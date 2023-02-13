Tam Boyutta Gör Apple, Apple Pay Later (şimdi al sonra öde) hizmetini sunmaya hazırlanırken, kullanıcıların aylık abonelikle iPhone almalarına imkan tanıyan bir program üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Ancak Apple Pay Later gibi iPhone abonelik hizmetinin de gecikmeli olarak başlatılacağı yönünde söylentiler var.

Apple, mağazalarda "şimdi al sonra öde" sistemini başlattı 4 gün önce eklendi

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple şu anda dört finans teknolojisi projesi üzerinde çalışıyor. Bunlardan ikisi (Apple Card Savings Account ve Apple Pay Later) duyuruldu. Diğer ikisi de (iPhone donanım abonelik programı ve Apple Pay taksitli ödeme programı) henüz duyurulmadı. Abonelikle iPhone satış programının 2021 iPhone 13 veya 2022 iPhone 14 ile birlikte tanıtılması bekleniyordu ancak teknik aksaklıklar nedeniyle proje yavaş ilerliyor, çıkması gereken tarihte çıkmadı. Yalnız bu projenin sonlandığı, rafa kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

iPhone donanım abonelik programı, kullanıcıların seçtiği modele bağlı olarak aylık belli bir ücret ödeyerek iPhone satın almalarını sağlayacak. Aylık ücret cihazın 12 veya 24 aya bölünmüş fiyatı olmayacak.

Apple Pay Later hizmetinin Mart veya Nisan 2023’e kadar piyasaya sürülmesi beklenirken, iPhone için abonelik hizmetinin ne zaman geleceğine dair bir bilgi yok.

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Abonelikle iPhone alma programı ertelendi