Age of Empires IV'e çapraz platform desteği geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft’un önümüzdeki hafta yayınlamayı planladığı Age of Empires IV 10.0.576 güncellemesiyle oyuna sonunda cross-play (çapraz platform) desteği geliyor. 2021’de PC platformuna çıkış yapan oyun, 2023 ortalarında Xbox Series X/S konsolları için yayınlanmıştı. Yeni güncellemeyle her iki platformdaki oyuncular birbirleriyle mücadele edebilecek. Ancak, Age of Empires 4 yedinci sezon yenilikleri bununla sınırlı değil.

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Çapraz platform desteğinin yanı sıra Xbox oyuncuları, Sıralı Takım moduna da erişebilecek. Hızlı Eşleşme modunda da bazı iyileştirmeler söz konusu. Oyuncular tüm maçlar için ücretsiz 8 oyunculu sıraya girebilecek. Göçebe oyun modu yeni seçenek olarak sunulacak.

Age of Empires IV 10.0.576 sürüm notlarına göre, güncelleme, oyunda bir sürü genel ve özel değişiklikler ve hata düzeltmeleri getiriyor. Ayrıca oyun içindeki çoğu uygarlık için birtakım iyileştirmeler, denge değişiklikleri, yapay zeka ve kullanıcı arayüzü değişiklikleri de getiriyor. Güncelleme öncesinde dereceli saçar için yeni oyun içi ödüller ve kazanılacak kendi oyun içi öğeleri olacak bahar turnuvası olacak.

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Age of Empires 4'e çapraz platform desteği geliyor