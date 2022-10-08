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    Acer Swift Edge dünyanın en hafif 16 inçlik OLED dizüstüsü

    Acer Swift Edge dizüstü bilgisayar modeli en ince 16 inçlik OLED dizüstü modeli iddiasında. Ryzen 6000 yongaları ile de performans tarafında dikkat çekiyor.     
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    Acer Swift Edge
    Son dönemde Swift serisi dizüstü modelleri ile pazarda payını arttırmaya çalışan Acer farklı modellerle profesyonel tüketicileri de hedefliyor. Acer Swift Edge dünyanın en hafif 16 inçlik OLED dizüstü modeli oldu.

    Acer Swift Edge özellikleri ve fiyatı

    Acer Swift Edge dizüstü modeli 16 inçlik 4K OLED ekran barındırıyor. Oldukça ince ekran çerçeveleri kompakt bir gövde ve hafif bir kasa sağlamış. Magnezyum-alüminyum karışımı gövde 12.5cm kalınlığında ve 1.2Kg ağırlığında. Bu sınıfta M2 MacBook Air ve LG Gram modellerinin önüne geçerek en hafif dizüstü modeli oluyor.

    AMD Ryzen 6000 ve AMD Ryzen 6000 Pro işlemcileri ile donatılan dizüstü modeli oyunculuk tarafında da iddialı. 32GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1TB’a kadar SSD seçenekleri sunulurken 10 saate kadar video oynatabiliyor.

    Microsoft Pluton güvenlik yongası ile daha etkili çözümler sunabilen üründe Full HD web kamerasına yer verilmiş. Ayrıca parmak izi okuyucusu ve Noble Wedge kilit yuvası da yer alıyor. Acer Swift Edge için 1500$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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