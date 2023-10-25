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    Telefonlarını yerini alması beklenen cihazın kilit özelliği belli oldu

    Telefonlarını yerini alması Humane AI Pin için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Görünüşe göre bu akıllı taşınabilir cihaz, GPT-4 yapay zeka modeline sahip olacak.
    Telefonlarını yerini alması beklenen cihazın kilit özelliği belli Tam Boyutta Gör
    Telefonlarını yerini alması beklenen bir cihazın çıkış tarihi yaklaşırken hakkında çok az bilginin olması şüphe uyandırsa da şimdi, beklenmedik bir kaynak vasıtasıyla cihaz hakkında yeni bilgiler edindik. Eski Apple çalışanları tarafından kurulan Humane adlı girişim ilk aygıtı olan AI Pin'in 9 Kasım'da piyasaya sürülmesi planlanıyor ve yapay zeka bu üründe önemli bir yer kaplıyor.

    AI Pin daha piyasaya çıkmadan önce, Framework Laptop 16'dan Samsung Galaxy Z Flip 5'e ve Bedtime Buddy çalar saate kadar her şeyle birlikte Time Magazine'in "2023'ün En İyi İcatları" arasında yer almayı başardı. Bu sayede cihazın şimdiye kadarki en iyi görüntüsünü de elde etmiş olduk.

    Humane AI Pin detaylanıyor

    Telefonlarını yerini alması beklenen cihazın kilit özelliği belli Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre AI Pin, giysilerinize manyetik olarak takılacak ve birçok özelliğini güçlendirmek için "tescilli yazılım ve OpenAI'nin GPT-4 karışımını" kullanacak. Daha önceki haberlerimizde bu özellikler arasında arama yapmaktan konuşmayı tercüme etmeye ve bir çikolata barındaki besin bilgilerini anlamaya kadar birçok şeyin olduğunu aktarmıştık. Ortaya çıkan bilgilerin en ilgici ise AI Pin'de, cihazın kamerası, mikrofonu veya diğer sensörleri bir şekilde veri kaydettiğinde yanan bir “Güven Işığı” olması. GPT-4 modeli ve bu Güven Işığı cihazın en kilit özellikleri olacak.

    Humane aylardır AI Pin’den bahsediyor ve şirketin kurucu ortağı Imran Chaudhri, onu “yeni bir tür giyilebilir cihaz ve platform” olarak konumlandırıyor. Dolayısıyla bu AI Pin için telefona veya başka bir şeye ihtiyaç duyulmuyor. Ki bu da Pin'in nasıl çalışacağına dair birçok soruyu gündeme getiriyor. Evet, cihazın avucumuza ekran yansıtan bir projektöre görevi göreceğini biliyoruz ancak çoğu şey belirsiz.

    AI Pin'in nasıl çalıştığı, ne yapacağı ya da hayatınıza nasıl uyum sağlayacağı hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. Ancak görünen o ki şirket hala 9 Kasım'da piyasaya sürme yolunda ilerliyor. Bunun geleceğin giyilebilir cihazı olup olmadığını yakında göreceğiz.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/10/24/23930669/humane-ai-pin-trust-light-camera https://time.com/collection/best-inventions-2023/6327143/humane-ai-pin/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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