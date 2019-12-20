ABD yaptırımları işe yaramadı: Huawei 2019 yılında 230 milyon akıllı telefon sattı

ABD yaptırımlarının yürürlüğe girmesinden sonra, Huawei'nin satışlarında büyük düşüş yaşanması bekleniyordu. Ancak Çinli sanayi devi Huawei, sadece akıllı telefon bölümünün performansını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda mutlak bir rekor kırmasını sağlamak için her türlü çabayı sarf ediyor.

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Huawei rekor tanımıyor

Yayınlanan yeni rapora göre Huawei CEO'su Richard Yu, şirket içinde gerçekleştirilen bir toplantıda, Huawei'nin bitmesine iki haftadan kısa bir süre kalan 2019 yılında, 230 milyon akıllı telefon satış rakamına yaklaştığını açıkladı. Huawei geçtiğimiz Ekim ayında, 2018'de yakalanan 200 milyonluk satış rakamına, ABD yasaklarına rağmen 2019 yılının bitmesine 64 gün kala ulaştığını duyurmuştu.

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Konuşmasında "2019 sonuna kadar 230 milyon akıllı telefon satabiliriz. Gerçek sayı, geçen ayın sprintine bağlı olacak. Apple şimdi arkamızda." ifadelerini kullanan Richard Yu, akıllı telefon yarışında Samsung'un ensesinde olduklarına işaret etti. Şirketin 2020 yılında ABD ile uzlaşması durumda ise satışlarını daha da yükselteceği su götürmez bir gerçek.

https://tech.sina.com.cn/t/2019-12-20/doc-iihnzhfz7102817.shtml?qq-pf-to=pcqq.c2c