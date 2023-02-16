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    Anlık Bildirim

    Ahbap'a kripto para ile yapılan deprem bağışları değer kazandı

    Ahbap Derneği'ne yapılan kripto bağışlar BtcTurk'ün bağış cüzdanlara taşındı. Kripto paralardaki yükselişin etkisiyle bağışlar değer kazandı.                    
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    Ahbap'a kripto para ile yapılan deprem bağışları değer kazandı Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından depremzedelere destek olmak için Türkiye içinden ve dünyadan yardım haberleri gelmeye devam ediyor. Bu süreçte kripto parayla yapılan bağışlar da oldukça dikkat çekiyor. MASAK'tan onay alınarak Ahbap Derneği için kripto para cüzdanları açılmış ve kripto para ile bağış toplanmaya başlanmaıştı. Şimdi ise bağışlarla biriken paralar için resmi aktarım başladı. 

    Kripto paralar dün gece Bitcoin öncüğünde yükselişe geçti. Bitcoin dünden bu yana yüzde 12’nin üzerinde değer kazanırken, Ethereum yüzde 10’dan fazla değerlendi. AVAX ise yüzde 6’nın üzerinde yükseliş kaydetti. Bu yükselişler, toplanan bağış miktarına olumlu olarak yansıdı.

    Bağışlar BtcTurk'e taşındı

    Öte yandan Ahbap’a yapılan kripto bağışlarında yeni bir evreye geçildi. Ahbap derneğinin kripto hesaplarına yapılan bağışlar BtcTurk üzerindeki resmi bağış hesabına aktarılmaya başladı.

    Efe Bulduk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Birazdan Ahbap’ın bağış cüzdanında biriken kripto para bağışlarını derneğin BtcTurk üzerindeki resmi bağış hesabına aktarmaya başlayacağız. Transfer işlemi sevgili Tansel Kaya’nın Mindstone Blockchain Labs isimli şirketinden gelen rapor paralelinde gerçekleştirilecektir”

    Aktarım sürecine ilişkin de bilgi veren Efe Bulduk, Ahbap bünyesine açılan hesapları ve bu hesaplardaki bağışlanan token’ları incelediklerini belirtti. Bulduk, token’ların kontrat adresi, kullanıcı sayısı ve işlem adedine göre sınıflandırıldığını ifade etti.

    Bunun yanında başta da söylediğimiz gibi piyasada yükseliş ile birlikte, depremzedelere 3 milyon TL daha bağışlanmış oldu. Aktarım başlamadan önce Ahbap cüzdanında 4,9 milyon dolara yakın bağış toplanmıştı.

    Mindstone Blockchain Labs CEO’su Tansel Kaya da “Arkadaşlar, bu akşam Ahbap hesabında toplanan varlıklar BtcTurk hesabına geçiriliyor. Büyüklük ve güvenilirlik sırasına göre varlıkları dizdik. Bu sıra ile cüzdanların boşaltılmasını öneriyoruz” dedi.

    Kalan kripto paralar arasında düşük güvenilirlikte varlıkların olduğunu belirten Kaya, “Her şey bittikten sonra onlar da satılabilir. Bu sıra ile boşaltılırken bir olumsuzluk olması durumunda biz de sorumluluğu alıyoruz. İsterseniz siz de bir kontrol edin” ifadesini kullandı.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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