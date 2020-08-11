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    Oppo Watch ve Enco W51'in Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı

    OPPO, Eylül ayı itibariyle yeni kulaklık modeli Enco W51 ve ilk kez Türkiye'ye getireceği akıllı saati OPPO Watch'u piyasaya sunmaya hazırlanıyor.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Oppo Watch ve Enco W51'in Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı

    Türkiye’de daha önce akıllı ürünler kategorisinde ilk kulaklık modeli Enco W31 ve W11’i tüketiciyle buluşturan Oppo, şimdi de yeni kulaklık modeli Enco W51 ve Türkiye’ye ilk kez getireceği akıllı saati Oppo Watch’u piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

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    Yapılan açıklamaya göre Oppo, yeni Enco W51 modelini Eylül ayından itibaren Türk tüketicisiyle buluşturacak. Aktif gürültü engelleme ve kablosuz şarj desteği gibi özellikleriyle dikkat çeken W51, Türkiye’de lacivert ve beyaz renkleriyle satılacak. Bunun dışında Bluetooth 5.0 ve IP54 sertifikasına da sahip olan W51 ile ilgili daha detaylı bilgiyi buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz. Ürünün Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

    Ayrıca Bkz. "Dikdörtgen tasarımlı Huawei Watch Fit tüm detaylarıyla karşınızda"

    Oppo Watch neler sunuyor?

    Oppo’nun Eylül ayından itibaren Türkiye’de satışa sunacağı bir diğer akıllı ürün de saat olacak. Oppo Watch, 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla pazardaki yerini alacak. Saatin 46 mm olan modeli, dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olarak öne çıkıyor. VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip her iki model de 75 dakikada yüzde 100 şarj oluyor. 41 mm’lik versiyonda 300 mAh, 45 mm’lik versiyonda ise 430 mAh batarya bulunuyor.

    Gücünü Qualcomm Snapdragon Wear 3100 yonga setinden alan Oppo Watch, 1GB RAM ve 8GB dahili depolama sunuyor. Bataryalar 41mm'lik versiyonda 24 saat normal kullanım veya 14 gün boyunca güç tasarrufu modunda kullanım sağlarken 46mm'lik versiyonda; güç tasarrufu modunda 21 güne kadar, normal modda 30 saat kullanım ömrü sunuyor.



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