Acer Aspire 3 (2023), Ryzen 5 7000 serisi ile geliyor

Tam Boyutta Gör Acer Aspire 3 (2023), şirketin Hindistan’da satışa sunduğu Ryzen 5 7000 serisi işlemcili ilk laptop modeli olma özelliğini taşıyor. Gümüş renk ile gelen yeni Aspire 3, gelişmiş performans, verimli pil yönetimi, gelişmiş ses/video akışı ve fazlası için 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı 6nm Zen 2 mimarisi ile geliyor.

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Ryzen 7000 işlemcili Aspire 3, 1.7 kg ağırlığında kompakt, şık bir tasarıma sahip ve 15.6 inç Full HD çözünürlüğünde ekran ile geliyor. Çoklu görev ve üretkenlik optimize edilmiş ve %17 daha fazla kapasite ve %78 daha fazla fan alanı ile iyileştirilmiş bir termal sisteme sahip.

Dizüstü bilgisayar, gelişmiş üretkenlik ve işlevsellik için WiFi 6E ve HDMI 2.1 bağlantılarını da destekliyor. Düşük ışıkta daha iyi görüntü kalitesi için Acer TNR (Geçici Gürültü Azaltma) teknolojisi, mavi ışık seviyesini azaltmak için Acer BlueLightShield ve net görüntülü aramalar için yapay zeka gürültü azaltma özellikli Acer PurifiedVoice teknolojisine sahip.

8GB LPDDR5 RAM, 512GB NVMe PCIe Gen4 SSD depolama ile gelen Aspire 3 (2023), Windows 11 Home, Microsoft Office yüklü geliyor. 40Wh bataryaya sahip model, 3-pin 54W güç adaptörüyle geliyor. 2 adet USB 3.2 portu, 1 adet USB-C portu, HDMI bağlantısı sunan laptopun web kamerası 720p kalitede.

Acer Aspire 3 (2023) fiyatı

AMD Ryzen 7000 serisi işlemciyle yenilenen Acer Aspire 3, yaklaşık 600 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Acer Aspire 3 (AMD Ryzen 5 7520U) özellikleri

Ekran : 15,6" FHD 1920 x 1080, yüksek parlaklık Acer ComfyView LED arkadan aydınlatmalı TFT LCD

: 15,6" FHD 1920 x 1080, yüksek parlaklık Acer ComfyView LED arkadan aydınlatmalı TFT LCD İşlemci : AMD Ryzen 5 7520U

: AMD Ryzen 5 7520U Ekran Kartı : AMD Radeon Graphics

: AMD Radeon Graphics Depolama ve Bellek : 512 GB, PCIe Gen4, 8 Gb/sn; 8 GB LPDDR5

: 512 GB, PCIe Gen4, 8 Gb/sn; 8 GB LPDDR5 İşletim sistemi : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Bağlantı : Bluetooth v5.1, Dual band Wi-Fi

: Bluetooth v5.1, Dual band Wi-Fi Bağlantı noktaları : 2x USB 3.2 portu, DC girişli 1x USB Type-C portu, HDMI

: 2x USB 3.2 portu, DC girişli 1x USB Type-C portu, HDMI Batarya : 40 Wh; 3 pimli 45 W AC adaptörü

: 40 Wh; 3 pimli 45 W AC adaptörü Boyutlar : 1,89cm x 36,2cm x 23,7cm

: 1,89cm x 36,2cm x 23,7cm Ağırlık : 1.78 kg

: 1.78 kg Renk: Gümüş

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Acer Aspire 3 (2023) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı