AiMi yapay zekâ DJ uygulaması erişime açıldı. Üstelik ücretsiz!

Tam Boyutta Gör Geçen ay itibariyle mobil platformlarda test sürecine başlayan yapay zekâ destekli DJ uygulaması AiMi, bu ay tüm kullanıcıların erişimine açıldı. Ücretsiz olarak DJ deneyimi yaşayabilirsiniz.

AiMi nedir?

AiMi bir müzik oluşturma uygulamasından ziyade kullanıcıların dinledikleri parçalarda hoşlarına gitmeyen veya değiştirmek istedikleri bölümlerde zevklerine göre oynamalar yapabildikleri bir platform mahiyetinde.

AiMi jeneratif müzik platformu nedir? 1 ay önce eklendi

Sonsuz döngü ve sonsuz oynatma listesi gibi özellikleri olan bu platform kullanıcıların bir parçadaki oynatma hızlarını da belirlemesine imkân tanıyor. Anlaşmalı sanatçıların parçaları yanında yapay zekâ tarafından oluşturulan parçalar da mevcut. Yine yapay zekâ kullanıcının beğenilerine göre müzikleri belirleyebiliyor.

Daha önce gelişmiş özellikler için aylık 10$ abonelik ücreti belirlenmişti ancak şu anda ücretsiz hale getirilmiş durumda. Parça bestelemeyi düşünenler ise ücretli AiMi Studio yazılımını tercih edebilirler.

https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.aimi.android

Aimi Music Ücretsiz 26,9 MB

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