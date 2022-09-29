Adidas yeni kablosuz kulaklıklarını ülkemizde de satışa sunuyor

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Adidas ve Zound Industries ortaklığında geliştirilen kablosuz kulaklık modelleri yurt dışından sonra Türkiye’de de kablosuz kulaklık modelleriyle tüketici elektroniği pazarında yerini aldı. Distribütör ise Aztek Teknoloji olacak.

Adidas Z.N.E.01 True Wireless özellikleri

Ergonomik şık tasarımı ile tere ve su sıçramalarına dayanıklı, IPX4 özelliğine sahip Adidas Z.N.E.01 True Wireless kulak içi kablosuz kulaklık, sağ ve sol kulaklıklarda bulunan dahili mikrofonu ile kesintisiz ve net bir konuşma deneyimi sunuyor.

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15 dakikalık hızlı şarj ile 1 saat kullanıma olanak sağlayan kulaklık, tam şarj ile 5 saat, şarj kutusu ile birlikte ise ek 20 saat kullanım sağlıyor. ECO-charging özelliği sayesinde uzun ömürlü kullanıma uygun olan Adidas Z.N.E.01 True Wireless, kablosuz şarj kutusu üzerinden rahatlıkla şarj edilebiliyor. Bu model için henüz fiyat açıklanmadı.

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Adidas Z.N.E.01 ANC True Wireless özellikleri ve fiyatı

Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan bu versiyon kullanıldığı her ortamda en iyi performansı sunuyor ve dinlediğiniz müziğe odaklanmanızı kolaylaştırıyor. IPX5 özelliği sayesinde tere ve suya dayanıklı olan kulaklık tüm gün rahatlıkla takabilmeniz için özel olarak tasarlandı.

Adidas Z.N.E.01 ANC True Wireless, suya dayanıklı şarj kutusuna sahip olmasının yanında tam şarj ile ANC modunda 4,5 saat, ANC kapalı iken 6 saat kullanılabiliyor. Night Grey ve Light Grey renk seçenekleri sunan Adidas Z.N.E.01 ANC True Wireless, şarj kutusu ile ANC aktif olduğu zaman 20 saat, ANC kapalı iken 26 saat kullanım süresi sağlıyor. Kulaklık 3190TL fiyat etiketine sahip.

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Adidas FWD-02 Sport özellikleri ve fiyatı

Adidas FWD-02 Sport modeli IPX5 sertifikası ile tere ve suya dayanıklı. Sporcular için özel olarak geliştirilen kulaklık yağmurlu ortamlarda da rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Her kulaklıkta ikişer adet olmak üzere toplamda 4 adet dahili mikrofon ile kullanıcılara kesintisiz ve net bir konuşma deneyimi sunuyor.

Adidas Headphones uygulaması üzerinden ayarları kişiselleştirilebilen kulaklıklar tam şarj ile 6 saat kullanılırken şarj kutusu ile birlikte toplam 25 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca 15 dakikalık hızlı şarj ile 1 saat kullanılabiliyor. Adidas FWD-02 Sport kulaklık modeli de 2650TL civarında alıcı buluyor.

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