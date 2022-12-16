ABD yaptırımlarından dolayı Çinli YMTC, 3D NAND Flash işini bırakabilir

Tam Boyutta Gör Küresel piyasa analist firması TrendForce, Çinli bellek üreticisi YMTC'nin 15 Aralık'ta ABD Ticaret Departmanının Varlık Listesine resmi olarak dahil edilmesinin ardından 2024 yılına kadar 3D NAND Flash ürünleri pazarından çıkma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. ABD'nin bu yaptırımlarının merkezinde ise Çin hükümeti ve ordusu bulunuyor. Amerika, Çinli firmaların Çin hükümeti ve ordusuna gelişmiş yapay zeka ve ürünler satmasını sınırlamak istiyor.

YMTC, 3D NAND Flash işini bırakabilir

Tam Boyutta Gör Bu noktadan itibaren Ticaret Departman, ABD'den YMTC'ye ekipman, teknoloji ve diğer ilgili malların ihracatı ve satışı ile ilgili tüm işlemleri incelemeye başlayaca. ABD'li ortaklarından ekipman parçaları ve teknik destek satın almasının neredeyse imkansız hale gelmesi, YMTC'nin üretimini ciddi şekilde kısıtlayacak. Bu nedenle, 3D NAND Flash ürünleri pazarındaki dayanağının zaman geçtikçe zayıflaması bekleniyor.

Amerika, YMTC ve diğer 30 Çinli şirketi kara listeye alacak 1 gün önce eklendi

TrendForce, kilit ekipman sağlayıcılarının desteği olmadan YMTC'nin Xtacking 3.0 olarak bilinen en son 3D NAND Flash teknolojisinin geliştirilmesinde büyük bir teknik engelle karşı karşıya olduğuna da dikkat çekiyor. Özellikle 128L ve 232L belleklerin verim oranını artırmak, Çinli bellek üreticisi için son derece zorlayıcı olacak.

TrendForce ayrıca ABD’nin yaptırımların kapsamını artırarak YMTC ve “kara listeye” dahil olan diğer firmaların ticari ilişkilerini daha da kısıtlayabilir. Bununla birlikte YMTC, listeden çıkmanın yollarını ararken diğer yaptırım kapsamında olmayan firmaların yükselişe geçeceği ve YMTC’nin müşterilerinin buralara kayacağı aktarılıyor. Sonuç olarak 2023 yılı YMTC için son derece zor bir yol olacakmış gibi görünüyor.

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ABD yaptırımları sonrasında YMTC, 3D NAND Flash işini bırakabilir