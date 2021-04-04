Ağaç mantarları domateslerin gübre ihtiyacını azaltabilir

Ceripoira lacerata adlı mantarlar her ne kadar ağaçlar için zararlı olmasına rağmen yeni çalışmalara göre söz konusu mantarın bazı iyi yanları da bulunuyor. Şimdi ise bilim insanları söz konusu mantarın domates yetiştiriciliğinde kullanılabileceğini ve böylece gübre kullanımının azaltılabileceğini düşüyor.

Domateslerin yetişme periyotu uzun olduğu için genel olarak diğer bitkilere oranla daha fazla besin ihtiyacı bulunuyor ve bu sebeple domateslerde daha fazla gübre kullanılabiliyor.

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Çin’de bulunan Southwest University kurumu araştırmacıları ise Ceriporia türü mantarların toprağa proteaz ve fosfataz türü enzimler salgıladığını ve böylece çeşitli bileşenlerin parçalanıp bitkiler tarafından alınmaya hazır hale geldiğini tespit etti.

Yapılan saha çalışmalarında HG2011 adlı Ceriporia lacerata suşu hem gübre içeren hem de gübresiz toprağa eklendi ve yürütülen çalışmalar neticesinde domateslerin besin alımının iyileştiği böylece verimin ve lezzetin arttığı tespit edildi.

Ayrıca Bkz. "Kas dokusu rejenerasyonunda kullanılabilecek bor içeren hidrojel geliştirildi"

Yeni araştırma daha da geliştirilirse gelecekte yapay gübre kullanımlarının önüne geçilebilir ve gübre kullanımı bir nebze de olsa azaltılabilir.

Yeni araştırma Journal of Agricultural and Food Chemistry adlı dergide yayımlandı.

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