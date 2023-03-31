Bilim kurgu temalı powerbank: Starship Seer tanıtıldı

Starship Seer özellikleri
Bilim kurgu temalı şeffaf tasarımı ve altın rengi led matrisiile dikkat çeken Shargeek Starship Seer, toplam 10.000mAh pil kapasitesi sunuyor. Bir powerbank'e ek olarak aynı zamanda bir dijital çalar saat işlevi gören yeni cihaz, giriş ve çıkış gücüyle kalan şarj süresini gösteren bir akıllı ekrana da ev sahipliği yapıyor.
Starship Seer, entegre dijital zamanlayıcı ile Shargeek tarafından ''Şarj Süresini Tahmin Eden Dünyanın İlk Powerbank'i'' olarak lanse ediliyor. Böylece kullanıcılar Starship Seer'ın kalan gücü ve cihaz şarj süresini ekranda gösterildiği şekliyle gerçek zamanlı olarak takip edebilecek. Bununla birlikte marka, Starship Seer'in 800 şarj döngüsünden sonra bile yüzde 80'in üzerinde pil ömrü sunacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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