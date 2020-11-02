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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty Modern Warfare tarihi satış rekoruna imza attı

    Call of Duty: Modern Warfare 'ilk yılında en çok satan CoD oyunu' rekorunu eline geçirdi. Modern Warfare'ın büyük başarısında Warzone modunun da etkisi olmuş.
    1 hf.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Call of Duty Modern Warfare tarihi satış rekoruna imza attı
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    Activision'ın ünlü oyun serisi Call of Duty bir türlü durmak bilmiyor. Serinin geçtiğimiz yıl çıkan son oyunu Modern Warfare yeni bir satış rekoruna imza attı. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre CoD: Modern Warfare ilk bir yılında en çok satan Call of Duty oyunu olmayı başardı.

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    Call of Duty serisi geçen yıllara ve tüm eleştirilere rağmen hala adeta para basmaya devam ediyor. Activision geçen yıl yaptığı bir açıklamada da Modern Warfare'ın sadece ilk üç gününde tam 600 milyon dolar kazandırdığını ve bu anlamda seride bir rekor kırdığını söylemişti. Modern Warfare her anlamda serinin en başarılı oyunlarından birisi oldu.

    Activision ayrıca ücretsiz battle royale modu Warzone ile ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Warzone, Black Ops 4'ün battle royale modunun geçtiğimiz yılki rakamlarıyla karşılaştırıldığında Eylül ayının sonu itibarıyla üç kat fazla aktif oyuncuya sahip. Sadece PC'de aktif oyuncu sayısının 10 katına çıktığı belirtiliyor. Warzone modunun büyük başarısı ayrıca Modern Warfare'ın satışlarını da önemli ölçüde artırmış.

    Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops Cold War da bildiğiniz gibi 13 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak. Oyun hem şu anki konsollar hem de yeni nesil için aynı anda çıkış gerçekleştirecek. Black Ops Cold War'un da yine satış rekorlarına imza atması bekleniyor.

    Black Ops Cold War'un Warzone'a entegrasyonu ise önümüzdeki Aralık ayında gerçekleşecek. Activision, popüler battle royale modu Warzone'u seride bir standart haline getirmeyi ve her yeni oyunla birlikte güncellemeyi planlıyor. 



    https://www.vg247.com/2020/11/02/call-of-duty-modern-warfare-smashes-sales-record/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    53 dakika önce
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    battlefield in bf3 gibi devrim yapması lazım, bf3, bf2 den aldıgım zevki hiçbir bf den alamadım. Özellikle 4 bence 3 den daha kötüydü. Bf3 armored kill haritaları mükemmeldi mesela.
    battlefield in bf3 gibi devrim yapması lazım, bf3, bf2 den aldıgım zevki hiçbir bf den alamadım. Özellikle 4 bence 3 den daha kötüydü. Bf3 armored kill haritala...
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Battlefiled serisi git gide vasat olursa cod serisi daha çok rekorlar kırar.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Black ops cold war modern warfe kadar bence satmaz çünkü beta cogu kisi beğenmedi . 1 yil daha modern warfe ayakta kalir. Treyarch güzel oyun yapamamislar.
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Warzone sayesinde sattılar bol bol. Cold War saçmalığıyla o kullanıcıları kaçıracaklar. O kadar para alıp hileyi ve bug ları düzeltmeyen Activision...
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Warzone sayesinde tabi. Oyundaki tüm operatorler Warfare'yi satın alınca otomatik açılıyor. Ayrıca Warzone ve Warfare'nin crossplay ve Crossave olması da büyük etken. PS4 ya da XBOX ta ki ilerlemeni PC'den devam ettirebiliyorsun mesela diğer cihazlarda yaptığın silah loadout save leri vs. hepsi kaydoluyor. Level'in dahil hepsine aktarılıyor.

    Crossplay olduğu için tüm arkadaşlarına önerip beraber oynayabiliyorsunuz. Ayrıca oyunun gerçekçi olması Fornite taki ev yapma, kazma ile maden kazma vs gibi gereksiz şeyler olmaması da bir etken. BR Modunda Gulag olması. olsen bile takım arkadaşlarının para bulup seni getirmesi. Sizi devamlı oyunun içinde tutuyor.
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Artık sıktı bu oyun yeni nesil konsollarla oyunda bir gelişim yaşanmaz ise bundan sonra bu oyunu hayatta almam
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    battlefield in bf3 gibi devrim yapması lazım, bf3, bf2 den aldıgım zevki hiçbir bf den alamadım. Özellikle 4 bence 3 den daha kötüydü. Bf3 armored kill haritaları mükemmeldi mesela.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Battlefiled serisi git gide vasat olursa cod serisi daha çok rekorlar kırar.
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