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    Adidas yeni kablosuz kulaklıklarını ülkemizde de satışa sunuyor

    Adidas Z.N.E.01 True Wireless, Adidas Z.N.E.01 ANC True Wireless ve Adidas FWD-02 Sport kablosuz kulaklık modelleri ülkemizde Aztek Teknoloji tarafından satışa sunuldu.
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    Adidas Z.N.E.01 True Wireless
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    Adidas ve Zound Industries ortaklığında geliştirilen kablosuz kulaklık modelleri yurt dışından sonra Türkiye’de de kablosuz kulaklık modelleriyle tüketici elektroniği pazarında yerini aldı. Distribütör ise Aztek Teknoloji olacak.

    Adidas Z.N.E.01 True Wireless özellikleri

    Ergonomik şık tasarımı ile tere ve su sıçramalarına dayanıklı, IPX4 özelliğine sahip Adidas Z.N.E.01 True Wireless kulak içi kablosuz kulaklık, sağ ve sol kulaklıklarda bulunan dahili mikrofonu ile kesintisiz ve net bir konuşma deneyimi sunuyor.

    15 dakikalık hızlı şarj ile 1 saat kullanıma olanak sağlayan kulaklık, tam şarj ile 5 saat, şarj kutusu ile birlikte ise ek 20 saat kullanım sağlıyor. ECO-charging özelliği sayesinde uzun ömürlü kullanıma uygun olan Adidas Z.N.E.01 True Wireless, kablosuz şarj kutusu üzerinden rahatlıkla şarj edilebiliyor. Bu model için henüz fiyat açıklanmadı.

    Adidas Z.N.E.01 ANC True Wireless
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    Adidas Z.N.E.01 ANC True Wireless özellikleri ve fiyatı

    Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan bu versiyon kullanıldığı her ortamda en iyi performansı sunuyor ve dinlediğiniz müziğe odaklanmanızı kolaylaştırıyor. IPX5 özelliği sayesinde tere ve suya dayanıklı olan kulaklık tüm gün rahatlıkla takabilmeniz için özel olarak tasarlandı.

    Adidas Z.N.E.01 ANC True Wireless, suya dayanıklı şarj kutusuna sahip olmasının yanında tam şarj ile ANC modunda 4,5 saat, ANC kapalı iken 6 saat kullanılabiliyor. Night Grey ve Light Grey renk seçenekleri sunan Adidas Z.N.E.01 ANC True Wireless, şarj kutusu ile ANC aktif olduğu zaman 20 saat, ANC kapalı iken 26 saat kullanım süresi sağlıyor. Kulaklık 3190TL fiyat etiketine sahip.

    Adidas Z.N.E.01 fiyatları neler?
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    Adidas FWD-02 Sport özellikleri ve fiyatı

    Adidas FWD-02 Sport modeli IPX5 sertifikası ile tere ve suya dayanıklı. Sporcular için özel olarak geliştirilen kulaklık yağmurlu ortamlarda da rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Her kulaklıkta ikişer adet olmak üzere toplamda 4 adet dahili mikrofon ile kullanıcılara kesintisiz ve net bir konuşma deneyimi sunuyor. 

    Adidas Headphones uygulaması üzerinden ayarları kişiselleştirilebilen kulaklıklar tam şarj ile 6 saat kullanılırken şarj kutusu ile birlikte toplam 25 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca 15 dakikalık hızlı şarj ile 1 saat kullanılabiliyor. Adidas FWD-02 Sport kulaklık modeli de 2650TL civarında alıcı buluyor.

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    anzubesti 14 dakika önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 20 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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