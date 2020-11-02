Call of Duty Modern Warfare tarihi satış rekoruna imza attı

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Activision'ın ünlü oyun serisi Call of Duty bir türlü durmak bilmiyor. Serinin geçtiğimiz yıl çıkan son oyunu Modern Warfare yeni bir satış rekoruna imza attı. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre CoD: Modern Warfare ilk bir yılında en çok satan Call of Duty oyunu olmayı başardı.

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Call of Duty serisi geçen yıllara ve tüm eleştirilere rağmen hala adeta para basmaya devam ediyor. Activision geçen yıl yaptığı bir açıklamada da Modern Warfare'ın sadece ilk üç gününde tam 600 milyon dolar kazandırdığını ve bu anlamda seride bir rekor kırdığını söylemişti. Modern Warfare her anlamda serinin en başarılı oyunlarından birisi oldu.

Activision ayrıca ücretsiz battle royale modu Warzone ile ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Warzone, Black Ops 4'ün battle royale modunun geçtiğimiz yılki rakamlarıyla karşılaştırıldığında Eylül ayının sonu itibarıyla üç kat fazla aktif oyuncuya sahip. Sadece PC'de aktif oyuncu sayısının 10 katına çıktığı belirtiliyor. Warzone modunun büyük başarısı ayrıca Modern Warfare'ın satışlarını da önemli ölçüde artırmış.

Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops Cold War da bildiğiniz gibi 13 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak. Oyun hem şu anki konsollar hem de yeni nesil için aynı anda çıkış gerçekleştirecek. Black Ops Cold War'un da yine satış rekorlarına imza atması bekleniyor.

Black Ops Cold War'un Warzone'a entegrasyonu ise önümüzdeki Aralık ayında gerçekleşecek. Activision, popüler battle royale modu Warzone'u seride bir standart haline getirmeyi ve her yeni oyunla birlikte güncellemeyi planlıyor.

https://www.vg247.com/2020/11/02/call-of-duty-modern-warfare-smashes-sales-record/

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