veya siha saldırılarına karşın çok işe yarar.
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    evet işe yarar. tabiki iha ve sihayı tespit edebilirse
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    W wospos 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’nin de bu konuda çalışmaları var bildiğim kadarı ile
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    WB 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Libya, Suriye, Azerbaycan ve Irak gibi bir cok catisma bolgesinde en yeni silahlarimiz terorist ve darbecilerin uzerinden test edilmis oldu. Ordumuz her gittigi yerden guzel haberlerle dondu. Bu elbette tesaduf degildi. Haber sitelerine dusmeyen, kamuoyuyla paylasilmayan, kapali kapilar ardinda gelistirilen eminim daha ne silahlar var
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