ABD yaptırımlarından dolayı Çinli YMTC, 3D NAND Flash işini bırakabilir

TrendForce, kilit ekipman sağlayıcılarının desteği olmadan YMTC'nin Xtacking 3.0 olarak bilinen en son 3D NAND Flash teknolojisinin geliştirilmesinde büyük bir teknik engelle karşı karşıya olduğuna da dikkat çekiyor. Özellikle 128L ve 232L belleklerin verim oranını artırmak, Çinli bellek üreticisi için son derece zorlayıcı olacak.
TrendForce ayrıca ABD’nin yaptırımların kapsamını artırarak YMTC ve “kara listeye” dahil olan diğer firmaların ticari ilişkilerini daha da kısıtlayabilir. Bununla birlikte YMTC, listeden çıkmanın yollarını ararken diğer yaptırım kapsamında olmayan firmaların yükselişe geçeceği ve YMTC’nin müşterilerinin buralara kayacağı aktarılıyor. Sonuç olarak 2023 yılı YMTC için son derece zor bir yol olacakmış gibi görünüyor.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...