Telefonların yerini alacaktı: Ai Pin’i geliştiren Humane, alıcı arıyor

Tam Boyutta Gör Kötü eleştiriler alan giyilebilir akıllı cihaz AI Pin’i bundan yaklaşık bir ay önce piyasaya süren Humane, şimdiden işi için potansiyel bir alıcı arıyor. AI Pin’in arkasındaki fikir oldukça eşsizdi; yapay zeka asistanına erişim için giyebileceğiniz küçük bir cihaz. Ancak ürünün çıkış dönemindeki yetenekleri oldukça sınırlıydı ve bu, olumsuz eleştirilerin temelini oluşturdu.

Humane'de işler kötü

Eski Apple çalışanları Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno tarafından yönetilen şirketin halihazırda bir mali danışmanla çalıştığı ve 750 milyon ila 1 milyar dolar arasında bir fiyata şirketi satmayı planladıkları bildiriliyor. Ancak bu, kolay bir satış olmayabilir. AI Pin, 699 dolarlık heybetli fiyatına rağmen yavaş yanıtları ve vaat edildiği gibi her zaman açık, giyilebilir AI asistan konseptinin gerisinde kalan bir kullanıcı deneyimi nedeniyle eleştiriliyor. Üstelik cihaz, 4G ağlarına erişmek için aylık 24 dolarlık bir abonelik de gerektiriyordu.

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Humane, aralarında OpenAI CEO'su Sam Altman'ın da bulunduğu yatırımcılardan 230 milyon dolar toplamış ve geçtiğimiz yıl 850 milyon dolar değerlemeye ulaşmış olsa da bunlar AI Pin’in çıkışından önceydi. Cihazın yavaş çalışması, ısınması, dahili projektörün iyi çalışmaması ve zayıf pil ömrü nasıl çözülür bilinmez ancak firma bazı sorunların güncelleme ile giderileceğini söylüyor. Firma geçtiğimiz hafta AI Pin’e yeni GPT-4o modelini de ekledi. Bu, süreçleri hızlandırabilir. Öte yandan şirketin satılma planları şimdilik erken aşamalarda ve kaynaklar herhangi bir anlaşmanın olmayabileceğini de söylüyor.

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