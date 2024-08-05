Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos'ta Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirilmişti. Son dakika haberine göre sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararının yapılan görüşmeler sonrası kaldırılacağı bekleniyordu.

Görüşmelerde ilerleme sağlanamadı, Instagram bugün de kapalı

Yapılan görüşmelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan bir açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Instagram ile ilgili bugün bir ilerleme olacağını düşünmediklerini söyledi.

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Bakan, "Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" dedi.

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Abdülkadir Uraloğlu'ndan yeni açıklama: Instagram bugün de kapalı