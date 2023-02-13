Abonelikle iPhone alma programı ertelendi

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple şu anda dört finans teknolojisi projesi üzerinde çalışıyor. Bunlardan ikisi (Apple Card Savings Account ve Apple Pay Later) duyuruldu. Diğer ikisi de (iPhone donanım abonelik programı ve Apple Pay taksitli ödeme programı) henüz duyurulmadı. Abonelikle iPhone satış programının 2021 iPhone 13 veya 2022 iPhone 14 ile birlikte tanıtılması bekleniyordu ancak teknik aksaklıklar nedeniyle proje yavaş ilerliyor, çıkması gereken tarihte çıkmadı. Yalnız bu projenin sonlandığı, rafa kaldırıldığı anlamına gelmiyor.
iPhone donanım abonelik programı, kullanıcıların seçtiği modele bağlı olarak aylık belli bir ücret ödeyerek iPhone satın almalarını sağlayacak. Aylık ücret cihazın 12 veya 24 aya bölünmüş fiyatı olmayacak.
Apple Pay Later hizmetinin Mart veya Nisan 2023’e kadar piyasaya sürülmesi beklenirken, iPhone için abonelik hizmetinin ne zaman geleceğine dair bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah