Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AiMi ile telefonunuzda DJ olabilirsiniz

    Kullanıcıların dinledikleri parçalarda hoşlarına gitmeyen veya değiştirmek istedikleri bölümlerde zevklerine göre oynamalar yapabilecekleri AiMi platformu gelişiyor. 
    Oy Ver
    AiMi Tam Boyutta Gör
    Son dönemde tamamen yapay zekâ tarafından hazırlanan metinler, görseller, sesler veya müzikler gündeme geliyor. Bununla birlikte pek çok girişim yapay zekâ teknolojilerini temel alarak kontrolü kullanıcıya bırakan çözümler geliştiriyor. AiMi bunlardan birisi.

    AiMi nedir?

    AiMi platformu kullanıcıların dinledikleri müziklere müdahale edebilmelerini sağlıyor. Sonsuz döngü ve sonsuz oynatma listesi gibi özellikleri olan bu platform kullanıcıların bir parçadaki oynatma hızlarını da belirlemesine imkân tanıyor. Anlaşmalı sanatçıların parçaları yanında yapay zekâ tarafından oluşturulan parçalar da mevcut. Yine yapay zekâ kullanıcının beğenilerine göre müzikleri belirleyebiliyor.

    Yaklaşık bir yıldır deneme sürecinde olan AiMi şimdi mobil uygulamalarını kullanıma sunuyor. Sadece 5000 kişilik bir beta katılım kotası belirleyen mobil uygulamalar ile birlikte platformun sunduğu özellikler de geliştirildi. Daha fazla hız eklenirken yeni fikirler de kullanıcılara sunuluyor.

    AiMi bir müzik oluşturma uygulamasından ziyade kullanıcıların dinledikleri parçalarda hoşlarına gitmeyen veya değiştirmek istedikleri bölümlerde zevklerine göre oynamalar yapabildikleri bir platform mahiyetinde. Temel özellikler ücretsiz olarak sunulurken profesyonel özellikler 10$ abonelik ücreti ile sunuluyor. Yaz aylarında ise müzik yapmaya imkân veren bir stüdyo eklentisi de uygulamaya eklenecek. Henüz kapalı betanın ne zaman açık betaya dönüşeceği bilinmiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO RENO 5 Lite
    OPPO RENO 5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız