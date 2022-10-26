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    Age of Empires serisi Xbox konsollarına ve Xbox Cloud Gaming'e geliyor: İşte tarih

    Age of Empires oyunları ile Xbox'ta yeniden vakit geçirmek isteyenler sonunda istediğine kavuşabilecek. Önümüzdeki yıl bu serinin yılı olabilir. Bu oyunun bir de mobil sürümü geliştiriliyor.
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    Age of Empires 2 Definitive Edition Tam Boyutta Gör
    Xbox'ın oyun stüdyolarından birisi olan World's Edge, Age of Empires markasının 25. yılını kutluyor. En son 28 Ekim 2021 tarihinde Age of Empires 4 piyasaya sürülmüştü. Bu oyun PC kullanıcıları için yayımlandı.

     

    Age of Empires serisi Xbox ile ne zaman buluşacak?

    World's Edge cephesinden yapılan ilgili duyuruda Age of Empires 2: Definitive Edition'ın 31 Ocak 2023 tarihinde Xbox konsolları ve Xbox Cloud Gaming için yayımlanacağı belirtildi. Xbox Game Pass ve/veya Xbox Game Pass Ultimate kullanan kişiler bu oyunu oynamakla kalmayıp çapraz oyun (crossplay) özelliğinden de yararlanabilecek.

    Bu özellik sayesinde hem Xbox'taki kullanıcılar hem de PC'deki kullanıcılar aynı anda Age of Empires 2: Definitive Edition'da beraber vakit geçirebilecek. Xbox'ta klavye ve fare desteği de sunan bu oyunun yapay zekâsı kaynak yönetimini daha verimli bir şekilde idare edebilecek.

    Age of Empires 4'ün önümüzdeki yıl oyuncularla buluşturulacağı da ifade edildi ancak bu yapım için net bir tarih verilmedi. 30 Ekim 2002'de marketlerdeki yerini alan Age of Mythology ise daha güzel grafikler ve güncellenen oynanış eşliğinde Xbox konsolları ile buluşturulacak.

    Kendisinin çıkış tarihi henüz belli değil. Son olarak Age of Empires Mobile'ın da akıllı telefon kullanıcıları için geliştirildiği öğrenildi. Aşağıda Age of Empires serisi için hazırlanan yeni bir video mevcut.

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