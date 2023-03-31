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    Bilim kurgu temalı powerbank: Starship Seer tanıtıldı

    Shargeek, bilim kurgu temalı powerbank modeli Starship Seer'i tanıttı.''Şarj Süresini Tahmin Eden Dünyanın İlk Powerbank'i'' olarak lanse edilen cihaz neler sunuyor? İşte özellikleri
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    Bilim kurgu temalı powerbank: Starship Seer tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Fütüristik akıllı telefon aksesuarları ile tanınan Shargeek, bilim kurgu temalı yeni powerbank'i Starship Seer modelini tanıttı. Şu an itibariyle kitle fonlaması için Kickstarter'da listelenen cihazın özellikleri neler? Gelin hep beraber bakalım.

    Starship Seer özellikleri

    Bilim kurgu temalı şeffaf tasarımı ve altın rengi led matrisiile dikkat çeken Shargeek Starship Seer, toplam 10.000mAh pil kapasitesi sunuyor. Bir powerbank'e ek olarak aynı zamanda bir dijital çalar saat işlevi gören yeni cihaz, giriş ve çıkış gücüyle kalan şarj süresini gösteren bir akıllı ekrana da ev sahipliği yapıyor. 

    Starship Seer, entegre dijital zamanlayıcı ile Shargeek tarafından ''Şarj Süresini Tahmin Eden Dünyanın İlk Powerbank'i'' olarak lanse ediliyor. Böylece kullanıcılar Starship Seer'ın kalan gücü ve cihaz şarj süresini ekranda gösterildiği şekliyle gerçek zamanlı olarak takip edebilecek. Bununla birlikte marka, Starship Seer'in 800 şarj döngüsünden sonra bile yüzde 80'in üzerinde pil ömrü sunacağını belirtiyor.

    Bilim kurgu temalı powerbank: Starship Seer tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Bu özelliklere ek olarak bir adet USB Tip A ve USB Tip C bağlantı noktaları ile desteklenen powerbank, 35W hızlı şarj oranı ile 1,5 saatte 0'dan 100'e tam şarj olanağı sunuyor. Halihazırda Kickstarter'da 53 bin doların üzerinde yatırım alan cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı. 
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    makine26 1 gün önce

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