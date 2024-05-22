Telefonların yerini alacaktı: Ai Pin’i geliştiren Humane, alıcı arıyor

Humane'de işler kötü
Eski Apple çalışanları Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno tarafından yönetilen şirketin halihazırda bir mali danışmanla çalıştığı ve 750 milyon ila 1 milyar dolar arasında bir fiyata şirketi satmayı planladıkları bildiriliyor. Ancak bu, kolay bir satış olmayabilir. AI Pin, 699 dolarlık heybetli fiyatına rağmen yavaş yanıtları ve vaat edildiği gibi her zaman açık, giyilebilir AI asistan konseptinin gerisinde kalan bir kullanıcı deneyimi nedeniyle eleştiriliyor. Üstelik cihaz, 4G ağlarına erişmek için aylık 24 dolarlık bir abonelik de gerektiriyordu.
Humane, aralarında OpenAI CEO'su Sam Altman'ın da bulunduğu yatırımcılardan 230 milyon dolar toplamış ve geçtiğimiz yıl 850 milyon dolar değerlemeye ulaşmış olsa da bunlar AI Pin’in çıkışından önceydi. Cihazın yavaş çalışması, ısınması, dahili projektörün iyi çalışmaması ve zayıf pil ömrü nasıl çözülür bilinmez ancak firma bazı sorunların güncelleme ile giderileceğini söylüyor. Firma geçtiğimiz hafta AI Pin’e yeni GPT-4o modelini de ekledi. Bu, süreçleri hızlandırabilir. Öte yandan şirketin satılma planları şimdilik erken aşamalarda ve kaynaklar herhangi bir anlaşmanın olmayabileceğini de söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.