Telefonlarını yerini alması beklenen cihazın kilit özelliği belli oldu

AI Pin daha piyasaya çıkmadan önce, Framework Laptop 16'dan Samsung Galaxy Z Flip 5'e ve Bedtime Buddy çalar saate kadar her şeyle birlikte Time Magazine'in "2023'ün En İyi İcatları" arasında yer almayı başardı. Bu sayede cihazın şimdiye kadarki en iyi görüntüsünü de elde etmiş olduk.
Humane AI Pin detaylanıyor
Humane aylardır AI Pin’den bahsediyor ve şirketin kurucu ortağı Imran Chaudhri, onu “yeni bir tür giyilebilir cihaz ve platform” olarak konumlandırıyor. Dolayısıyla bu AI Pin için telefona veya başka bir şeye ihtiyaç duyulmuyor. Ki bu da Pin'in nasıl çalışacağına dair birçok soruyu gündeme getiriyor. Evet, cihazın avucumuza ekran yansıtan bir projektöre görevi göreceğini biliyoruz ancak çoğu şey belirsiz.
AI Pin'in nasıl çalıştığı, ne yapacağı ya da hayatınıza nasıl uyum sağlayacağı hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. Ancak görünen o ki şirket hala 9 Kasım'da piyasaya sürme yolunda ilerliyor. Bunun geleceğin giyilebilir cihazı olup olmadığını yakında göreceğiz.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/10/24/23930669/humane-ai-pin-trust-light-camera https://time.com/collection/best-inventions-2023/6327143/humane-ai-pin/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.