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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD yaptırımları işe yaramadı: Huawei 2019 yılında 230 milyon akıllı telefon sattı

    ABD ile yaşadığı sorunlar ve yasaklamalar nedeniyle satışlarının düşmesi beklenen Huawei rekora gidiyor. Huawei CEO'su Richard Yu, şirketin 2019 yılında 230 milyon akıllı telefon sattığını açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD yaptırımları işe yaramadı: Huawei 2019 yılında 230 milyon akıllı telefon sattı

    ABD yaptırımlarının yürürlüğe girmesinden sonra, Huawei'nin satışlarında büyük düşüş yaşanması bekleniyordu. Ancak Çinli sanayi devi Huawei, sadece akıllı telefon bölümünün performansını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda mutlak bir rekor kırmasını sağlamak için her türlü çabayı sarf ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple'ın iş ortağı Foxconn dolandırıldı ve piyasaya milyonlarca hatalı iPhone sürüldü"

    Huawei rekor tanımıyor

    Yayınlanan yeni rapora göre Huawei CEO'su Richard Yu, şirket içinde gerçekleştirilen bir toplantıda, Huawei'nin bitmesine iki haftadan kısa bir süre kalan 2019 yılında, 230 milyon akıllı telefon satış rakamına yaklaştığını açıkladı. Huawei geçtiğimiz Ekim ayında, 2018'de yakalanan 200 milyonluk satış rakamına, ABD yasaklarına rağmen 2019 yılının bitmesine 64 gün kala ulaştığını duyurmuştu.

    ABD yaptırımları işe yaramadı: Huawei 2019 yılında 230 milyon akıllı telefon sattı
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    Konuşmasında "2019 sonuna kadar 230 milyon akıllı telefon satabiliriz. Gerçek sayı, geçen ayın sprintine bağlı olacak. Apple şimdi arkamızda." ifadelerini kullanan Richard Yu, akıllı telefon yarışında Samsung'un ensesinde olduklarına işaret etti. Şirketin 2020 yılında ABD ile uzlaşması durumda ise satışlarını daha da yükselteceği su götürmez bir gerçek.



    https://tech.sina.com.cn/t/2019-12-20/doc-iihnzhfz7102817.shtml?qq-pf-to=pcqq.c2c Yorum Yaz
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    DH Misafiri 34 dk.
    yazılım sıkıntılarını görünce pişman olacak insan çok. ayrıca bu kadar büyümesinin sebebi çin pazarı , adamlar sırf abd ye inat olsun diye aldılar .çin markalarının tam anlamıyla alınabilir olması için 5 yıl var bence. o da eğer yazılım engeli olmazsa. ki aynı sıkıntı bizdede var. hükümetimiz doymuyor
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    DH Misafiri 1 sa.
    Huawei ucuz fiyatlı telefonlarında bile çentiksiz ekran, iphone 11'den daha iyi tasarım yapmıştır. Amiral kamerası da yine daha iyi.
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    por favor 1 sa.
    Alkışlamak lazım.
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    V4LKyR 1 sa.
    Çin'i pek sevmem ama Huawei'nin hakkını vermek lazım. Kaliteli ve inovatif bir şirket.
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    khaos 1 sa.
    Huawei global piyasada ne sattı ona bakmak lazım eminim huawei nin derdi Çin'in hepsine telefon satayım değildir.
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    12 Angry Men 2 sa.
    Benim bildiğim abd yaptırım yapmadı ki, sadece tehdit etti ve araları tekrar düzeldi. Android lisansını iptal etse ve hiçbir uygulamaya izin vermese o zaman yaptırım olurdu. Öyle olsa sadece çinde satar.
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    FatihAsl 2 sa.
    ABD ye alternatif mutlaka olmalı.
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    koyunsayar 3 sa.
    Hawehawe yerel bir şirkete dönüştü kaç tane sattığı bizi etkilemez artık .
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