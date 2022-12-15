Amerika, Çin’i bitirme niyetinde: Yaptırımlara yeni şirketler eklenecek

ABD, Çin'i yarı iletken sektörünü bitirecek
Şimdilik kesinleşmiş bir şey olmasa da güçlü söylentiler eğer doğrulanırsa Çin’in teknoloji yeterliliği iyiden iyide kısıtlanacak. Yangtze Memory ve diğer üretici şirketler, Ekim ayında ABD Ticaret Bakanlığı'nın Unverified List ticaret kısıtlama listesine dahil edilmişti. Bu şirketlerin ABD’nin ulusal güvenliğine herhangi bir tehdit oluşturmadıklarını 60 gün içerisinde kanıtlamaları gerekmekte.
Bu arada YMTC, uzunca bir süredir ABD’nin hedefinde bulunuyor. Şimdi adeta kara listeye alınan YMTC daha yakından incelenecek. Bilindiği üzere ABD daha önce bu listeye Huawei ve Hikvision gibi önemli çip geliştiricilerini eklemiş ve sonrasında ABD teknolojilerini kullanan hiçbir kurum ve kuruluşla ticaret yapamamalarını sağlamıştı. ABD, YMTC’nin mevcut gelişmiş teknolojileri bu firmalara veya Çin ordusuna aktarabileceğinden endişe duyuyuyor.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/biden-blacklist-chinas-ymtc-crackdown-ai-chip-sector-2022-12-15/ https://www.techspot.com/news/96980-us-government-blacklist-yangtze-memory-30-other-chinese.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...