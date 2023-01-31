Acer Aspire 3 (2023), Ryzen 5 7000 serisi ile geliyor

Ryzen 7000 işlemcili Aspire 3, 1.7 kg ağırlığında kompakt, şık bir tasarıma sahip ve 15.6 inç Full HD çözünürlüğünde ekran ile geliyor. Çoklu görev ve üretkenlik optimize edilmiş ve %17 daha fazla kapasite ve %78 daha fazla fan alanı ile iyileştirilmiş bir termal sisteme sahip.
Dizüstü bilgisayar, gelişmiş üretkenlik ve işlevsellik için WiFi 6E ve HDMI 2.1 bağlantılarını da destekliyor. Düşük ışıkta daha iyi görüntü kalitesi için Acer TNR (Geçici Gürültü Azaltma) teknolojisi, mavi ışık seviyesini azaltmak için Acer BlueLightShield ve net görüntülü aramalar için yapay zeka gürültü azaltma özellikli Acer PurifiedVoice teknolojisine sahip.
8GB LPDDR5 RAM, 512GB NVMe PCIe Gen4 SSD depolama ile gelen Aspire 3 (2023), Windows 11 Home, Microsoft Office yüklü geliyor. 40Wh bataryaya sahip model, 3-pin 54W güç adaptörüyle geliyor. 2 adet USB 3.2 portu, 1 adet USB-C portu, HDMI bağlantısı sunan laptopun web kamerası 720p kalitede.
Acer Aspire 3 (2023) fiyatı
AMD Ryzen 7000 serisi işlemciyle yenilenen Acer Aspire 3, yaklaşık 600 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Acer Aspire 3 (AMD Ryzen 5 7520U) özellikleri
- Ekran: 15,6" FHD 1920 x 1080, yüksek parlaklık Acer ComfyView LED arkadan aydınlatmalı TFT LCD
- İşlemci: AMD Ryzen 5 7520U
- Ekran Kartı: AMD Radeon Graphics
- Depolama ve Bellek: 512 GB, PCIe Gen4, 8 Gb/sn; 8 GB LPDDR5
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- Bağlantı: Bluetooth v5.1, Dual band Wi-Fi
- Bağlantı noktaları: 2x USB 3.2 portu, DC girişli 1x USB Type-C portu, HDMI
- Batarya: 40 Wh; 3 pimli 45 W AC adaptörü
- Boyutlar: 1,89cm x 36,2cm x 23,7cm
- Ağırlık: 1.78 kg
- Renk: Gümüş
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?