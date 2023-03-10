AiMi yapay zekâ DJ uygulaması erişime açıldı. Üstelik ücretsiz!

AiMi nedir?
AiMi bir müzik oluşturma uygulamasından ziyade kullanıcıların dinledikleri parçalarda hoşlarına gitmeyen veya değiştirmek istedikleri bölümlerde zevklerine göre oynamalar yapabildikleri bir platform mahiyetinde.
Sonsuz döngü ve sonsuz oynatma listesi gibi özellikleri olan bu platform kullanıcıların bir parçadaki oynatma hızlarını da belirlemesine imkân tanıyor. Anlaşmalı sanatçıların parçaları yanında yapay zekâ tarafından oluşturulan parçalar da mevcut. Yine yapay zekâ kullanıcının beğenilerine göre müzikleri belirleyebiliyor.
Daha önce gelişmiş özellikler için aylık 10$ abonelik ücreti belirlenmişti ancak şu anda ücretsiz hale getirilmiş durumda. Parça bestelemeyi düşünenler ise ücretli AiMi Studio yazılımını tercih edebilirler.
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez