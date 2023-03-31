ABD yaptırımları sonrası Huawei, tarihinin en büyük kayıplarıyla karşılaştı

Huawei için gökyüzü kara bulutlu
Çinli teknoloji devi, 2022 yılında net karının yıllık yüzde 69 düşüşle 5,18 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Bundan önceki en büyük düşüş ise 2011’de yaşanmıştı ve o, yüzde 54 seviyesinde gerçekleşmişti. Huawei kârdaki düşüşün nedenleri olarak yükselen emtia fiyatlarını, Çin'in geçen yılki sıkı pandemi kontrollerini ve araştırma ve geliştirme harcamalarındaki artışı gösterdi. Buna rağmen firma 2022'de gelirlerini yüzde 0,9 artırmayı başararak 96,6 milyar dolar (642,3 milyar yuan) seviyesine yükseltmeyi başardı.
Huawei'nin akıllı telefon bölümü, yüzde 11 düşüşle 31.1 milyar dolar gelir elde ederken telekomünikasyon satışlarının yapıldığı bölümü ise yüzde 0,9 artışla 41 milyar dolar para kazandırdı. ABD son birkaç yıldır ülkeleri Huawei'yi yeni nesil 5G ağlarından men etmeye çağırıyor. İngiltere gibi ülkeler bunu çoktan yaptı, Almanya'nın ise 5G ağlarında bazı Huawei ekipmanlarını yasaklamayı düşündüğü biliniyor.
Yeni yatırım alanları bekleneni veriyor
Huawei’nin bulut bilişim gelirlerinin bir kısmını içeren kurumsal bölümü ise önceki yıla göre yüzde 30 gibi güçlü bir artış yaşayarak 19.3 milyar dolar gelire ulaştı. Sadece bulut bilişim tarafından elde edilen gelir ise 6.5 milyar dolar. Huawei ayrıca Çin'in elektrikli otomobil patlamasına da katıldı ve otomobil üreticisi Seres ile ortaklaşa araçlar piyasaya sürdü. Huawei, yeni ortaya çıkan "Akıllı Otomotiv Çözümleri" biriminin 2022'de 305 milyon dolar getirdiğini açıkladı.
Huawei'nin CFO'su Meng Wanzhou, şirketin sonuçlarının "tahminlerle uyumlu" olduğunu söyledi ve teknoloji devinin mali durumunun "sağlam kaldığını" söyledi. Görünüşe göre Huawei, batmaktan çok uzak ancak o eski akıllı telefon başarıları da yakın gelecekte pek olası durmuyor. Zira HarmonyOS, Çin dışında benimsenmekte zorluklar yaşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı