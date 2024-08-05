Bakandan yeni açıklama: Instagram'daki satışlar e-ticaret kapsamında değil

Kayıt dışı satışlar vergi gelirlerinin azalmasına neden oluyor
Bakan Bolat, Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan alım satım işlemlerinin, telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bu nedenle Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan tanıtımlar üzerine, doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlar, e-ticaret olarak nitelendirilmiyor ve ilgili kanun kapsamında yer almıyor." dedi.
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a işaret eden Bolat, söz konusu Kanun'da Trendyol, Hepsiburada ve Yemeksepeti gibi pazaryerlerinin ve bu pazaryerlerinde veya kendine ait elektronik ticaret ortamında kendi mal ve hizmetlerinin satışını yapan işletmelerin ticari faaliyetlerinin düzenlendiğini söyledi.
Bolat, herhangi bir ticari işlemin elektronik ticaret kabul edilebilmesi ve söz konusu Kanun kapsamında yer alabilmesi için fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeden veya telefon gibi doğrudan iletişim araçları kullanılmadan gerçekleştirilmesi, alım satım sözleşmesinin elektronik ortamda yapılması ya da siparişin yine elektronik ortamda verilmesi gerektiğini belirtti.
Instagram gibi sosyal medya platformlarının, işletmelerin ve bireylerin mal ve hizmetlerinin tanıtımına olanak sağladığını ifade eden Bolat, Mal veya hizmetin teminine yönelik sözleşme Instagram üzerinden yapılmıyor. Alım satım işlemi telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştiriliyor.
Bu nedenle Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan tanıtımlar üzerine doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlar, elektronik ticaret olarak nitelendirilmiyor ve ilgili Kanun kapsamında yer almıyor. Instagram üzerinden yapılan ve genellikle kayıt dışı gerçekleştirilen satışların, vergi gelirlerinin azalmasına sebep olduğunu vurgulayan Bolat, bu konuda da şu bilgileri paylaştı:
Bu satıcılar, yasal yükümlülüklerini yerine getiren işletmeler karşısında haksız rekabet oluşturarak avantaj sağlıyor. Bu satıcılara ulaşılması mümkün olmadığından, satış sırasında veya sonrasında ortaya çıkan problemlerde tüketici mağduriyetleri yaşanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.