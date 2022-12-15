Amerika, Çin’i bitirme niyetinde: Yaptırımlara yeni şirketler eklenecek

Tam Boyutta Gör Washington'dan gelen yeni söylentilere göre ABD, Çin'in yüksek teknoloji endüstrisi üzerindeki baskısını daha da artırmaya hazır. Görünüşe göre ABD Ticaret Bakanlığı, kara listesine Çin’in önde gelen teknoloji firmalarını eklemeye hazırlanıyor. Çok yakında gerçekleşmesi beklenen hareket, Çin ve ordusunun yapay zeka yeteneklerini daha da sınırlayacak.

ABD, Çin'i yarı iletken sektörünü bitirecek

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre kısa süre içerisinde ABD teknolojilerinden ve pazarından yasaklanacak şirketler listesine Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) ve 30'dan fazla başka kuruluş eklenecek. Merkezi Wuhan'da bulunan kısmen devlete ait bir şirket olan YMTC, Çin'in en büyük 3D NAND Flash ürünleri üreticisi konumunda. Şirket yakın zamanda, gelecekteki iPhone’lar için bellek yongaları sağlamak üzere Apple ile de görüşmelerde bulunuyordu.

Şimdilik kesinleşmiş bir şey olmasa da güçlü söylentiler eğer doğrulanırsa Çin’in teknoloji yeterliliği iyiden iyide kısıtlanacak. Yangtze Memory ve diğer üretici şirketler, Ekim ayında ABD Ticaret Bakanlığı'nın Unverified List ticaret kısıtlama listesine dahil edilmişti. Bu şirketlerin ABD’nin ulusal güvenliğine herhangi bir tehdit oluşturmadıklarını 60 gün içerisinde kanıtlamaları gerekmekte.

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Bu arada YMTC, uzunca bir süredir ABD’nin hedefinde bulunuyor. Şimdi adeta kara listeye alınan YMTC daha yakından incelenecek. Bilindiği üzere ABD daha önce bu listeye Huawei ve Hikvision gibi önemli çip geliştiricilerini eklemiş ve sonrasında ABD teknolojilerini kullanan hiçbir kurum ve kuruluşla ticaret yapamamalarını sağlamıştı. ABD, YMTC’nin mevcut gelişmiş teknolojileri bu firmalara veya Çin ordusuna aktarabileceğinden endişe duyuyuyor.

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