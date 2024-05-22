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    Telefonların yerini alacaktı: Ai Pin’i geliştiren Humane, alıcı arıyor

    Telefonların yerini alacağı söylenen yapay zekalı Ai Pin cihazını geliştiren Humane, ürünün kötü gidişatından ve başarısızlığından sonra potansiyel bir alıcı arıyor.
    Ai Pin’i geliştiren Humane, alıcı arıyor Tam Boyutta Gör
    Kötü eleştiriler alan giyilebilir akıllı cihaz AI Pin’i bundan yaklaşık bir ay önce piyasaya süren Humane, şimdiden işi için potansiyel bir alıcı arıyor. AI Pin’in arkasındaki fikir oldukça eşsizdi; yapay zeka asistanına erişim için giyebileceğiniz küçük bir cihaz. Ancak ürünün çıkış dönemindeki yetenekleri oldukça sınırlıydı ve bu, olumsuz eleştirilerin temelini oluşturdu.

    Humane'de işler kötü

    Eski Apple çalışanları Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno tarafından yönetilen şirketin halihazırda bir mali danışmanla çalıştığı ve 750 milyon ila 1 milyar dolar arasında bir fiyata şirketi satmayı planladıkları bildiriliyor. Ancak bu, kolay bir satış olmayabilir. AI Pin, 699 dolarlık heybetli fiyatına rağmen yavaş yanıtları ve vaat edildiği gibi her zaman açık, giyilebilir AI asistan konseptinin gerisinde kalan bir kullanıcı deneyimi nedeniyle eleştiriliyor. Üstelik cihaz, 4G ağlarına erişmek için aylık 24 dolarlık bir abonelik de gerektiriyordu.

    Humane, aralarında OpenAI CEO'su Sam Altman'ın da bulunduğu yatırımcılardan 230 milyon dolar toplamış ve geçtiğimiz yıl 850 milyon dolar değerlemeye ulaşmış olsa da bunlar AI Pin’in çıkışından önceydi. Cihazın yavaş çalışması, ısınması, dahili projektörün iyi çalışmaması ve zayıf pil ömrü nasıl çözülür bilinmez ancak firma bazı sorunların güncelleme ile giderileceğini söylüyor. Firma geçtiğimiz hafta AI Pin’e yeni GPT-4o modelini de ekledi. Bu, süreçleri hızlandırabilir. Öte yandan şirketin satılma planları şimdilik erken aşamalarda ve kaynaklar herhangi bir anlaşmanın olmayabileceğini de söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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