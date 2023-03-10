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    Anlık Bildirim

    AiMi yapay zekâ DJ uygulaması erişime açıldı. Üstelik ücretsiz!

    Yapay zekâ destekli olarak parçalar üzerinde oynamalar yapabildiğiniz, efektler uygulayabildiğiniz veya hızlandırabildiğiniz AiMi uygulaması indirmeye sunuldu.  
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    AiMi Tam Boyutta Gör
    Geçen ay itibariyle mobil platformlarda test sürecine başlayan yapay zekâ destekli DJ uygulaması AiMi, bu ay tüm kullanıcıların erişimine açıldı. Ücretsiz olarak DJ deneyimi yaşayabilirsiniz.

    AiMi nedir?

    AiMi bir müzik oluşturma uygulamasından ziyade kullanıcıların dinledikleri parçalarda hoşlarına gitmeyen veya değiştirmek istedikleri bölümlerde zevklerine göre oynamalar yapabildikleri bir platform mahiyetinde.

    Sonsuz döngü ve sonsuz oynatma listesi gibi özellikleri olan bu platform kullanıcıların bir parçadaki oynatma hızlarını da belirlemesine imkân tanıyor. Anlaşmalı sanatçıların parçaları yanında yapay zekâ tarafından oluşturulan parçalar da mevcut. Yine yapay zekâ kullanıcının beğenilerine göre müzikleri belirleyebiliyor.

    Daha önce gelişmiş özellikler için aylık 10$ abonelik ücreti belirlenmişti ancak şu anda ücretsiz hale getirilmiş durumda. Parça bestelemeyi düşünenler ise ücretli AiMi Studio yazılımını tercih edebilirler.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.aimi.android

    Aimi Aimi Aimi Aimi Music Ücretsiz 26,9 MB

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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