ABD ordusu, “dünyanın en güçlü” lazer silahı olacağı iddia edilen bir platform üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Özellikle artan dron ve füze tehdidine karşı geliştirilen ve ülkemiz silahlı kuvvetlerinin de içinde bulunduğu orduların üzerinde çalıştığı lazer silahı platformlarıyla ilgili, ABD kaynaklı bir gelişme gündeme taşındı.

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ASELSAN üretimi Lazer Savunma Sistemi’nin Libya’da kullanıldığı iddia ediliyor

Mevcut lazer silahı platformlarından farklı bir prensiple işleyeceği ifade edilen ve Ultra Kısa Darbeli Taktik Lazer (Tactical Ultrashort Pulsed Laser-UPSL) platformu adı verilen sistem, paylaşılan bilgilere göre halihazırda kullanımda olan platformlardan kat be kat daha güçlü olacak. Hedefe sürekli olarak ışın yollayan sistemlerin aksine düşük enerji tüketecek şekilde kısa atımlar yollayacak UPSL ile hedeflerin çok kısa sürede imhası öngörülüyor.

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200 femtosaniye (saniyenin katrilyonda biri) bir sürede terawatt düzeyinde enerjiyi hedefe göndermesi beklenen sistem ile örneğin düşman dronları ya da füzelerinin adeta buharlaştırılacağının ifade edildiği paylaşımda denemelerin 2022 yılında başlamasının öngörüldüğü bilgisi de yer almakta. Halihazırda kullanılan sistemlerde hedefe sürekli olarak gönderilen ışın ilgili bölgeyi eriterek unsurları imha ediyor.

İnsanlar üzerinde de kullanılabilir

UPSL’in işlevsel hale gelmesiyle birlikte silahın sadece dron ya da füze gibi elektronik sistemler değil, insan hedefler üzerinde de kullanılması muhtemel görünüyor. Çok kısa bir sürede etki gösterecek silah, düşman askerlerinde deri yanığı ya da körlük gibi etkiler bırakabilme potansiyeline sahip. Sistem üzerinde çalışan ekiplerin ilk önceliklerinden biri ise UPSL’i yeterlikte büyüklükte ve askeri platformlarda kullanılacak şekilde dayanıklı olarak tasarlamak.

Geçtiğimiz yıl, ASELSAN’ın da dahil olduğu ve TÜBİTAK Savunma ile Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG)'nun öncülüğünde geliştirilen Lazer Savunma Sistemi’nin (LSS) Libya’da kullanıldığı belirtilmişti.

https://interestingengineering.com/us-army-is-building-the-worlds-most-powerful-laser-weapon

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