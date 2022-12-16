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    ABD yaptırımlarından dolayı Çinli YMTC, 3D NAND Flash işini bırakabilir

    TrendForce'a göre YMTC, ABD’nin yaptırım kararı sonrasında 3D NAND Flash pazarını terk edebilir. YMTC, Çin’in en büyük bellek ve çip üreticilerinden bir tanesi konumunda.
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    ABD yaptırımları sonrasında YMTC, 3D NAND Flash işini bırakabilir Tam Boyutta Gör
    Küresel piyasa analist firması TrendForce, Çinli bellek üreticisi YMTC'nin 15 Aralık'ta ABD Ticaret Departmanının Varlık Listesine resmi olarak dahil edilmesinin ardından 2024 yılına kadar 3D NAND Flash ürünleri pazarından çıkma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. ABD'nin bu yaptırımlarının merkezinde ise Çin hükümeti ve ordusu bulunuyor. Amerika, Çinli firmaların Çin hükümeti ve ordusuna gelişmiş yapay zeka ve ürünler satmasını sınırlamak istiyor.

    YMTC, 3D NAND Flash işini bırakabilir

    ABD yaptırımları sonrasında YMTC, 3D NAND Flash işini bırakabilir Tam Boyutta Gör
    Bu noktadan itibaren Ticaret Departman, ABD'den YMTC'ye ekipman, teknoloji ve diğer ilgili malların ihracatı ve satışı ile ilgili tüm işlemleri incelemeye başlayaca. ABD'li ortaklarından ekipman parçaları ve teknik destek satın almasının neredeyse imkansız hale gelmesi, YMTC'nin üretimini ciddi şekilde kısıtlayacak. Bu nedenle, 3D NAND Flash ürünleri pazarındaki dayanağının zaman geçtikçe zayıflaması bekleniyor.

    TrendForce, kilit ekipman sağlayıcılarının desteği olmadan YMTC'nin Xtacking 3.0 olarak bilinen en son 3D NAND Flash teknolojisinin geliştirilmesinde büyük bir teknik engelle karşı karşıya olduğuna da dikkat çekiyor. Özellikle 128L ve 232L belleklerin verim oranını artırmak, Çinli bellek üreticisi için son derece zorlayıcı olacak.

    TrendForce ayrıca ABD’nin yaptırımların kapsamını artırarak YMTC ve “kara listeye” dahil olan diğer firmaların ticari ilişkilerini daha da kısıtlayabilir. Bununla birlikte YMTC, listeden çıkmanın yollarını ararken diğer yaptırım kapsamında olmayan firmaların yükselişe geçeceği ve YMTC’nin müşterilerinin buralara kayacağı aktarılıyor. Sonuç olarak 2023 yılı YMTC için son derece zor bir yol olacakmış gibi görünüyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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