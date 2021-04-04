Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ağaç mantarları domateslerin gübre ihtiyacını azaltabilir

    Araştırmacılar ceriporia mantarlarının toprağa proteaz ve fosfataz türü enzimler salgıladığını ve böylece çeşitli bileşenlerin parçalanıp bitkiler tarafından alınmaya hazır hale geldiğini tespit etti.
    04 Nisan 2021, 17:00 (Güncellendi, 1 hf.)
    1,8b
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Ağaç mantarları domateslerin gübre ihtiyacını azaltabilir
    Tam Boyutta Gör

    Ceripoira lacerata adlı mantarlar her ne kadar ağaçlar için zararlı olmasına rağmen yeni çalışmalara göre söz konusu mantarın bazı iyi yanları da bulunuyor. Şimdi ise bilim insanları söz konusu mantarın domates yetiştiriciliğinde kullanılabileceğini ve böylece gübre kullanımının azaltılabileceğini düşüyor.

    Domateslerin yetişme periyotu uzun olduğu için genel olarak diğer bitkilere oranla daha fazla besin ihtiyacı bulunuyor ve bu sebeple domateslerde daha fazla gübre kullanılabiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Pestisitlerin yerini alabilecek silika yapıları geliştirildi

    Domatesler ve mantarlar

    Ağaç mantarları domateslerin gübre ihtiyacını azaltabilir
    Tam Boyutta Gör

    Çin’de bulunan Southwest University kurumu araştırmacıları ise Ceriporia türü mantarların toprağa proteaz ve fosfataz türü enzimler salgıladığını ve böylece çeşitli bileşenlerin parçalanıp bitkiler tarafından alınmaya hazır hale geldiğini tespit etti.

    Yapılan saha çalışmalarında HG2011 adlı Ceriporia lacerata suşu hem gübre içeren hem de gübresiz toprağa eklendi ve yürütülen çalışmalar neticesinde domateslerin besin alımının iyileştiği böylece verimin ve lezzetin arttığı tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Kas dokusu rejenerasyonunda kullanılabilecek bor içeren hidrojel geliştirildi"

    Yeni araştırma daha da geliştirilirse gelecekte yapay gübre kullanımlarının önüne geçilebilir ve gübre kullanımı bir nebze de olsa azaltılabilir.

    Yeni araştırma Journal of Agricultural and Food Chemistry adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/acs-tfr032621.php https://www.acs.org/content/acs/en.html https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.0c06783
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan The Godfather'ın yapım sürecini anlatacak dizinin yönetmeni belli oldu 1 hf. Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz? 1 hf. Yılın beklenen oyunlarından Outriders'ta, yalnızca Nvidia ekran kartı sahipleri oyunu duraklatabiliyor 1 hf. LG resmen doğruladı: Mobil bölüm kapanıyor 1 hf. Avrupa’nın gelecek nesil savaş uçağı prototipi için Airbus ve Dassault uzlaşma sağladı 1 hf. Boeing 737 Max serisi uçaklar, ülkemizde de gökyüzü ile buluşmaya yaklaştı 1 hf. Havada asılı kalan saksı: LYFE 1 hf. Mobil Oyun Önerisi 13: Blind Drive 1 hf. Mart ayının en güçlü akıllı telefonları belli oldu 1 hf. Sesten COVID-19'u tahmin edebilen mobil uygulama geliştirildi 1 hf. Yeni nesil iMac daha büyük ekranla gelebilir 1 hf. Oppo A74 5G akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı 1 hf. 300 Nvidia CMP 30HX ekran kartı Hong Kong’da ele geçirildi 1 hf. Cadillac ilk elektrikli otomobilinin yol testlerine başladı 1 hf. Huawei Freebuds 4i incelemesi - 749 TL'ye ANC? 1 hf. Microsoft görev çubuğunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor 1 hf. GitHub kripto madencileri tarafından saldırıya uğradı 1 hf. Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir 1 hf. Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro ikinci çeyrekte gelecek: İşte detaylar 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Ağaç mantarları domateslerin gübre ihtiyacını azaltabilir Sonraki Tarihin en pahalı oyunu Super Mario Bros. oldu 1 hf. Realme'den aktif gürültü engelleme özellikli yeni kablosuz kulaklık geliyor 1 hf. Milyarder Mark Cuban’dan heyecanlandıran Ethereum yorumu 1 hf. LG, 17 inç ekranıyla Ultra Gear 17 dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü 1 hf. The Suicide Squad fragmanı 150 milyon izlenerek Mortal Kombat'in rekorunu geçti 1 hf. Sahte iOS uygulaması üzerinden, toplamda 1.6 milyon dolar ederinde Bitcoin çalındı 1 hf. Microsot BUILD konferansı çevrim içi yapılacak 1 hf. Radyo dalgalarını kullanarak gizli nesneleri bulabilen robot geliştirildi 1 hf. Cyberpunk 2077'nin 1.2 yamasının ardından oyunu oynamayı düşünüyor musunuz? 1 hf. Xbox Series X buzdolabına dönüştü 1 hf. Final Fantasy yaratıcısının yeni oyunu Fantasian, Apple Arcade için yayınlandı 1 hf. Kripto pazarında Justin Sun rüzgarı: Pazar değeri 16 milyar doları geçti 1 hf. Apple, yenilenebilir enerji depolama tesisi için Tesla’yla anlaştı 1 hf. ABD ordusu, “karma gerçeklik” gözlüğü için Microsoft ile 21.8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı 1 hf. Haftalık Dizi Önerisi 19: Invincible 1 hf. Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Facebook'ta dev veri sızıntısı: 19 milyon Türk Facebook kullanıcısının kişisel verileri internete saçıldı! 1 hf. Gigabyte, 43’’ 4K 144 Hz oyuncu monitörünü sergiledi 1 hf. Marvel'ın merakla beklenen filmi Black Widow'dan yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. Pusula işlevi, Google Haritalar'ın Android sürümüne geri döndü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız