AiMi ile telefonunuzda DJ olabilirsiniz

Tam Boyutta Gör Son dönemde tamamen yapay zekâ tarafından hazırlanan metinler, görseller, sesler veya müzikler gündeme geliyor. Bununla birlikte pek çok girişim yapay zekâ teknolojilerini temel alarak kontrolü kullanıcıya bırakan çözümler geliştiriyor. AiMi bunlardan birisi.

AiMi nedir?

AiMi platformu kullanıcıların dinledikleri müziklere müdahale edebilmelerini sağlıyor. Sonsuz döngü ve sonsuz oynatma listesi gibi özellikleri olan bu platform kullanıcıların bir parçadaki oynatma hızlarını da belirlemesine imkân tanıyor. Anlaşmalı sanatçıların parçaları yanında yapay zekâ tarafından oluşturulan parçalar da mevcut. Yine yapay zekâ kullanıcının beğenilerine göre müzikleri belirleyebiliyor.

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Yaklaşık bir yıldır deneme sürecinde olan AiMi şimdi mobil uygulamalarını kullanıma sunuyor. Sadece 5000 kişilik bir beta katılım kotası belirleyen mobil uygulamalar ile birlikte platformun sunduğu özellikler de geliştirildi. Daha fazla hız eklenirken yeni fikirler de kullanıcılara sunuluyor.

AiMi bir müzik oluşturma uygulamasından ziyade kullanıcıların dinledikleri parçalarda hoşlarına gitmeyen veya değiştirmek istedikleri bölümlerde zevklerine göre oynamalar yapabildikleri bir platform mahiyetinde. Temel özellikler ücretsiz olarak sunulurken profesyonel özellikler 10$ abonelik ücreti ile sunuluyor. Yaz aylarında ise müzik yapmaya imkân veren bir stüdyo eklentisi de uygulamaya eklenecek. Henüz kapalı betanın ne zaman açık betaya dönüşeceği bilinmiyor.

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