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    Amerika, Çin’i bitirme niyetinde: Yaptırımlara yeni şirketler eklenecek

    ABD’nin Çin’e yönelik yaptırımlarının kapsamı genişlemeye devam ediyor. Çin'in en büyük 3D NAND bellek üreticisi ve diğer 30 şirket artık ABD teknolojilerine erişemeyecek.
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    Amerika, YMTC ve diğer 30 Çinli şirketi kara listeye alacak Tam Boyutta Gör
    Washington'dan gelen yeni söylentilere göre ABD, Çin'in yüksek teknoloji endüstrisi üzerindeki baskısını daha da artırmaya hazır. Görünüşe göre ABD Ticaret Bakanlığı, kara listesine Çin’in önde gelen teknoloji firmalarını eklemeye hazırlanıyor. Çok yakında gerçekleşmesi beklenen hareket, Çin ve ordusunun yapay zeka yeteneklerini daha da sınırlayacak.

    ABD, Çin'i yarı iletken sektörünü bitirecek

    Amerika, YMTC ve diğer 30 Çinli şirketi kara listeye alacak Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre kısa süre içerisinde ABD teknolojilerinden ve pazarından yasaklanacak şirketler listesine Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) ve 30'dan fazla başka kuruluş eklenecek. Merkezi Wuhan'da bulunan kısmen devlete ait bir şirket olan YMTC, Çin'in en büyük 3D NAND Flash ürünleri üreticisi konumunda. Şirket yakın zamanda, gelecekteki iPhone’lar için bellek yongaları sağlamak üzere Apple ile de görüşmelerde bulunuyordu.

    Şimdilik kesinleşmiş bir şey olmasa da güçlü söylentiler eğer doğrulanırsa Çin’in teknoloji yeterliliği iyiden iyide kısıtlanacak. Yangtze Memory ve diğer üretici şirketler, Ekim ayında ABD Ticaret Bakanlığı'nın Unverified List ticaret kısıtlama listesine dahil edilmişti. Bu şirketlerin ABD’nin ulusal güvenliğine herhangi bir tehdit oluşturmadıklarını 60 gün içerisinde kanıtlamaları gerekmekte.

    Bu arada YMTC, uzunca bir süredir ABD’nin hedefinde bulunuyor. Şimdi adeta kara listeye alınan YMTC daha yakından incelenecek. Bilindiği üzere ABD daha önce bu listeye Huawei ve Hikvision gibi önemli çip geliştiricilerini eklemiş ve sonrasında ABD teknolojilerini kullanan hiçbir kurum ve kuruluşla ticaret yapamamalarını sağlamıştı. ABD, YMTC’nin mevcut gelişmiş teknolojileri bu firmalara veya Çin ordusuna aktarabileceğinden endişe duyuyuyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/biden-blacklist-chinas-ymtc-crackdown-ai-chip-sector-2022-12-15/ https://www.techspot.com/news/96980-us-government-blacklist-yangtze-memory-30-other-chinese.html
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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